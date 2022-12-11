Xôn xao Dương Dương hẹn hò với người trong ngành, liệu có phải là Địch Lệ Nhiệt Ba?

Sao quốc tế 11/12/2022 07:35

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin nam lưu lượng họ Dương và tiểu hoa họ Vương lứa 95 cùng công ty đang hẹn hò. Do đó, nhiều người suy đoán rằng nam diễn viên được nhắc đến là Dương Dương.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung tiếp tục xôn xao trước thông tin nam lưu lượng họ Dương và tiểu hoa họ Vương lứa 95 cùng công ty đang hẹn hò. Người này còn tiết lộ thêm rằng phía nam lưu lượng gần như được tính là chủ công ty, còn phía bạn gái từng có một bộ ảnh cổ trang cực nổi tiếng.

Ngay lập tức, dân tình cho rằng cặp đôi đang được nói đến chính là Dương DươngVương Sở Nhiên. Cả hai hiện đang cùng hoạt động dưới trướng công ty Fossun Pictures. Các dữ liệu được phía blogger này đưa ra đều vô cùng trùng khớp với cặp đôi này.

Xôn xao Dương Dương hẹn hò với người trong ngành, liệu có phải là Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 1

Cách đây không lâu, Dương Dương và Vương Sở Nhiên đã cùng hợp tác trong bộ phim Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi. Cả hai đang dần chứng minh sự hòa hợp của mình sau khi nhận nhiều ý kiến trái chiều. Bởi vì ngay sau khi được công bố là bạn diễn mới của Dương Dương, nữ chính Vương Sở Nhiên đã nhận về không ít những lời chê bai, phần lớn khán giả cho rằng cô nàng không đủ khí chất để sánh đôi bên Dương Dương. 

Tuy nhiên, sau khi những hình ảnh đầu tiên của bộ phim được tung ra, khán giả lại đồng loạt "quay xe" khen lấy khen để cặp đôi. Chính vì quá đẹp đôi, khán giả hiện đang đặt nhiều hy vọng Dương Dương và Vương Sở Nhiên sẽ trở thành cặp đôi màn ảnh nổi bật trong thời gian tới.

Xôn xao Dương Dương hẹn hò với người trong ngành, liệu có phải là Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 2Xôn xao Dương Dương hẹn hò với người trong ngành, liệu có phải là Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 3

Dương Dương là nam diễn viên đầy triển vọng của làng giải trí xứ Trung. Anh đã bỏ túi nhiều vai diễn đình đám trong các bộ phim đình đám như Hồng Lâu Mộng, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Em là niềm kiêu hãnh của anh, Thả thí điện hạ...

Vương Sở Nhiên đang là ngôi sao có sự nghiệp thăng hạng tốt, được dự đoán sớm vang danh trong lứa diễn viên trẻ sinh sau năm 1995 tại Trung Quốc. Cô đã có những vai diễn phụ ấn tượng trong Thượng thực, Tướng quân ở trên, ta ở dưới, Yến Vân Đài, Thanh bình nhạc. Đồng thời, nữ diễn viên cũng được xếp vào nhóm tiểu hoa đán 95 nổi bật nhất cùng với Trương Tịnh Nghi, Tống Tổ Nhi, Triệu Lộ Tư, Châu Dã, Chương Nhược Nam... Cô là gương mặt được các thương hiệu như Victoria's Secret, Lancôme tin tưởng, ký hợp đồng hợp tác.

 

Hiện tại, dân tình đang mong đợi phản hồi chính thức từ phía Dương Dương.

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