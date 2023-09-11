Chi tiết gây bất ngờ trong Câu Chuyện Hoa Hồng của Lưu Diệc Phi

Sao quốc tế 11/09/2023 09:29

Câu Chuyện Hoa Hồng của Lưu Diệc Phi đang là bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Sự trở lại màn ảnh của Lưu Diệc Phi hiện đang là đề tài được công chúng vô cùng quan tâm, nhất là sau hàng loạt những sản phẩm thành công vang dội như Mộng Hoa Lục hay Đi Đến Nơi Có Gió. Với Câu Chuyện Hoa Hồng lần này, Lưu Diệc Phi "gây sốt" khi cặp kè nhiều mỹ nam hot hit của màn ảnh Hoa ngữ.

Chi tiết gây bất ngờ trong Câu Chuyện Hoa Hồng của Lưu Diệc Phi - Ảnh 1
Sự trở lại màn ảnh của Lưu Diệc Phi hiện đang là đề tài được công chúng vô cùng quan tâm, nhất là sau hàng loạt những sản phẩm thành công vang dội như Mộng Hoa Lục hay Đi Đến Nơi Có Gió.

Câu Chuyện Hoa Hồng xoay quanh cuộc đời của Hoàng Diệc Mai (Lưu Diệc Phi), biệt danh là Rose (hoa hồng), sinh ra trong một gia đình tri thức, được cha mẹ và anh trai yêu thương bảo bọc từ nhỏ.

Chi tiết gây bất ngờ trong Câu Chuyện Hoa Hồng của Lưu Diệc Phi - Ảnh 2
Câu Chuyện Hoa Hồng xoay quanh cuộc đời của Hoàng Diệc Mai (Lưu Diệc Phi)

Hoàng Diệp Mai sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, theo học chuyên ngành lịch sử nghệ thuật tại Học viện Mỹ thuật. Khi vừa đi làm, cô gặp gỡ và yêu đối tác của mình là Trang Quốc Đống (Bành Quán Anh) nhưng lại bỏ lỡ nhau.

Sau đó, Diệp Mai kết hôn với tiền bối cùng trường Phương Hiệp Văn (Lâm Canh Tân). Sau khi kết hôn, hướng phát triển của cả hai khác xa nhau dẫn đến quyết định ly hôn.

Hoàng Diệc Mai trở thành mẹ đơn thân, tập trung lập nghiệp, dốc sức làm việc trong lĩnh vực giám tuyển nghệ thuật. Trong thời gian này, cô gặp được người đàn ông trở thành tri kỷ, tâm giao của mình, Phổ Gia Minh (Hoắc Kiến Hoa). Nhưng anh lại chỉ còn sống được vài tháng, nên tình yêu giữa hai người cuối cùng kết thúc bởi sự chia cắt sinh tử.

Nam diễn viên Lâm Nhất cũng có hình ảnh tình cảm với nữ chính Lưu Diệc Phi. Song, theo dự đoán, nhân vật của Lâm Nhất chỉ là chàng trai yêu đơn phương đàn chị.

Được biết, dự án này Tencent dành rất nhiều sự quan tâm và tâm huyết. Chính vì thế, đây được xem là tác phẩm đáng mong chờ của khán giả.

Chi tiết gây bất ngờ trong Câu Chuyện Hoa Hồng của Lưu Diệc Phi - Ảnh 3
Được biết, dự án này Tencent dành rất nhiều sự quan tâm và tâm huyết.

Mới đây, Tencent đặt một câu hỏi ẩn ý khi nói về Câu Chuyện Hoa Hồng: “Nam chính là ai?".

Chi tiết gây bất ngờ trong Câu Chuyện Hoa Hồng của Lưu Diệc Phi - Ảnh 4
Tencent đặt một câu hỏi ẩn ý khi nói về Câu Chuyện Hoa Hồng: “Nam chính là ai?".

Dù có 4 chàng trai bước qua cuộc đời nhân vật Hoàng Diệc Mai, thế nhưng một điều gây bất ngờ là đây không phải bến đỗ cuối cùng của nữ chính.

Hé lộ này của phía đoàn phim và nền tảng càng khiến công chúng tò mò. Liệu rằng, có còn một diễn viên nam nào có sức hút sẽ đảm nhận vai nam chính trong phim mà đoàn phim giấu kín?

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Sự trở lại màn ảnh của Lưu Diệc Phi hiện đang là đề tài được công chúng vô cùng quan tâm, nhất là sau hàng loạt những sản phẩm thành công vang dội như Mộng Hoa Lục hay Đi Đến Nơi Có Gió.

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