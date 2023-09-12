Liệu nhan sắc của Lưu Diệc Phi còn nổi bật giữa đám đông, xứng danh 'thần tiên tỷ tỷ'?

Nhân viên tại sự kiện ngày hôm đó còn phải thốt lên rằng: "Lưu Diệc Phi thật sự rất đẹp, Thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi thực sự, cực kỳ, vô cùng đẹp, người cũng dịu dàng, rất tốt bụng".

Trong một sự kiện tham dự gần đây, mặc dù tạo hình lần này của Lưu Diệc Phi không có gì mới mẻ, cách phối đồ quen thuộc như mọi khi, nhưng trông nữ diễn viên vẫn rất hút mắt và nổi bật giữa đám đông.

Tuy là "thần tiên tỷ tỷ", người người ngưỡng mộ nhưng Lưu Diệc Phi lại tỏ ra khá khiêm tốn về nhan sắc của mình. Bên cạnh đó, Lưu Diệc Phi tham gia đóng phim từ khi còn khá trẻ, thế nhưng, thời điểm đó, khán giả lại nhớ tới nhan sắc, ngoại hình của cô nhiều hơn là tác phẩm. Nàng tiểu hoa từng nhận kha khá lời chỉ trích về diễn xuất, ví như khi đóng Hoa Mộc Lan.

Song, một hai năm trở lại đây, kỹ thuật diễn của mỹ nhân họ Lưu đã có tiến bộ rõ rệt, không còn đơ cứng và vô hồn giống ngày xưa.

Hiện tại, khán giả đang vô cùng mong đợi Câu Chuyện Hoa Hồng của Lưu Diệc Phi được lên sóng. Câu Chuyện Hoa Hồng xoay quanh cuộc đời Hoàng Diệc Mai - cô gái sinh ra trong một gia đình tri thức và sớm bộc lộ năng khiếu về nghệ thuật nhưng lại có đường tình duyên trắc trở. Sau nhiều lần thất bại trong tình yêu, Diệc Mai quyết tâm lập nghiệp và trở thành mẹ đơn thân.

Ngoài ra, cư dân mạng phải cảm thán hiếm có bộ phim nào mời được dàn diễn viên chất lượng như vậy. Dàn diễn viên chính của Câu Chuyện Hoa Hồng đều là những cái tên hạng A xuất sắc của màn ảnh Hoa ngữ ở mỗi thời kỳ khác nhau.