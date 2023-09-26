Trương Tịnh Nghi bất ngờ bị chê tả tơi trong Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa, dân tình nhanh chóng đòi sao nữ này thế vai

Sau Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đóng cặp cùng Trần Phi Vũ, Trương Tịnh Nghi tiếp tục đảm nhận vai vũ công Nam Sơ trong phim Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa. Đây là tác phẩm đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Trong khi nam chính Hoàng Cảnh Du nhận về vô số lời khen ngợi vì màn thể hiện xuất sắc hình tượng người lính cứu hỏa thì nữ chính Trương Tịnh Nghi lại nhận về vô số ý kiến tranh cãi, chê bai. Không ít ý kiến cho rằng diện mạo của cô hoàn toàn không hợp vai diễn này.

Trương Tịnh Nghi tiếp tục đảm nhận vai vũ công Nam Sơ trong phim Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa.

Không ít ý kiến cho rằng diện mạo của cô hoàn toàn không hợp vai diễn này.

Cụ thể trong phim, Trương Tịnh Nghi vào vai Nam Sơ, một nữ minh tinh được miêu tả là vô cùng xinh đẹp, thần thái ngút ngàn lại thêm thân hình quyến rũ, tính tình bạo dạn, có phần lạnh nhạt với mọi thứ. Dù sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp nhưng khán giả cho rằng Trương Tịnh Nghi lại hoàn toàn không hình dung được hình bóng của Nam Sơ. Bởi lẽ, nữ chính mang nét đẹp trong sáng, đáng yêu, có đôi chút cá tính, chứ không phải kiểu mỹ nhân nóng bỏng, đầy sức hút mà Trương Tịnh Nghi sở hữu.