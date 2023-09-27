Bộ phim "Anh ấy bước ra từ ánh lửa" kể về chuyện tình của người lính cứu hỏa đang được trình chiếu, có sự tham gia của Trương Tịnh Nghi và Hoàng Cảnh Du. Tác phẩm này khắc họa cuộc sống của những người lính cứu hỏa, đồng thời mang tới câu chuyện tình yêu giữa hai nhân vật là trạm trưởng Lâm Lục Kiêu (Hoàng Cảnh Du) và nữ vũ công Nam Sơ (Trương Tịnh Nghi).

Thời điểm hiện tại, "Anh ấy bước ra từ ánh lửa" đang là một trong những bộ phim Hoa ngữ thu hút được nhiều sự quan tâm nhất của khán giả.

Trong bộ phim này, Trương Tịnh Nghi thủ vai Nam Sơ - một vũ công chuyên nghiệp. Ban đầu vai diễn được đánh giá khá vừa sức với Trương Tịnh Nghi. Lí do bởi cô khá phù hợp với tuýp vai nữ tính, nhẹ nhàng. Tuy nhiên, khi phim chiếu được một thời gian, khán giả chỉ trích Trương Tịnh Nghi vì phá hỏng hình tượng của vai Nam Sơ.

Cụ thể, nhiều khán giả không hài lòng về cảnh múa của Trương Tịnh Nghi. Theo đó, không ít bình luận công kích nữ diễn viên khi cho rằng, cô đang tập dưỡng sinh chứ không phải múa. Những động tác múa của nữ diễn viên bị đánh giá thô, kém mềm mại, cứng nên không phù hợp với hình tượng một vũ công chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, khán giả còn chê ngoại hình của Trương Tịnh Nghi khá nhỏ con, không toát lên được cốt cách của nhân vật mà cô được giao. Đặc biệt, theo nguyên tác, vai diễn này là một nữ minh tinh được săn đón. Tuy nhiên, so với dáng vóc, nét diễn của Trương Tịnh Nghi, cô bị chê bai thậm tệ.

Một điểm trừ khác là nữ diễn viên vẫn chưa thoát khỏi cái bóng quá lớn của nhân vật Chu Vận ở "Chiếc bật lửa và váy công chúa". Cô vẫn thể hiện nét diễn đó, không có sự biến hoá và tiến bộ. Xem "Anh ấy bước ra từ ánh lửa", nhiều khán giả cho rằng, họ vẫn bắt gặp hình ảnh Chu Vận của cô trước đây chứ không có nét đột phá nào ở vai diễn mới.