Trương Tịnh Nghi bất ngờ bị chê tả tơi trong Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa, dân tình nhanh chóng đòi sao nữ này thế vai

Sao quốc tế 26/09/2023 12:13

Trương Tịnh Nghi vấp phải những ý kiến tranh cãi khi thủ vai nữ chính trong Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa.

Sau Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đóng cặp cùng Trần Phi Vũ, Trương Tịnh Nghi tiếp tục đảm nhận vai vũ công Nam Sơ trong phim Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa. Đây là tác phẩm đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Trong khi nam chính Hoàng Cảnh Du nhận về vô số lời khen ngợi vì màn thể hiện xuất sắc hình tượng người lính cứu hỏa thì nữ chính Trương Tịnh Nghi lại nhận về vô số ý kiến tranh cãi, chê bai. Không ít ý kiến cho rằng diện mạo của cô hoàn toàn không hợp vai diễn này.

Trương Tịnh Nghi bất ngờ bị chê tả tơi trong Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa, dân tình nhanh chóng đòi sao nữ này thế vai - Ảnh 1
Trương Tịnh Nghi tiếp tục đảm nhận vai vũ công Nam Sơ trong phim Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa.
Trương Tịnh Nghi bất ngờ bị chê tả tơi trong Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa, dân tình nhanh chóng đòi sao nữ này thế vai - Ảnh 2
Không ít ý kiến cho rằng diện mạo của cô hoàn toàn không hợp vai diễn này.

Cụ thể trong phim, Trương Tịnh Nghi vào vai Nam Sơ, một nữ minh tinh được miêu tả là vô cùng xinh đẹp, thần thái ngút ngàn lại thêm thân hình quyến rũ, tính tình bạo dạn, có phần lạnh nhạt với mọi thứ. Dù sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp nhưng khán giả cho rằng Trương Tịnh Nghi lại hoàn toàn không hình dung được hình bóng của Nam Sơ. Bởi lẽ, nữ chính mang nét đẹp trong sáng, đáng yêu, có đôi chút cá tính, chứ không phải kiểu mỹ nhân nóng bỏng, đầy sức hút mà Trương Tịnh Nghi sở hữu.

Không những thế, ở cảnh quay Nam Sơ múa, khán giả lại càng cảm thấy Trương Tịnh Nghi không hề phù hợp. Nữ diễn viên thường xuyên mặc đồ rộng thùng thình để che đi vóc dáng, nhưng người tập múa thật sự sẽ diện trang phục bó, tiện dụng hơn. Nhiều bình luận cho rằng sao nữ họ Trương "múa như đang tập dưỡng sinh". 

Trương Tịnh Nghi bất ngờ bị chê tả tơi trong Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa, dân tình nhanh chóng đòi sao nữ này thế vai - Ảnh 3
Nữ diễn viên thường xuyên mặc đồ rộng thùng thình để che đi vóc dáng.
Trương Tịnh Nghi bất ngờ bị chê tả tơi trong Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa, dân tình nhanh chóng đòi sao nữ này thế vai - Ảnh 4
Nhiều bình luận cho rằng sao nữ họ Trương "múa như đang tập dưỡng sinh". 

Một số người còn đề xuất Vương Sở Nhiên lên đóng vai Nam Sơ. Họ cho rằng, Vương Sở Nhiên từng đóng bộ phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi - tác phẩm này cũng khai thác cuộc sống của những người lính cứu hỏa. Ngoài ra, thân hình quyến rũ của Vương Sở Nhiên tương đối gần với hình tượng Nam Sơ, cô nàng cũng múa khá tốt.

Trương Tịnh Nghi bất ngờ bị chê tả tơi trong Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa, dân tình nhanh chóng đòi sao nữ này thế vai - Ảnh 5
Một số người còn đề xuất Vương Sở Nhiên lên đóng vai Nam Sơ.

Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa là một bộ phim tình cảm hiện đại, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nhĩ Đông Thố Tử. Nội dung phim kể về mối tình giữa nữ vũ công Nam Sơ (Trương Tịnh Nghi) và Lục Lâm Kiêu (Hoàng Cảnh Du), người từng cứu mạng cô trong một vụ hỏa hoạn. Kể từ khoảnh khắc được Lục Lâm Kiêu cứu, Nam Sơ đã khắc sâu hình bóng của anh. Nhiều năm sau khi hai người gặp lại, cô đã không thể khống chế được tình cảm của mình.

Trương Tịnh Nghi bất ngờ bị chê tả tơi trong Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa, dân tình nhanh chóng đòi sao nữ này thế vai - Ảnh 6
Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa là một bộ phim tình cảm hiện đại, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nhĩ Đông Thố Tử.

 

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