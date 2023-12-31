Trương Trí Lâm vượt qua ồn ào 4000 tỷ, sự nghiệp bùng nổ, hôn nhân viên mãn, nhan sắc U60 gây thương nhớ

Theo giải thích của phía nam diễn viên Như Lai Thần Chưởng, anh nhận được lời mời từ nền tảng này vào tháng 3/2022 và quay một video quảng cáo. Tuy nhiên, sau khi biết nền tảng này không có giấy phép hoạt động, phía Trương Trí Lâm đã ngay lập tức yêu cầu không sử dụng quảng cáo của anh trước khi xin được giấy phép. Cuối cùng, nam diễn viên thông báo chấm dứt thỏa thuận hợp tác. Về các hoạt động khác của nền tảng, nam diễn viên khẳng định anh không biết và không liên quan.

Hồi tháng 9 năm nay, nam diễn viên Trương Trí Lâm đã phải tham gia cuộc thẩm vấn của cảnh sát, liên quan tới một công ty giao dịch tiền ảo lớn. Vụ án về sàn giao dịch tiền ảo được cho là ảnh hưởng tới 2.200 nạn nhân với tổng số tiền khoảng 1,4 tỷ HKD (tương đương 179 triệu USD). Nam diễn viên bị điều tra vì từng tham gia video quảng cáo cho sàn giao dịch này.

Trước khi trở thành nam thần vạn người mê, Trương Trí Lâm từng có tuổi thơ cơ cực. Gia đình anh vốn khá nghèo khó dù có truyền thống làm nghệ thuật. Đã vậy, bố mẹ anh còn có 2 lần ly hôn, tái hôn nhưng kết cục vẫn không vui. Tuy nhiên, người thân nhận thấy Trương Trí Lâm từ nhỏ có gương mặt sáng, tiềm năng làm nghệ thuật nên thường cho anh làm mẫu ảnh nhí.

Việc vướng thị phi không khiến Trương Trí Lâm đánh mất sự nghiệp, trái lại anh vẫn được săn đón như sao hạng A. Trong thời gian qua, nam diễn viên bùng nổ danh tiếng trở lại khi tham gia Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai. Anh cũng góp mặt trong nhiều dự án phim ghi dấu ấn như Gia Tộc Vinh Diệu hay G Storm cùng Cổ Thiên Lạc.

Năm 1991 đánh dấu khoảng thời gian anh bắt đầu hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Trương Trí Lâm bắt tay với quản lý Tony, có nhiều hợp đồng âm nhạc lẫn phim ảnh. Anh ký hợp đồng với TVB vào năm 1992 và diễn xuất lần đầu trong phim Xung Thiên Tiểu Tử . Tuy nhiên phải đến tận Anh Hùng Xạ Điêu năm 1994, Trương Trí Lâm mới bắt đầu bùng nổ danh tiếng. Thành công của vai Quách Tĩnh mở ra hàng loạt cơ hội khác cho chàng nam thần 7X.

Năm 1991 đánh dấu khoảng thời gian anh bắt đầu hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.

Về sau, anh ghi điểm với Thiên Địa Nam Nhi, Đường Về Hạnh Phúc, Bao La Vùng Trời 2... và trở thành một trong những nam diễn viên hiếm hoi dẫn đầu TVB ở thập niên 2000 kéo sang cả 2010. Bên cạnh ngoại hình điển trai, diễn xuất tiến bộ từng ngày, Trương Trí Lâm còn được yêu thích bởi đời tư trong sạch, không có scandal. Đó là lý do mà khán giả gọi anh là "nam thần không ai ghét" vì gần như hoàn hảo về mọi mặt.

Ngoài thành công trong sự nghiệp, nam tài tử còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn khiến ai cũng ngưỡng mộ. Được biết Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi gặp nhau trên phim trường A Warrior's Tragedy vào năm 1993, họ có nhiều cơ hội tiếp xúc và sớm nảy sinh tình cảm.

Cặp đôi hèn hò năm 1993, kết hôn năm 2001 và đón con trai Morton (Trương Mộ Đồng) vào năm 2006.

Vốn là người thẳng thắn, nữ diễn viên phim Kim Chi Ngọc Diệp thừa nhận chính cô là người mời tài tử họ Trương đi chơi trước. Cả hai đã trở thành một đôi vài tháng sau đó và âm thầm hẹn hò. Sau nhiều năm gắn bó, Viên Vịnh Nghi - Trương Trí Lâm lặng lẽ kết hôn hồi 2001, đón con trai Morton (Trương Mộ Đồng) vào năm 2006 và gắn bó cho đến hiện tại. Dù đã bên nhau 30 năm, cặp sao vẫn quấn quýt, mặn nồng như thời mới yêu. Họ luôn sánh vai tại các sự kiện và công khai cổ vũ, ủng hộ nhau trong cuộc việc lẫn cuộc sống.

Đã bên nhau 30 năm, cặp sao vẫn quấn quýt, mặn nồng như thời mới yêu.

Ở tuổi ngoài 50 hiện tại, Trương Trí Lâm vẫn giữ được nét trẻ đẹp khó tin, thậm chí "bừng bừng" visual hơn cả thời mới vào nghề. Anh dành thời gian tập thể dục đều đặn, dù từng trải qua bệnh tật viêm túi mật nhưng vẫn thành công duy trì sắc thái khỏe khoắn, thu hút.

Vợ chồng Trương Trí Lâm - Viên Vịnh Nghi được mệnh danh là cặp đôi vàng của giới giải trí Hoa Ngữ.

Cặp sao luôn xuất hiện bên nhau như hình với bóng.

Trương Trí Lâm (SN 1971) nổi tiếng qua loạt phim truyền hình huyền thoại của màn ảnh Hong Kong như Anh Hùng Xạ Điêu, Đường Về Hạnh Phúc, Thiên Địa Nam Nhi, Bao La Vùng Trời… Anh được xem là một trong những nam thần của màn ảnh TVB (Hong Kong) một thời.

Còn Viên Vịnh Nghi (SN 1971) giành danh hiệu Hoa Hậu Hong Kong năm 1990 trước khi bước chân vào giới giải trí. Nữ diễn viên nổi tiếng với vai Nhậm Doanh Doanh trong bộ phim kiếm hiệp Tiếu Ngạo Giang Hồ, Hoa Mộc Lan trong bộ phim cùng tên. Viên Vịnh Nghi cũng tham gia các phim Tuyệt Đại Song Kiêu, Kim Chi Ngọc Diệp, Quốc Sản 007...

Hình ảnh gần đây của Trương Trí Lâm khi đã ở tuổi 52.

Cô từng giành giải thưởng dành cho Diễn viên mới xuất sắc (1993) và 2 lần giành giải Ảnh hậu (Nữ chính xuất sắc) tại Giải thưởng điện ảnh Hong Kong (Kim Tượng). Trở thành hoa hậu khi mới 19 tuổi rồi nhanh chóng gây dựng sự nghiệp trong làng giải trí sau đó, Viên Vịnh Nghi lọt vào mắt xanh của nhiều đại gia…. nhưng cuối cùng chọn kết hôn và gắn bó với tài tử họ Trương.