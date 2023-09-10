Cảnh hôn giữa Lưu Diệc Phi và Bành Quán Anh 'gây bão', nhưng lại bị chỉ trích vì điều này

Sự trở lại màn ảnh của Lưu Diệc Phi hiện đang là đề tài được công chúng vô cùng quan tâm, nhất là sau hàng loạt những sản phẩm thành công vang dội như Mộng Hoa Lục hay Đi Đến Nơi Có Gió.

Trở thành nữ chính trong Câu Chuyện Hoa Hồng lần này, Lưu Diệc Phi nhận được sự chú ý khi " cặp kè" với nhiều mỹ nam màn ảnh, trong đó những cảnh "khóa môi" thân mật của cô và Bành Quán Anh đang "dậy bão" trên mạng xã hội.

Cụ thể, những cảnh hậu trường ngọt ngào, mặn nồng của Lưu Diệc Phi và Bành Quán Anh khiến cư dân mạng vô cùng thích thú. Thậm chí chủ đề liên quan mang tên "Lưu Diệc Phi, tôi thật là ghen tị" đã vượt mốc 430 triệu lượt xem, chứng tỏ sức hút khổng lồ của "thần tiên tỷ tỷ" trong lần trở lại này.

Tuy nhiên, Lưu Diệc Phi còn gặp phải nhiều tranh cãi về nhan sắc khi có không ít bình luận phàn nàn về thân hình mũm mĩm hiện tại của nữ diễn viên. Nhiều người cho rằng vòng eo, bắp tay và thậm chí cổ của Lưu Diệc Phi có phần béo ra, khiến cô nàng trông thô kệch ở nhiều góc quay.

Bên cạnh những lời chê bai ngoại hình của Lưu Diệc Phi, vẫn có không ít bình luận bênh vực, cho rằng không nên lấy tiêu chuẩn cái đẹp hiện giờ để áp đặt lên người cô. Đây không phải lần đầu tiên Lưu Diệc Phi gây tranh cãi về ngoại hình lên cân của mình, trước đó còn có ở Đi Đến Nơi Có Gió.

Trong Câu Chuyện Hoa Hồng, Lưu Diệc Phi thủ vai nữ chính Hoàng Diệc Mai, và hành trình đi tìm tình yêu của cô. Trải qua thời thanh xuân và đến lúc trưởng thành, bên cạnh Diệc Mai có nhiều người đàn ông, tri kỷ có mà kết hôn cũng có, nhưng không rõ ai sẽ là người bên cạnh cô đến cuối cùng. Ngoài Bành Quán Anh, dàn trai đẹp đóng cùng Lưu Diệc Phi còn có Hoắc Kiến Hoa, Lâm Canh Tân và Lâm Nhất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-hon-giua-luu-diec-phi-va-banh-quan-anh-gay-bao-nhung-lai-bi-chi-trich-vi-ieu-nay-615571.html