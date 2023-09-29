Lưu Diệc Phi đặt ra nguyên tắc này mỗi khi đóng phim, dù diễn xuất gây tranh cãi nhưng vẫn thành công

Sao quốc tế 29/09/2023 07:25

Lưu Diệc Phi là sao nữ hiếm hoi của làng giải trí Hoa ngữ giữ được độ nổi tiếng xuyên suốt kể từ khi vừa vào nghề cho tới lúc đã hoạt động gần 30 năm.

Phủ sóng ở cả hai mảng truyền hình lẫn điện ảnh, dù diễn xuất của Lưu Diệc Phi vẫn còn gây tranh cãi nhưng không thể phủ nhận độ chất lượng ở nhiều tác phẩm mà nữ diễn viên từng tham gia. Ngoài ra, các tác phẩm truyền hình của Lưu Diệc Phi không có phim nào điểm Douban dưới 7.5 – một con số đáng mơ ước với tất cả các diễn viên.

Lưu Diệc Phi đặt ra nguyên tắc này mỗi khi đóng phim, dù diễn xuất gây tranh cãi nhưng vẫn thành công - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội Weibo lan truyền thông tin Lưu Diệc Phi có một nguyên tắc quan trọng trong làm nghề, đó là một năm không nhận quá 2 bộ phim. Thậm chí, có lúc cô chỉ nhận 1 phim.

Điều này không chỉ giúp Lưu Diệc Phi có nhiều thời gian dành cho bản thân mà còn đảm bảo chất lượng những tác phẩm cô tham gia. Diễn viên vào đoàn liên tục vừa không trau dồi diễn xuất vừa gặp tình trạng chưa thoát vai này đã hóa thân vào nhân vật khác, dẫn tới diễn xuất ngày càng tệ.

Lưu Diệc Phi đặt ra nguyên tắc này mỗi khi đóng phim, dù diễn xuất gây tranh cãi nhưng vẫn thành công - Ảnh 2Lưu Diệc Phi đặt ra nguyên tắc này mỗi khi đóng phim, dù diễn xuất gây tranh cãi nhưng vẫn thành công - Ảnh 3

Theo cư dân mạng, một nguyên nhân khác dẫn tới sự thành công của Lưu Diệc Phi là do cô có con mắt chọn kịch bản và bạn diễn phù hợp. Thời mới vào nghề, Lưu Diệc Phi đã xuất hiện trong các tác phẩm đình đám như Kim Phấn Thế Gia, Thiên Long Bát Bộ, Thần Điêu Đại Hiệp, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện.

Sau này, dù vắng bóng trên truyền hình nhiều năm nhưng khi quay trở lại, cô vẫn có trong tay những bộ phim chất lượng như Mộng Hoa Lục, Đi Đến Nơi Có Gió. 

Hiện tại, phim truyền hình Câu Chuyện Hoa Hồng mà Lưu Diệc Phi đang quay cũng rất đáng mong đợi.

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