Tỷ phú sòng bài, ông trùm giải trí Châu Trác Hoa sa cơ thất thế, 'dàn hậu' có cuộc sống ra sao?

Sao quốc tế 22/06/2023 11:24

Truyền thông đưa tin, các tài sản của tỉ phú Châu Trác Hoa đang bị bán tháo hoặc sang nhượng cho đối tác để thanh toán nợ nần. Công chúng quan tâm đến dàn "hậu cung" của tỉ phú sòng bài này ra sao.

Thông tin của HK01, tài sản của tỉ phú Châu Trác Hoa đang "đội nón ra đi" sau khi trùm sòng bạc Macau (Trung Quốc) rơi vào vòng lao lý. Thời gian qua, công ty của Châu Trác Hoa cũng liên tục bị nhà đầu tư kiện tụng. Họ đề nghị tòa án cho phép dùng bất động sản hoặc tài sản có giá trị tương đương tiền mặt của tỷ phú để gán nợ. 

Tỷ phú sòng bài, ông trùm giải trí Châu Trác Hoa sa cơ thất thế, 'dàn hậu' có cuộc sống ra sao? - Ảnh 1
Tài sản của tỉ phú Châu Trác Hoa đang "đội nón ra đi" sau khi trùm sòng bạc Macau rơi vào vòng lao lý

Vì vậy, không ít tài sản của Châu đã bị bán tháo hoặc chuyển nhượng cho các chủ nợ. Sau khi bị bắt, ông trùm giải trí Hong Kong đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của người tình một thời Liêu Bích Lệ. Nữ diễn viên thế chấp không hoàn trả một biệt thự để đưa tiền cho Châu Trác Hoa giải quyết khó khăn. Châu Trác Hoa nhận mức án 18 năm tù cho tội danh thành lập tập đoàn phạm tội, tổ chức đánh bạc bất hợp pháp, lừa đảo, rửa tiền... Trước bản án của chồng, Trần Tuệ Linh từ chối bình luận. 

Tỷ phú sòng bài, ông trùm giải trí Châu Trác Hoa sa cơ thất thế, 'dàn hậu' có cuộc sống ra sao? - Ảnh 2
Châu Trác Hoa và người đẹp

Châu Trác Hoa sinh năm 1974, là doanh nhân nổi tiếng Hong Kong. Trước khi vướng vòng lao lý, ông là chủ tập đoàn Suncity và nhiều sòng bài lớn tại Trung Quốc.

Ngoài ra, Châu Trác Hoa còn đầu tư vào lĩnh vực phim ảnh với Operation Mekong, The White Storm. Vì vậy, Châu Trác Hoa có mối liên hệ với các ngôi sao lớn trong ngành giải trí, còn được gọi là "ông trùm giới giải trí Hong Kong". Anh từng có cuộc tình ngoài luồng hôn nhân tai tiếng với nữ diễn viên Liêu Bích Lệ. 

Tỷ phú sòng bài, ông trùm giải trí Châu Trác Hoa sa cơ thất thế, 'dàn hậu' có cuộc sống ra sao? - Ảnh 3
Châu Trác Hoa và Liêu Bích Lệ 

Ngày 18/1/2023, Macau Daily đưa tin phiên tòa xét xử tỷ phú Châu Trác Hoa và đồng phạm được tổ chức tại Macau (Trung Quốc). Đây là phiên tòa xét xử 289 tội danh phạm pháp cuối cùng của chủ tịch tập đoàn Suncity.

Theo trang tin, chung thẩm Châu Trác Hoa bị phán quyết 18 năm tù giam cho các tội danh như thành lập tập đoàn phạm tội, tổ chức đánh bạc bất hợp pháp, lừa đảo, rửa tiền. Viện kiểm sát Macau SAR còn yêu cầu tỷ phú và 6 đồng phạm khác bồi thường tổng số tiền 8,26 tỷ HKD (hơn 1 tỷ USD) cho chính quyền đặc khu hành chính Macau. 

Tỷ phú sòng bài, ông trùm giải trí Châu Trác Hoa sa cơ thất thế, 'dàn hậu' có cuộc sống ra sao? - Ảnh 4
Châu Trác Hoa cùng vợ 

Được biết Trần Tuệ Linh là vợ chính thức của tỉ phú sòng bài này. Trong những năm tháng chồng công khai mối quan hệ với Liêu Bích Lệ, người đẹp họ Trần đều giữ im lặng, không bình luận về vụ việc hay chỉ trích chồng. Năm 2017, Trần Tuệ Linh đã đệ đơn ly hôn nhưng sau đó, cô đồng ý hàn gắn hôn nhân vì sự năn nỉ của chồng. Từ năm 2019, khi Châu Trác Hoa chia tay Liêu Bích Lệ, anh quay về với vợ cả Trần Tuệ Linh và xây dựng hình ảnh gia đình hạnh phúc trên trang cá nhân. 

Tỷ phú sòng bài, ông trùm giải trí Châu Trác Hoa sa cơ thất thế, 'dàn hậu' có cuộc sống ra sao? - Ảnh 5
Người đẹp của trùm sòng bài Châu Trác Hoa 

Mối quan hệ của Châu Trác Hoa với người đẹp Liêu Bích Lệ tốn không ít giấy mực của báo chí. Cặp đôi bí mật qua lại vào năm 2014 khi vợ của Châu Trác Hoa đang mang thai. Người mẫu từ bỏ công việc ở làng giải trí Hồng Kông (Trung Quốc), định cư ở Anh để tránh dư luận. Cô sinh hai con với tỉ phú. Liêu Bích Lệ không danh phận nhưng Châu Trác Hoa vẫn chu cấp cho cô nuôi con, giúp cô bước vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản và làm giàu. Năm 2019, Châu Trác Hoa đã bù đắp cho Liêu Bích Lệ khoản tiền gần 38 triệu USD và trao quyền điều hành 5 công ty để chia tay.

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Trần Tuệ Linh - vợ Châu Trác Hoa - đã nộp đơn kháng cáo lên tòa án Macao để giảm án cho chồng.

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