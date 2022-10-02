Trương Trí Lâm bị tố 'làm màu', lợi dụng hôn nhân để giành chiến thắng tại Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai

Sao quốc tế 02/10/2022 10:28

Đám cưới lãng mạn của Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi trong show Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai đã gây ra nhiều tranh cãi dù nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Trong tập mới nhất của Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai được phát sóng vào tối ngày 30/9 vừa qua, Trương Trí LâmViên Vịnh Nghi đã khiến công chúng bồi hồi với hôn lễ được tổ chức ngay trên sân khấu Em Đẹp Không Điều Gì Sánh Được. Đây đồng thời là đám cưới đúng nghĩa đầu tiên của cặp đôi nổi tiếng sau 21 năm chung sống.

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Hông lễ của Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi trong show Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai - Ảnh: Internet

Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi đã bí mật yêu nhau từ năm 1992 và bí mật tổ chức hôn lễ vào năm 2001. Ngày đám cưới, cả hai chỉ mặc sơ mi trắng và quần jean giản dị rồi làm lễ tại một nhà thờ nhỏ, không mời cả bạn bè hay người thân.

Video ghi lại hôn lễ của Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi trong show Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai đã thu về lượt xem "khủng" trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đám cưới này của hai ngôi sao đã vấp phải nhiều phản ứng trái chiều.

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Những năm gần đây, Viên Vịnh Nghi và Trương Trí Lâm được nhiều khán giả yêu thích bởi sự thể hiện tốt trên các chương trình tạp kỹ. Tuy vậy, việc tổ chức hôn lễ ngay trên một chương trình tạp kỹ lại khiến không ít người khó chịu và đánh giá cặp đôi đang "làm màu".

Một bình luận nhận được nhiều lượt trên Sohu viết: "Họ muốn tổ chức đám cưới thì làm lúc nào chẳng được, cả hai đều giàu có và nổi tiếng, cớ sao phải tổ chức trên một chương trình giải trí. Vừa được chương trình làm đám cưới cho, vừa được nhận cát-xê biểu diễn, tôi thật sự thấy không cảm động một chút nào".

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Bên cạnh đó, tiết mục của Trương Trí vì gây xúc động mạnh nên đã đạt được vị trí số 1 tại chương trình, điều này đồng nghĩa sẽ có những người bị loại tại các nhóm thua cuộc. Nhiều người cho rằng tài tử họ Trương đang lợi dụng việc tổ chức hôn lễ để giành chiến thắng.

Tài tử Trương Trí Lâm là cái tên nổi tiếng tại làng giải trí Hong Kong, anh từng góp mặt trong nhiều dự án như Anh Hùng Xạ Điêu, Bao La Vùng Trời 2, Đường Về Hạnh Phúc... Viên Vịnh Nghi có xuất thân là Hoa hậu Hong Kong 1989 và từng là diễn viên độc quyền của đài TVB. Cô hiện ít đóng phim mà chủ yếu xuất hiện trong các chương trình giải trí.

Sau hơn 20 năm chung sống, Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi lần đầu chụp ảnh cưới, tổ chức hôn lễ

Sau hơn 20 năm chung sống, Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi lần đầu chụp ảnh cưới, tổ chức hôn lễ

Sau 21 năm hôn nhân, Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi cuối cùng cũng tổ chức một hôn lễ đúng nghĩa.

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