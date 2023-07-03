Sao nhí nổi tiếng chết 'tức tưởi' ở tuổi 18 vì bị bạn trai cũ ra tay sát hại, từng nhiều lần cầu cứu cảnh sát khi bị hành hung

Sao quốc tế 03/07/2023 14:00

Cảnh sát khu vực cho biết từ năm 2021 đến nay, họ đã 4 lần nhận được điện thoại cầu cứu khi nữ diễn viên bị bạn trai hành hung.

Ngày 3/7, Yahoo Japan đưa tin Tominaga Sana qua đời ở tuổi 19. Cô bị bạn trai cũ Haruki Ito (22 tuổi) tấn công bằng dao vào sáng 29/6 ở bãi đỗ xe gần nhà. Gia đình nhanh chóng phát hiện vụ việc và đưa Tominaga Sana đến bệnh viện cấp cứu nhưng nữ diễn viên trẻ không qua khỏi.

Sau hơn một giờ gây án, Haruki Ito đến đồn cảnh sát đầu thú. Anh thừa nhận đã đứng chờ trước nhà Tominaga Sana và dùng dao đâm nhiều nhát vào người bạn gái. Mâu thuẫn tình cảm là động cơ khiến Haruki Ito ra tay tàn ác.

Ngày 3/7, đài NHK của Nhật Bản đưa tin, Tominaga Sana, 18 tuổi, đang học tại tỉnh Yokohama, Nhật Bản. Cô có quan hệ tình cảm với hung thủ là Haruki Ito, 22 tuổi. Tuy nhiên, do Haruki Ito có tính bạo lực, mối quan hệ của cả hai không suôn sẻ và nhiều lần tranh cãi.

Sao nhí nổi tiếng chết 'tức tưởi' ở tuổi 18 vì bị bạn trai cũ ra tay sát hại, từng nhiều lần cầu cứu cảnh sát khi bị hành hung - Ảnh 1
Tominaga Sana là ngôi sao nhí nổi tiếng tại Nhật Bản. Thông tin cô bị sát hại gây sốc cho bạn bè và người hâm mộ.

Cảnh sát khu vực cho biết từ năm 2021 đến nay, họ đã 4 lần nhận được điện thoại cầu cứu của Tominaga Sana khi nữ diễn viên bị bạn trai hành hung. Hàng xóm của Haruki Ito cũng xác nhận họ thường nghe thấy tiếng cả hai cãi vã, cô gái kêu đau và xin tha thứ.

Ngày 22/6, Tominaga Sana hẹn gặp bạn trai và đưa ra yêu cầu muốn chấm dứt mối quan hệ, nhưng Ito không đồng ý nên cả hai nảy sinh tranh cãi dữ dội trong xe. Cô bỏ đi nhưng phát hiện mình quên túi ở chỗ bạn trai. Khi lấy lại được túi, nữ diễn viên nhận ra cô bị mất chìa khóa. Cảnh sát đã khuyên Tominaga Sana nhanh chóng thay ổ khóa mới và đề phòng các trường hợp xấu xảy ra.

Sao nhí nổi tiếng chết 'tức tưởi' ở tuổi 18 vì bị bạn trai cũ ra tay sát hại, từng nhiều lần cầu cứu cảnh sát khi bị hành hung - Ảnh 2
Năm 2019, Tominaga Sana tạm dừng hoạt động nghệ thuật để tập trung vào việc học

Theo lời kể từ hung thủ, hắn lấy trộm chìa khóa của Sana, tìm cách lẻn vào nhà cô. Khi gặp nữ diễn viên tại hầm gửi xe, Haruki Ito dùng dao đâm chết bạn gái. Sau đó, hung thủ nhanh chóng đến đồn cảnh sát đầu thú khi biết mẹ của Sana đã trình báo tội ác với cảnh sát.

Gia đình Tominaga Sana cho biết nhiều lần yêu cầu Haruki Ito buông tha, chia tay con gái mình nhưng không thành công.

Sao nhí nổi tiếng chết 'tức tưởi' ở tuổi 18 vì bị bạn trai cũ ra tay sát hại, từng nhiều lần cầu cứu cảnh sát khi bị hành hung - Ảnh 3
Sau hơn một giờ gây án, Haruki Ito đến đồn cảnh sát đầu thú. Anh thừa nhận đã đứng chờ trước nhà Tominaga Sana và dùng dao đâm nhiều nhát vào người bạn gái

Tominaga Sana sinh năm 2004, từng là sao nhí nổi tiếng trong showbiz Nhật Bản. Cô là đàn em chung công ty quản lý với Yoshioka Riho, Asaka Kodai. Năm 2019, Tominaga Sana tạm dừng hoạt động nghệ thuật để tập trung vào việc học.

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