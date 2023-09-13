'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi bất ngờ bị người trong ngành 'bóc mẽ' tính cách thật

Sao quốc tế 13/09/2023 21:40

Người trong ngành vừa hé lộ tính cách thật của Lưu Diệc Phi ngoài đời, rất khác xa so với trên màn ảnh mọi người vẫn thấy.

Sau màn tái xuất màn ảnh nhỏ với phim Mộng Hoa Lục đóng chính cùng Trần Hiểu, Lưu Diệc Phi tiếp tục gặt hái thành công với phim truyền hình Đi Đến Nơi Có Gió phát sóng đầu năm nay. Thời gian vừa qua, nhà sản xuất bộ phim Câu Chuyện Hoa Hồng chính thức công bố dàn diễn viên tham gia phim gồm Lưu Diệc Phi, Đồng Đại Vĩ, Lâm Canh Tân, Hoắc Kiến Hoa, Bành Quán Anh,... Đây là tác phẩm tiếp theo Lưu Diệc Phi thủ vai chính sau thành công của những bộ phim trước.

Mới đây, một người trong ngành đã bất ngờ hé lộ về con người thật của Lưu Diệc Phi. Cụ thể, người này đã không thể giấu được sự kích động và phấn khích khi gặp được nữ diễn viên ngoài đời thật. Bên ngoài, Lưu Diệc Phi thật sự rất đẹp, vô cùng đẹp nhan sắc đúng chuẩn "thần tiên tỷ tỷ". Không những vậy, tính cách của nữ chính Đi Đến Nơi Có Gió cũng rất tốt vừa dịu dàng lại vừa đáng yêu.

'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi bất ngờ bị người trong ngành 'bóc mẽ' tính cách thật - Ảnh 1
Mới đây, một người trong ngành đã bất ngờ hé lộ về con người thật của Lưu Diệc Phi.

Ngoài ra, một fan gặp được Lưu Diệc Phi ngoài đời cũng đã tiết lộ rằng cô rất khác trên màn ảnh. Ngoài thực tế, "thần tiên tỷ tỷ" còn đẹp hơn cả trên ảnh, dáng người cũng đẹp. Đặc biệt, nữ diễn viên còn trắng đến phát sáng và luôn là tâm điểm chú ý mỗi lần xuất hiện. So với trên phim, Lưu Diệc Phi ở bên ngoài mang khí chất áp đảo hơn, nhan sắc cũng đẹp hơn rất nhiều.

'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi bất ngờ bị người trong ngành 'bóc mẽ' tính cách thật - Ảnh 2
Ngoài thực tế, thần tiên tỷ tỷ còn đẹp hơn cả trên ảnh, dáng người cũng đẹp.

Lưu Diệc Phi sinh ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, sang Mỹ sinh sống năm 10 tuổi. 5 năm sau, cô về Trung Quốc, đóng phim đầu tay - Kim Phấn Thế Gia. Tiếp đó, cô đóng chính trong loạt phim được đầu tư lớn như Thiên Long Bát Bộ, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Thần Điêu Đại Hiệp, được mệnh danh "Thần tiên tỷ tỷ". 

'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi bất ngờ bị người trong ngành 'bóc mẽ' tính cách thật - Ảnh 3
Lưu Diệc Phi sinh ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, sang Mỹ sinh sống năm 10 tuổi.

Cô không chỉ có sức hút với dân tình, mà ngay tới những người trong giới, nhân viên đã làm việc, tiếp xúc qua với nữ diễn viên cũng nhiều lần "đứng hình" trước vẻ đẹp siêu thực của mỹ nhân Câu Chuyện Hoa Hồng.

Tuy là "nữ thần quốc dân", người người ngưỡng mộ nhưng Lưu Diệc Phi lại tỏ ra khá khiêm tốn về nhan sắc của mình. Trước kia, cô từng chia sẻ mình là người xấu nhất nhà. Lời này của Lưu Diệc Phi đối với dân tình chỉ để "nghe cho vui", còn đùa vui rằng, nếu xấu như Lưu Diệc Phi thì mọi người cũng muốn. 

'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi bất ngờ bị người trong ngành 'bóc mẽ' tính cách thật - Ảnh 4
Tuy là "nữ thần quốc dân", người người ngưỡng mộ nhưng Lưu Diệc Phi lại tỏ ra khá khiêm tốn về nhan sắc của mình.
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