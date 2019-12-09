Vướng tin đồn ăn chơi trác táng dù chỉ mới 13 tuổi, con gái Vương Phi gây sốt với thành tích học tập ‘khủng’

Tại trời Tây, Lý Yên – con gái Vương Phi và Lý Á Bằng liên tục gây choáng với cuộc sống giàu sang toàn hàng hiệu và những cuộc tụ tập tại quán bar cùng hội bạn.

Từ sau khi đi du học Thụy Sĩ, con gái Vương Phi - Lý Yên liên tục vướng tin đồn ăn chơi vô độ. Dù chỉ mới 13 tuổi nhưng cô bé đã bị bắt gặp xuất hiện tại các quán bar. Bên cạnh đó, Lý Yên còn bị chỉ trích vì thói quen “tiêu tiền như nước” vào những món hàng hiệu đắt đỏ.

Con gái Vương Phi đang theo học tại một ngôi trường đắt đỏ ở Thụy Sĩ - Ảnh: Internet

Cô bé vướng tin đồn ăn chơi trác táng - Ảnh: Internet

Thế nhưng mới đây, Lý Yên lại khiến netizen xứ Trung “mắt tròn mắt dẹt” trước loạt thành tích học tập “khủng” tại trời Tây. Cụ thể, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện hình ảnh chụp lại bài luận bằng tiếng Anh với độ dài hơn 1500 chữ của Lý Yên. Có thể nói, thành tích này của con gái Lý Á Bằng khá tốt và vượt trội hơn so với bạn bè đồng trang lứa.

Bài luận hoàn toàn bằng tiếng Anh gây chú ý của Lý Yên - Ảnh: Internet

Chưa hết, Lý Yên còn sở hữu khả năng hội họa thiên bẩm. Mới đây, một trong những bức tranh của cô bé đã được bán với mức giá 1 triệu Đô la Hong Kong (khoảng 3 tỷ đồng). Theo đó, toàn bộ số tiền thu được sẽ quyên góp cho quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ em bị hở hàm ếch.

Cô bé ngày càng tự tin hơn - Ảnh: Internet

Vượt qua mặc cảm về ngoại hình và những đồn thổi của dư luận, Lý Yên ngày càng trưởng thành, tự tin và xinh đẹp hơn.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vuong-tin-don-an-choi-trac-tang-du-chi-moi-13-tuoi-con-gai-vuong-phi-gay-sot-voi-thanh-tich-hoc-tap-khung-346016.html