Sau khi bộ phim "Anh ấy bước ra từ ánh lửa" lên sóng, Hoàng Cảnh Du được khen nam tính, diễn xuất, nhập vai khá tốt với hình tượng một người lính cứu hoả. Song, nữ chính Trương Tịnh Nghi lại nhận về những bình luận tiêu cực.

Mới đây, bộ phim "Anh ấy bước ra từ ánh lửa" do Hoàng Cảnh Du và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã mở điểm đánh giá trên Weibo với thành tích là 8.0. Theo đó, thành tích này được xem là rất khả quan với một bộ phim hiện đại như "Anh ấy bước ra từ ánh lửa". Ở bảng xếp hạng thống kê nhân vật hút fan hâm mộ của các phim đang chiếu mới nhất, Hoàng Cảnh Du vai Lâm Lục Kiêu của "Anh ấy bước ra từ ánh lửa" đã tăng 149.700 fan hâm mộ. Điều đó cho thấy sức hút của nam tài tử trong vai Lục Kiêu là rất lớn.

Ở những tập đầu lên sóng, Hoàng Cảnh Du được khen nam tính, diễn xuất, nhập vai khá tốt với hình tượng một người lính cứu hoả. Anh được xem là nhân vật then chốt giúp tác phẩm được khán giả đón nhận rộng rãi hơn. Bên cạnh đó, khán giả cũng so sánh hình tượng vai diễn của Hoàng Cảnh Du với Dương Dương khi cả hai đều thủ vai lính cứu hoả. Theo đó, nhiều người đánh giá tài tử họ Hoàng hợp vai hơn vì thể hiện được những đức tính của người lính cứu hoả cũng như sở hữu ngoại hình vạm vỡ, nam tính.

Tuy nhiên, trái ngược với nam chính thì nữ chính Trương Tịnh Nghi lại nhận về những bình luận tiêu cực. Sau khi bị khán giả chê bai về nét diễn thiếu đột phá, cảnh múa thô cứng, mới đây nhiều người xem còn yêu cầu nhà sản xuất thay đổi nữ chính. Nguyên do vì họ đánh giá ngoại hình và thực lực diễn xuất của mỹ nhân họ Trương không phù hợp với vai diễn. Bộ phim "Anh ấy bước ra từ ánh lửa" kể về chuyện tình của người lính cứu hỏa đang được trình chiếu, có sự tham gia của Trương Tịnh Nghi và Hoàng Cảnh Du. Trong bộ phim này, Trương Tịnh Nghi thủ vai Nam Sơ - một vũ công chuyên nghiệp. Ban đầu vai diễn được đánh giá khá vừa sức với Trương Tịnh Nghi, lí do cô khá phù hợp với tuýp vai nữ tính, nhẹ nhàng. Tuy nhiên, khi phim chiếu được một thời gian, khán giả chỉ trích Trương Tịnh Nghi vì phá hỏng hình tượng của vai Nam Sơ

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoang-canh-du-nhan-loi-khen-truong-tinh-nghi-lai-gay-tranh-cai-vi-ieu-nay-trong-phim-moi-620341.html