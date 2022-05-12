Xôn xao tin Địch Lệ Nhiệt Ba sắp đóng phim bách hợp cùng Trương Vũ Kỳ, song cư dân mạng lo ngại bởi điều này

Sao quốc tế 12/05/2022 12:02

Mới đây, cư dân mạng khôn gkhoir bàn tán xôn xao trước thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba và Trương Vũ Kỳ sắp hợp tác với nhau trong dự án phim mới.

Cách đây không lâu, cư dân mạng bàn tán rầm rộ trước thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ tham gia dự án phim mới cùng Trương Vũ Kỳ, Tuy nhiên, đáng chú ý là dự án phim lần này đặc biệt hơn khi nữ diễn viên tham gia đóng phim bách hợp. Đây là thể loại phim chuyên khai thác chủ đề tình cảm đồng giới giữa hai người phụ nữ. Sau khi thông tin này được lan truyền, cư dân mạng không khỏi bất ngờ và ngỡ ngàng.

Cụ thể, có người đã hỏi rằng liệu Địch Lệ Nhiệt Ba có nhận lời đóng phim bách hợp hay không thì ngay sau đó một dân mạng tự xưng là người trong nghề đã trả lời rằng: “Không có chuyện Địch Lệ Nhiệt Ba đóng phim bách hợp”. Người này cũng tiết lộ thêm, cũng giống như phim đam mỹ, phim bách hợp sẽ rất khó để được xét duyệt và cấp phép lên sóng. Do đó, các nhà đầu tư sẽ không chấp nhận rủi ro để chi tiền cho một bộ phim không chắc có được chiếu hay không.

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Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Ngoài ra, còn có thông tin cho biết có một dự án phim song nữ chủ đang tìm đến Địch Lệ Nhiệt Ba để đàm phán. Nhân vật nữ thứ 2 trong phim dự định mời Trương Vũ Kỳ diễn. Được hợp tác với Trương Vũ Kỳ chắc chắn sẽ là cơ hội rất lớn với nàng mỹ nữ Tân Cương. Cả 2 sao nữ này đều sở hữu ngoại hình đẹp ấn tượng nên về khoản nhan sắc trong phim khán giả hoàn toàn có thể yên tâm.

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Trương Vũ Kỳ - Ảnh: Internet

Hiện tại, cả hai phía Địch Lệ Nhiệt Ba và Trương Vỹ Kỳ vẫn chưa được xác nhận nhưng thông tin này vẫn thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Nếu hợp tác với đàn chị nổi tiếng, đây cơ hội "hiếm có khó tìm" để Địch Lệ Nhiệt Ba nâng cao danh tiếng. Đồng thời, mỹ nhân Tân Cương cũng có thể thử sức diễn xuất với thể loại phim mới, gây ấn tượng trong lòng khán giả nếu làm tốt.

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