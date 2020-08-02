Tưởng được ‘ngậm thìa vàng’ từ thời thực tập sinh, hóa ra dàn ‘công chúa YG’ BLACKPINK từng phải sống cùng gián và rết

Những chia sẻ mới đây từ các thành viên BLACKPINK trong show thực tế của nhóm đã khiến nhiều người ngỡ ngàng về cuộc sống trước đây của “gà cưng YG”.

BLACKPINK vốn được gắn mác “rich kid”, “thiên kim tiểu thư nhà tài phiệt” chỉ sống trong nhung lụa. Thế nhưng trên thực tế, những cô gái nhà YG từng trải qua cuộc sống khó khăn khi còn là thực tập sinh.

Mới đây, trong chương trình thực tế “24/365 with BLACKPINK”, các thành viên “Hắc Hường” đã có dịp ngồi ăn cùng nhau và hồi tưởng lại cuộc sống khó khăn trước đây. Theo đó, quãng thời gian thực tập của Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa không hề dễ dàng như nhiều người tưởng tượng.

BLACKPINK cho biết thời còn là thực tập sinh, họ thường chỉ ăn trứng và mứt dâu. Thậm chí, Rosé còn phải ăn bánh bao kèm nước sốt salad vì không có tiền gọi đồ ăn mỗi ngày.

Jennie cho biết cả nhóm phải ăn trứng và mứt dâu...

...mỗi ngày - Ảnh: Internet

Chưa kể, chủ nhân bản hit “How you like that” còn phải sống chung với nhiều gián và rết ở kí túc xá. Jisoo hài hước kể lại, Lisa là cô gái dũng cảm nhất nhóm khi sẵn sàng dùng cốc để bắt gián thay các chị. Trong khi đó, Jisoo, Jennie và Rosé chỉ dám đứng từ xa để cổ vũ Lisa. Thế nhưng cuối cùng, các cô gái không giết những con gián đó mà chỉ thả chúng đi.

Mọi người thường phải sống chung với gián và rết - Ảnh: Internet

Có thể thấy, trước khi có cuộc sống đủ đầy như hiện tại, BLACKPINK đã phải trải qua cuộc sống khắc nghiệt, khó khăn như bao thực tập sinh khác. Jennie ngậm ngùi chia sẻ: “Người ta chỉ nhìn thấy ký túc xá chúng ta mới chuyển đến chứ không hề biết cái cũ”.

Jennie ngậm ngùi nhớ lại khoảng thời gian khó khăn - Ảnh: Internet

Tuy nhiên sau tất cả, BLACKPINK đã đạt được rất nhiều thành công và trở thành một trong những nhóm nhạc hàng đầu Kpop.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tuong-duoc-ngam-thia-vang-tu-thoi-thuc-tap-sinh-hoa-ra-dan-cong-chua-yg-blackpink-tung-phai-song-cung-gian-va-ret-373997.html