Tài tử Trương Trí Lâm bất ngờ bị cảnh sát triệu tập

Sao quốc tế 23/09/2023 13:28

Mới đây, nam tài tử Trương Trí Lâm được cảnh sát triệu tập để lấy lời khai vì từng quay quảng cáo cho công ty kinh doanh tiền ảo.

Theo thông tin từ Sina, tài tử Trương Trí Lâm xác nhận đã đến đồn cảnh sát để phối hợp điều tra. Anh đi cùng vợ và một vài luật sư. Tài tử đến đồn cảnh sát buổi sáng và rời đi vào buổi chiều.

Tài tử Trương Trí Lâm bất ngờ bị cảnh sát triệu tập - Ảnh 1
Tài tử Trương Trí Lâm xác nhận đã đến đồn cảnh sát để phối hợp điều tra.

Cụ thể, theo công ty đại diện của Trương Trí Lâm, vào tháng 3/2022, nam diễn viên đã quay quảng cáo cho JPEX - một công ty kinh doanh tiền ảo. Công ty này giới thiệu Trương Trí Lâm là "Đại sứ thương hiệu tại Hong Kong". Tuy nhiên, công ty quản lý của Trương Trí Lâm phát hiện sàn giao dịch này chưa có giấy phép hoạt động, vì thế chấm dứt hợp đồng vào tháng 9/2022. Thời điểm đó, phía Trương Trí Lâm gửi văn bản cho đại diện sàn giao dịch, yêu cầu không được tiếp tục sử dụng hình ảnh của anh. Tuy vậy sau đó, các hình ảnh Trương Trí Lâm từng chụp quảng cáo vẫn bị đăng tải trên Internet.

Tài tử Trương Trí Lâm bất ngờ bị cảnh sát triệu tập - Ảnh 2
Thời điểm đó, phía Trương Trí Lâm gửi văn bản cho đại diện sàn giao dịch, yêu cầu không được tiếp tục sử dụng hình ảnh của anh.

Gần đây, công ty JPEX đã bị Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hong Kong điều tra vì hoạt động không có giấy phép, có dấu hiệu lừa đảo. Cho đến nay, cảnh sát đã bắt giữ ít nhất 11 người.

Trương Trí Lâm sinh năm 1971, là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng của làng giải trí Hong Kong với 30 năm hoạt động nghệ thuật. Tài tử từng là diễn viên độc quyền của TVB và ghi dấu ấn trên màn ảnh với nhiều bộ phim như: Anh hùng xạ điêuThiên địa nam nhi, Đường về hạnh phúc, Chuyên gia đàm phán, Hành động liêm chính, Lục Tiểu Phụng truyền kỳ, Ván bài gia nghiệp, Kẻ thắng làm vua, Bao la vùng trời…

Tài tử Trương Trí Lâm bất ngờ bị cảnh sát triệu tập - Ảnh 3
Trương Trí Lâm sinh năm 1971, là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng của làng giải trí Hong Kong
Tài tử Trương Trí Lâm bất ngờ bị cảnh sát triệu tập - Ảnh 4
Tài tử từng là diễn viên độc quyền của TVB và ghi dấu ấn trên màn ảnh với nhiều bộ phim.
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