Trương Tịnh Nghi gây tranh cãi với kĩ năng diễn xuất lẫn sắc vóc 'tụt dốc', dân tình réo 'nữ chính có cũng như không'

Sao quốc tế 27/09/2023 12:30

Đến phim "Anh ấy bước ra từ ánh lửa", Trương Tịnh Nghi đang cho thấy kĩ năng diễn xuất của nữ diễn viên đang bị đuối sức.

Thời điểm hiện tại, "Anh ấy bước ra từ ánh lửa" đang là một trong những bộ phim Hoa ngữ thu hút được nhiều sự quan tâm nhất của khán giả.

Bộ phim "Anh ấy bước ra từ ánh lửa" kể về chuyện tình của người lính cứu hỏa đang được trình chiếu, có sự tham gia của Trương Tịnh Nghi và Hoàng Cảnh Du. Tác phẩm này khắc họa cuộc sống của những người lính cứu hỏa, đồng thời mang tới câu chuyện tình yêu giữa hai nhân vật là trạm trưởng Lâm Lục Kiêu (Hoàng Cảnh Du) và nữ vũ công Nam Sơ (Trương Tịnh Nghi).

Trương Tịnh Nghi gây tranh cãi với kĩ năng diễn xuất lẫn sắc vóc 'tụt dốc', dân tình réo 'nữ chính có cũng như không' - Ảnh 1Trương Tịnh Nghi gây tranh cãi với kĩ năng diễn xuất lẫn sắc vóc 'tụt dốc', dân tình réo 'nữ chính có cũng như không' - Ảnh 2

Trong bộ phim này, Trương Tịnh Nghi thủ vai Nam Sơ - một vũ công chuyên nghiệp. Ban đầu vai diễn được đánh giá khá vừa sức với Trương Tịnh Nghi. Lí do bởi cô khá phù hợp với tuýp vai nữ tính, nhẹ nhàng. Tuy nhiên, khi phim chiếu được một thời gian, khán giả chỉ trích Trương Tịnh Nghi vì phá hỏng hình tượng của vai Nam Sơ.

Cụ thể, nhiều khán giả không hài lòng về cảnh múa của Trương Tịnh Nghi. Theo đó, không ít bình luận công kích nữ diễn viên khi cho rằng, cô đang tập dưỡng sinh chứ không phải múa. Những động tác múa của nữ diễn viên bị đánh giá thô, kém mềm mại, cứng nên không phù hợp với hình tượng một vũ công chuyên nghiệp.

Trương Tịnh Nghi gây tranh cãi với kĩ năng diễn xuất lẫn sắc vóc 'tụt dốc', dân tình réo 'nữ chính có cũng như không' - Ảnh 3

Bên cạnh đó, khán giả còn chê ngoại hình của Trương Tịnh Nghi khá nhỏ con, không toát lên được cốt cách của nhân vật mà cô được giao. Đặc biệt, theo nguyên tác, vai diễn này là một nữ minh tinh được săn đón. Tuy nhiên, so với dáng vóc, nét diễn của Trương Tịnh Nghi, cô bị chê bai thậm tệ.

Một điểm trừ khác là nữ diễn viên vẫn chưa thoát khỏi cái bóng quá lớn của nhân vật Chu Vận ở "Chiếc bật lửa và váy công chúa". Cô vẫn thể hiện nét diễn đó, không có sự biến hoá và tiến bộ. Xem "Anh ấy bước ra từ ánh lửa", nhiều khán giả cho rằng, họ vẫn bắt gặp hình ảnh Chu Vận của cô trước đây chứ không có nét đột phá nào ở vai diễn mới.

Trương Tịnh Nghi bất ngờ bị chê tả tơi trong Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa, dân tình nhanh chóng đòi sao nữ này thế vai

Trương Tịnh Nghi bất ngờ bị chê tả tơi trong Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa, dân tình nhanh chóng đòi sao nữ này thế vai

Trương Tịnh Nghi vấp phải những ý kiến tranh cãi khi thủ vai nữ chính trong Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Tịnh Nghi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Trương Tịnh Nghi bất ngờ bị chê tả tơi trong Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa, dân tình nhanh chóng đòi sao nữ này thế vai

Trương Tịnh Nghi bất ngờ bị chê tả tơi trong Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa, dân tình nhanh chóng đòi sao nữ này thế vai

Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa tung loạt poster mới trước thềm lên sóng, Trương Tịnh Nghi - Hoàng Cảnh Du 'ngọt hơn đường mật', gây sốt vì đường nét visual cực phẩm

Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa tung loạt poster mới trước thềm lên sóng, Trương Tịnh Nghi - Hoàng Cảnh Du 'ngọt hơn đường mật', gây sốt vì đường nét visual cực phẩm

Điểm cộng của Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa: Sở hữu dàn diễn viên có chiều cao 'không phải dạng vừa'

Điểm cộng của Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa: Sở hữu dàn diễn viên có chiều cao 'không phải dạng vừa'

Không phải Tích Hoa Chỉ, Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa mới là bộ phim đầu tiên mà Trương Tịnh Nghi được trải nghiệm tạo hình cổ trang

Không phải Tích Hoa Chỉ, Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa mới là bộ phim đầu tiên mà Trương Tịnh Nghi được trải nghiệm tạo hình cổ trang

Trương Tịnh Nghi - Hoàng Cảnh Du đón tin vui, Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa chính thức hé lộ lịch phát sóng

Trương Tịnh Nghi - Hoàng Cảnh Du đón tin vui, Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa chính thức hé lộ lịch phát sóng

"Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa" nối sóng phim hot của Tiêu Chiến, được kỳ vọng vì thực lực của dàn diễn viên chính

"Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa" nối sóng phim hot của Tiêu Chiến, được kỳ vọng vì thực lực của dàn diễn viên chính

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình