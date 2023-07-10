'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh hiếm hoi xuất hiện cùng chồng thứ 4, nhan sắc vợ U70 'đánh bại cả thời gian', chồng 81 tuổi tóc đã bạc

Sao quốc tế 10/07/2023 11:13

Lưu Hiểu Khánh và ông chồng doanh nhân Vương Hiểu Ngọc trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Mới đây, "Võ Tắc Thiên" Lưu Hiểu Khánh vừa cùng ông xã doanh nhân Vương Hiểu Ngọc tham dự một sự kiện. Màn lộ diện của người chồng thứ 4 nhà đại mỹ nhân họ Lưu thực sự gây chú ý với báo chí truyền thông và người hâm mộ.

'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh hiếm hoi xuất hiện cùng chồng thứ 4, nhan sắc vợ U70 'đánh bại cả thời gian', chồng 81 tuổi tóc đã bạc - Ảnh 1
Lưu Hiểu Khánh vừa cùng ông xã doanh nhân Vương Hiểu Ngọc tham dự một sự kiện

Trong loạt hình, Lưu Hiểu Khánh trẻ trung, sành điệu với một "cây tím". Bà được đánh giá không có nhiều sự thay đổi. Chẳng ai nghĩ đây chính là ngôi sao đã ở tuổi 67. Bà trẻ hơn rất nhiều so với các bạn bè đồng trang lứa.

Nhiều người nhận định Lưu Hiểu Khánh là người phụ nữ rất chú trọng đến tiểu tiết ăn mặc. Bà luôn có những cách kết hợp độc đáo, táo bạo về thời trang. Cũng vì thế mà dù xuất hiện ở đâu nàng Võ Tắc Thiên này cũng rất thu hút sự chú ý của báo chí truyền thông.

'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh hiếm hoi xuất hiện cùng chồng thứ 4, nhan sắc vợ U70 'đánh bại cả thời gian', chồng 81 tuổi tóc đã bạc - Ảnh 2
Lưu Hiểu Khánh trẻ trung, sành điệu với một "cây tím"

Trong khi đó, doanh nhân Vương Hiểu Ngọc trông cũng khá đĩnh đạc và sang trọng. Ở tuổi 81, ông Lưu lộ dấu vết tuổi tác chính là đường chân tóc đã bạc. Tuy nhiên, không ít người nhận xét ông xã của Lưu Hiểu Khánh thực sự đẹp lão. Dễ hiểu vì sao mà người đàn ông này có thể khiến cho Lưu Hiểu Khánh gật đầu tái hôn lần thứ 4.

Vương Hiểu Ngọc là người chồng thứ 4 của Lưu Hiểu Khánh, lớn hơn cô 13 tuổi. Ông là một doanh nhân giàu có, thành đạt với vị trí chủ tịch của một tập đoàn lớn đặt tại ở Hong Kong. 

'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh hiếm hoi xuất hiện cùng chồng thứ 4, nhan sắc vợ U70 'đánh bại cả thời gian', chồng 81 tuổi tóc đã bạc - Ảnh 3
Lưu Hiểu Khánh và chồng doanh nhân 

Lưu Hiểu Khánh quen biết với chồng Vương Hiểu Ngọc hơn 20 chục năm. Cả 2 từng là bạn bè thân thiết và dần trở thành người yêu, vợ chồng từ năm 2013. Trong khi Lưu Hiểu Khánh trải qua 3 đời chồng, vị đại gia cũng đổ vỡ 2 lần. Theo nữ diễn viên, chính điều này giúp họ tìm được sự đồng cảm và dần quyết định tiến tới hôn nhân. 

'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh hiếm hoi xuất hiện cùng chồng thứ 4, nhan sắc vợ U70 'đánh bại cả thời gian', chồng 81 tuổi tóc đã bạc - Ảnh 4
Vương Hiểu Ngọc là người đàn ông ân cần, chu đáo khiến bà tin tưởng gắn bó đến cuối đời

Lưu Hiểu Khánh từng chia sẻ, Vương Hiểu Ngọc là người đàn ông ân cần, chu đáo khiến mình tin tưởng sẽ gắn bó đến cuối đời. 'Anh ấy thường nói nếu anh ấy ra đi trước, mọi việc sau này tôi cứ theo ý mình mà làm còn ngược lại nếu tôi có mệnh hệ gì anh ấy nhất định sẽ đi theo tôi. Anh ấy thậm chí còn dặn dò em gái tôi rằng sau này dù thế nào cũng phải chôn chúng tôi cùng nhau', nữ diễn viên gạo cội kể. 

'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh hiếm hoi xuất hiện cùng chồng thứ 4, nhan sắc vợ U70 'đánh bại cả thời gian', chồng 81 tuổi tóc đã bạc - Ảnh 5
Lưu Hiểu Khánh được mệnh danh là "Quốc bảo Trung Hoa"

Lưu Hiểu Khánh sinh năm 1955, được mệnh danh là "Quốc bảo Trung Hoa". Sự nghiệp nghệ thuật của bà trải dài hơn nửa thế kỷ với những đóng góp lớn cho màn ảnh Hoa ngữ. Năm 1995, vai diễn Võ Tắc Thiên trong bộ phim cùng tên đưa tên tuổi nữ diễn viên nổi danh khắp Châu Á. 

 

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'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh gây tranh cãi khi livestream bán tác phẩm thư pháp

Nhờ danh tiếng, Lưu Hiểu Khánh dễ dàng bán được hàng trăm bức thư pháp trong một buổi livestream. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng bà bán thư pháp giá quá cao.

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