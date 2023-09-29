Gia đình 'Quách Tĩnh' Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi gặp sóng gió, dân tình đồng loạt 'tẩy chay'

Cụ thể, tuần trước, Trương Trí Lâm phải về Hong Kong để tham gia cuộc thẩm vấn của cảnh sát, liên quan tới công ty giao dịch tiền ảo lớn. Vụ án về sàn giao dịch tiền ảo này ảnh hưởng tới 2.200 nạn nhân với tổng số tiền khoảng 1,4 tỷ HKD (179 triệu USD). Nam diễn viên và nhiều nghệ sĩ khác bị điều tra vì từng quay video quảng cáo cho sàn giao dịch này.

Trang QQ đưa tin mới đây, gia đình "Quách Tĩnh" Trương Trí Lâm đang rơi vào tình thế khó khăn, khủng hoảng danh tiếng vì trước đó nam diễn viên bị điều tra khi đóng quảng cáo cho công ty lừa đảo.

Ngay sau đó, phía Trương Trí Lâm giải thích lúc đầu, anh ký hợp đồng quảng cáo vì sàn giao dịch cho biết họ có giấy phép kinh doanh đầy đủ. Tuy nhiên, sau đó 6 tháng, Trương Trí Lâm phát hiện ra công ty này chưa có giấy phép kinh doanh vì thế đã chấm dứt hợp đồng, yêu cầu sàn giao dịch không được sử dụng hình ảnh của anh để quảng cáo.

Lời giải thích của Trương Trí Lâm ổn thỏa về mặt pháp lý, song không nhận được sự đồng tình của công chúng vì họ cho rằng rất nhiều người tin tưởng nhân phẩm của Trương Trí Lâm nên mới đầu tư vào tiền ảo và bị lừa. Cũng vì vậy, danh tiếng của Trương Trí Lâm sụt giảm nghiêm trọng. Nhiều vấn đề trước đó không bị công chúng quan tâm đánh giá nhưng hiện tại đều trở thành lý do để khán giả công kích gia đình Trương Trí Lâm.

Bên cạnh đó, con trai Trương Mộ Đồng của nam diễn viên từng quay video hát rap với lời nhạc bôi nhọ Trung Quốc, làm động tác kỳ thị người châu Á mắt nhỏ. Ngày 27/9, Trương Mộ Đồng đã phải đưa ra lời xin lỗi trên trang cá nhân.

Ngoài ra, Hoa hậu Viên Vịnh Nghi cũng bị chỉ trích vì thái độ khi tham gia show giải trí, việc khoe cuộc sống giàu sang, mua túi xách hàng hiệu hay khoe tình cảm với ông xã Trương Trí Lâm. Nhiều năm qua, Viên Vịnh Nghi ít đóng phim mà tới Đại lục tham gia show giải trí với mức thù lao cao. Tuy nhiên, năm 2022, vợ chồng Viên Vịnh Nghi bị chê vì vài lần tổ chức hôn lễ trên show, bị đánh giá là lợi dụng chuyện tình cảm làm đề tài thu hút công chúng.