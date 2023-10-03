Vợ chồng "Ảnh hậu TVB" Dương Di kỷ niệm 7 năm về chung một nhà

Trên trang cá nhân vào ngày 2/10, La Trọng Khiêm (hiện đổi tên là La Tử Dật) - chồng của Dương Di (hiện đổi tên là Dương Thiến Nghêu) đã đăng tải ảnh hai vợ chồng bên nhau vào dịp kỷ niệm 7 năm ngày cưới và tiết lộ, họ "trốn con" để tận hưởng những giây phút riêng tư ngọt ngào.

Họ tận hưởng những giây phút riêng tư ngọt ngào.

Đồng thời, nữ diễn viên cũng đăng khoảnh khắc hai vợ chồng ăn tối với nhau và viết: "7 năm trước chúng ta ở đây để chia sẻ niềm vui và nhận những lời chúc phúc. 7 năm sau, chúng ta có mặt ở đây để kỷ niệm ngày đặc biệt này. Tìm được đúng người là một loại hạnh phúc. Cùng nhau chung sống một cuộc đời tuyệt vời dài lâu và bình dị cần có sự tin tưởng, bao dung và thấu hiểu ngầm. Chúc mừng kỷ niệm 7 năm".

Đồng thời, nữ diễn viên cũng đăng khoảnh khắc hai vợ chồng ăn tối với nhau.

Dương Di và La Trọng Khiêm là một trong những cặp đôi bén duyên từ TVB. Cả từng bị bắt gặp khi xuất hiện chung vào năm 2011 nhưng ở thời điểm đó, hai người họ không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào. Được biết, cặp đôi nảy sinh tình cảm và hẹn hò sau khi đóng chung phim Sứ mệnh 36 giờ (2012) của nhà đài. Vào lúc công khai yêu nhau, La Trọng Khiêm luôn thấy áp lực vì kém bạn gái 5 tuổi và không nổi tiếng bằng cô. Bộ đôi về chung nhà năm 2016 và hiện đã có hai con.

Dương Di và La Trọng Khiêm là một trong những cặp đôi bén duyên từ TVB.

Bộ đôi về chung nhà năm 2016 và hiện đã có hai con.

La Trọng Khiêm sinh năm 1984, anh là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh xứ Cảng thơm với các tác phẩm như: Đại sư tỷ, Oan gia tương phùng, Mì gia đại chiến, Bao la vùng trời, Phi hổ… Còn Dương Di hơn chồng 5 tuổi và được xếp vào hàng “Ngũ đại Hoa đán” của nhà đài danh tiếng. Nữ minh tinh nổi tiếng với các bộ phim: Mạnh Lệ Quân, Học cảnh hùng tâm, Sóng gió gia tộc, Sức mạnh tình thân, Cung tâm kế, Danh gia vọng tộc…

Trên trang cá nhân, họ thường xuyên đăng tải và chia sẻ ảnh gia đình bên nhau, cuộc sống hạnh phúc đáng mơ ước.

La Trọng Khiêm sinh năm 1984, anh là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh xứ Cảng thơm.