Từng bị miệt thị ngoại hình, diễn viên nhí nổi tiếng nay 'trổ mã', xinh đẹp không thua gì hot girl

Sao quốc tế 12/09/2023 09:54

Từng bị khán giả quay lưng vì ngoại hình quá mũm mĩm, Lục Tử Nghệ hiện khán giả bất ngờ khi có màn lộc xác ngoạn mục.

Lục Tử Nghệ sinh năm 2001 tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Cô bé lớn lên trong gia đình giàu có, mẹ Lục Tử Nghệ đã nuôi dưỡng cô bé từ khi còn nhỏ, từ âm nhạc, khiêu vũ đến võ thuật, nghệ thuật.  

Từng bị miệt thị ngoại hình, diễn viên nhí nổi tiếng nay 'trổ mã', xinh đẹp không thua gì hot girl - Ảnh 1
Lục Tử Nghệ sinh năm 2001 tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Tử Nghệ gia nhập showbiz từ năm 4 tuổi. Năm 2005, cô gái nhỏ được mời tham gia bộ phim truyền hình Ái nhân hương. Dù chỉ mới 6,7 tuổi nhưng Lục Tử Nghệ đã có kỹ năng diễn xuất rất tốt và được biết phổ biến trong làng giải trí Hoa ngữ sau loạt phim: Chỉ túy kim mêSinh tử điệp luyến,...

Từng bị miệt thị ngoại hình, diễn viên nhí nổi tiếng nay 'trổ mã', xinh đẹp không thua gì hot girl - Ảnh 2
Tử Nghệ gia nhập showbiz từ năm 4 tuổi.

Lục Tử Nghệ cũng chiếm được cảm tình của khán giả Việt Nam qua các vai diễn như Bội San khi nhỏ và Bình Bình - con gái của Bội San trong bộ phim tâm lý Mẹ Cưới Vì Con hay Dương Bất Hối khi nhỏ trong Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký.

Từng bị miệt thị ngoại hình, diễn viên nhí nổi tiếng nay 'trổ mã', xinh đẹp không thua gì hot girl - Ảnh 3
Lục Tử Nghệ cũng chiếm được cảm tình của khán giả Việt Nam qua các vai diễn khác nhau trong nhiều bộ phim đình đám.

Tuy nhiên, càng lớn Lục Tử Nghệ dần mất đi những nét đáng yêu thuở bé. Năm 2014, cô tái xuất màn ảnh nhỏ với vai U Nhược - đệ tử của Hoa Thiên Cốt (Triệu Lệ Dĩnh) trong bộ phim truyền hình cùng tên. Ở tuổi 14, Tử Nghệ xuất hiện với vóc dáng có phần mũm mĩm, gương mặt cô cũng không còn vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương như trong quá khứ. Ngoại hình khác lạ khiến Lục Tử Nghệ bị người hâm mộ chỉ trích và quay lưng, thậm chí còn gọi cô là "tiên nữ xấu xí nhất". 

Từng bị miệt thị ngoại hình, diễn viên nhí nổi tiếng nay 'trổ mã', xinh đẹp không thua gì hot girl - Ảnh 4
 Ngoại hình khác lạ khiến Lục Tử Nghệ bị người hâm mộ chỉ trích và quay lưng, thậm chí còn gọi cô là "tiên nữ xấu xí nhất". 

Làn sóng phản đối dữ dội đến mức Lục Tử Nghệ đành rời bỏ làng giải trí và sang Canada du học. Sau nhiều năm, sao nhí bị chê xấu xí năm nào giờ đã lột xác ngoại hình, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.

Từng bị miệt thị ngoại hình, diễn viên nhí nổi tiếng nay 'trổ mã', xinh đẹp không thua gì hot girl - Ảnh 5
Sau nhiều năm, sao nhí bị chê xấu xí năm nào giờ đã lột xác ngoại hình, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.

Theo dõi mạng xã hội của Lục Tử Nghệ hiện tại, có thể có thể thấy cô nàng rất quan tâm đến việc học và tận hưởng cuộc sống của người bình thường.

Ở tuổi 22, Lục Tử Nghệ được khen ngày càng đẹp và cuốn hút. So với nhiều năm về trước, ngoại hình và nhan sắc của Tử Nghệ đã có sự thăng hạng vượt bậc. Vóc dáng thì thon thả, đôi chân dài miên man cùng gương mặt cân đối sau khoảng thời gian dài nỗ lực giảm cân giúp Tử Nghệ nổi bật ngay khi xuất hiện.

Từng bị miệt thị ngoại hình, diễn viên nhí nổi tiếng nay 'trổ mã', xinh đẹp không thua gì hot girl - Ảnh 6
 So với nhiều năm về trước, ngoại hình và nhan sắc của Tử Nghệ đã có sự thăng hạng vượt bậc. 

Cô trở nên tự tin và trưởng thành hơn rất nhiều. Dù chưa có dấu hiệu quay trở lại giới showbiz, song nhiều người vẫn hi vọng Lục Tử Nghệ có thể tiếp tục theo đuổi đam mê diễn xuất.

Từng bị miệt thị ngoại hình, diễn viên nhí nổi tiếng nay 'trổ mã', xinh đẹp không thua gì hot girl - Ảnh 7
Cô trở nên tự tin và trưởng thành hơn rất nhiều.
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