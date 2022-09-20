"Tứ đại mỹ nhân" trong làng điện ảnh Đài Loan những năm 1970 bây giờ ra sao?

Mới đây, cư dân mạng đã chia sẻ tấm ảnh cũ về "Tứ đại mỹ nhân Đài Loan", gồm Hồ Nhân Mộng, Chu Đan Vy, Lâm Thanh Hà và Hồ Huệ Trung, khiến nhiều cư dân mạng gợi nhớ về những ký ức xưa.

Nền điện ảnh Đài Loan bắt đầu phát triển mạnh vào những năm của thập niên 1970, góp phần đưa tên tuổi của nhiều ngôi sao đến với công chúng, nhưng giờ đây nhiều người trong số họ đã giã từ điện ảnh và hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Hồ Nhân Mộng, Chu Đan Vy, Lâm Thanh Hà và Hồ Huệ Trung (từ trái sang). Mới đây, một cư dân mạng đã chia sẻ tấm ảnh cũ trước đây về "Tứ đại mỹ nhân Đài Loan", gồm Hồ Nhân Mộng, Chu Đan Vy, Lâm Thanh Hà và Hồ Huệ Trung, khiến nhiều cư dân mạng gợi nhớ về những ký ức xưa.

Ngày 12/9, trên tài khoản Facebook, một cư dân mạng đã đăng tải tấm ảnh chụp chung trước đây của Hồ Nhân Mộng, Chu Đan Vy, Lâm Thanh Hà và Hồ Huệ Trung, và cho biết họ là 4 mỹ nhân trong làng điện ảnh Đài Loan những năm 1970. Trong ảnh, cả 4 người đẹp đều có mái tóc đen thẳng, gương mặt tươi tắn, xinh xắn với mỗi người một vẻ đẹp khác nhau, rất dễ nhận ra. Vào thời điểm đó, phần mềm chỉnh sửa hình ảnh chưa phát triển nên dung nhan của người trong ảnh và người thật ở ngoài đời không mấy khác biệt. Sau khi bức ảnh được đăng tải, nhiều cư dân mạng bắt đầu hồi tưởng lại những ký ức xưa và để lại những bình luận như: "Tuyệt đẹp, ảnh không qua chỉnh sửa", "Quả thật rất đẹp, các sao nữ bây giờ không thể nào sánh bằng", "Những cô gái thời xưa xinh đẹp và có khí chất", " Tôi thích Hồ Nhân Mộng và Hồ Huệ Trung ", "Mỗi người đều có vẻ đẹp riêng, không giống những người chỉnh sửa nhan sắc như hiện nay"…

Hồ Nhân Mộng nổi tiếng nhờ bộ phim điện ảnh mang tên "Hoa mai". Sau khi chia tay với chồng là nhà văn nổi tiếng Lý Ngao, Hồ Nhân Mộng từ giã điện ảnh và bắt đầu tìm hiểu những kiến thức liên quan đến nội tâm của con người và giờ đây cô đã trở thành một nhà tâm lý học, một triết gia và nhà dịch thuật. Chu Đan Vy được coi là "người mẫu hàng đầu" của Đài Loan trong những năm 1970. Năm tuổi 24, cô đoạt giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" cho thể loại phim bi kịch tại Liên hoan phim châu Á lần thứ 25 nhờ bộ phim "Cánh hoa phai tàn". Tuy nhiên, cô gặp biến cố lớn và rơi vào bế tắc khi việc kinh doanh thua lỗ, chồng thì ngoại tình, sức khỏe cũng sa sút do mắc bệnh ung thư vú. Tuy nhiên, nhờ có niềm tin vào cuộc sống nên Chu Đan Vy đã xoay chuyển được số phận. Hiện tại cô sống rất tích cực, lạc quan, và vẫn hoạt động trong làng giải trí. Lâm Thanh Hà đã trở nên nổi tiếng ngay khi mới vào nghề nhờ tham gia bộ phim "Bên ngoài cửa sổ" của Quỳnh Dao. Cô cùng với Lâm Phụng Kiều (vợ diễn viên Thành Long), Tần Hán và Tần Tường Lâm được xem là 4 diễn viên nổi tiếng nhất Đài Loan lúc bấy giờ. Lâm Thanh Hà từng có mối tình tay 3 với Tần Hán và Tần Tường Lâm, nhưng sau đó cô quen và kết hôn với một doanh nhân giàu có người Hồng Kông tên là Hình Lý Nguyên. Kể từ đó, cô rút lui khỏi làng giải trí. Hồ Huệ Trung được công chúng biết đến qua bộ phim "Vẻ mặt hạnh phúc". Sau đó cô nổi tiếng nhờ bộ phim "Hoa Vua" và trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu của làng điện ảnh Đài Loan. Năm 1998, Hồ Huệ Trung kết hôn với một quan chức Hồng Kông, cũng là một bác sĩ khoa mắt tên là Hà Chí Bình. Kể từ đó, cô rút lui khỏi làng giải trí.

Tứ đại mỹ nhân phim chiếu mạng Trung Quốc, đứng đầu là Triệu Lộ Tư chứ ai Vượt qua những cái tên như Lý Khải Hinh, Cúc Tịnh Y và Lương Khiết, Triệu Lộ Tư là mỹ nhân phim chiếu mạng có nhan sắc ngọt ngào nhất.

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