Từ Mộng Khiết nhận gạch đá vì diện mạo 'xấu tệ', diện trang phục cổ trang nhưng '0 điểm' thanh thoát

Sao quốc tế 29/08/2023 14:45

Mới đây, ở chương trình giải trí Dũng Cảm Không Vô Ích, nữ ca sĩ, diễn viên Từ Mộng Khiết đã có một màn "biến hóa" gây sốt mạng xã hội xứ Trung vì giao diện... quá xấu.

Trong phần xuất hiện của mình, Từ Mộng Khiết tái hiện lại vai diễn của người đồng nghiệp Triệu Lộ Tư trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Tinh Hán Xán Lạn. Tuy nhiên, mà cosplay chẳng những không được cư dân mạng đón nhận mà còn chỉ trích thậm tệ. 

Từ Mộng Khiết nhận gạch đá vì diện mạo 'xấu tệ', diện trang phục cổ trang nhưng '0 điểm' thanh thoát - Ảnh 1

Từ trang phục, kiểu tóc đến lối makeup, thậm chí là cả bối cảnh xuất hiện của Từ Mộng Khiết đều được đầu tư để giống bản gốc của Triệu Lộ Tư đến tuyệt đối. Thế nhưng vấn đề lớn nhất lại là ở gương mặt của Từ Mộng Khiết bị cho là không hề phù hợp với tạo hình cổ trang, lộ hết khuyết điểm.

Từ Mộng Khiết nhận gạch đá vì diện mạo 'xấu tệ', diện trang phục cổ trang nhưng '0 điểm' thanh thoát - Ảnh 2

Lý giải cho sự "xấu tệ" này, nhiều người cho rằng thời gian gần đây Từ Mộng Khiết có dấu hiệu tăng cân nên chưa thực sự phù họp với tạo hình này. 

Trước đó, Từ Mộng Khiết cũng từng chụp bộ ảnh cổ trang nhưng dù phục sức lộng lẫy tỉ mỉ thì cũng không thể khen ngợi vì gương mặt cô khá “lạc quẻ” với trang phục.

Từ Mộng Khiết nhận gạch đá vì diện mạo 'xấu tệ', diện trang phục cổ trang nhưng '0 điểm' thanh thoát - Ảnh 3Từ Mộng Khiết nhận gạch đá vì diện mạo 'xấu tệ', diện trang phục cổ trang nhưng '0 điểm' thanh thoát - Ảnh 4

Từ Mộng Khiết sinh năm 1994, cô là cựu thành viên nhóm nhạc Hỏa Tiễn Thiếu Nữ. Năm 2021, cô lấn sân diễn xuất với vai nữ chính đầu tay Đinh Tiễn trong bộ phim Bí Mật Nơi Góc Tối được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên.

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