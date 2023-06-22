'Trò chơi con mực 2' công bố dàn cast không có diễn viên nữ khiến netizen tranh cãi

Sao quốc tế 22/06/2023 10:07

Dàn cast cho mùa 2 chính thức công bố, cư dân mạng lập tức trang cãi vì không có bất kỳ một nữ diễn viên nào.

Mới đây, mùa 2 của siêu phẩm Trò chơi con mực (Squid Game) đã xác nhận dàn cast chính, gồm bốn thành viên cũ của mùa 1 là Lee Jung Jae, Lee Byung Hun, Gong Yoo, Wi Ha Joon và bốn gương mặt mới gồm Im Si Wan, Kang Ha Neul, Park Sung Hoon và Yang Dong Geun.

'Trò chơi con mực 2' công bố dàn cast không có diễn viên nữ khiến netizen tranh cãi - Ảnh 1
 
'Trò chơi con mực 2' công bố dàn cast không có diễn viên nữ khiến netizen tranh cãi - Ảnh 2
Mùa một của serie phim đã đột phá toàn cầu. 

 Đều đáng nói là cả tám diễn viên được giới thiệu đều là nam. Việc ê kíp Trò chơi con mực 2 thông báo đội hình diễn viên mùa 2 mà không có bất kỳ "bóng hồng" nào ngay lập tức dấy lên hàng loạt tranh cãi, nhất là khi mùa 1 thành công vang dội toàn cầu nhờ sức hút của hai mỹ nhân là Jung Ho Yeon và Lee Yoo Mi.

'Trò chơi con mực 2' công bố dàn cast không có diễn viên nữ khiến netizen tranh cãi - Ảnh 3
Mùa 1 thành công vang dội toàn cầu nhờ sức hút của hai mỹ nhân là Jung Ho Yeon và Lee Yoo Mi.

Phần lớn khán giả đều bày tỏ sự bức xúc, lo lắng xảy ra tình trạng mất cân bằng giới tính trầm trọng trong một sêri truyền hình đình đám như Trò chơi con mực. Một bình luận thu hút hơn 2.000 lượt thích tại Instagram của Netflix Hàn Quốc: “Không có một diễn viên nữ nào được chọn sao? Mấy người đang đùa à?”.

'Trò chơi con mực 2' công bố dàn cast không có diễn viên nữ khiến netizen tranh cãi - Ảnh 4
Đội hình dàn cast cực hot của mùa 2. 

Nhiều mạng xã hội khác cũng tràn ngập những thắc mắc lẫn bức xúc về việc không có nữ diễn viên nào xuất hiện trong đội hình cast Trò chơi con mực 2 vừa công bố. Trước sức ép dư luận, phía Netflix khẳng định các diễn viên tiếp theo trong phim sẽ sớm được tiết lộ thời gian tới.

'Trò chơi con mực 2' công bố dàn cast không có diễn viên nữ khiến netizen tranh cãi - Ảnh 5
Khán giả mong đợi phần tiếp theo của phim và công bố tiếp theo từ Netflix. 

Theo Variety, ngoài thông báo về dàn diễn viên của phần 2, Netflix thông báo tại sự kiện Tudum rằng phần ngoại truyện gây tranh cãi về tính “vô nhân đạo” trước đó, gameshow thực tế “Squid Game: The Challenge”, cũng sẽ được ra mắt vào tháng 11.

Phim Trò chơi con mực lấy cảm hứng từ trò chơi của trẻ em Hàn Quốc, tuy nhiên đã được các nhà làm phim sáng tạo lại theo kiểu dành cho người lớn. Có tất cả 456 người chơi, những nhân vật phiếm chỉ bần cùng trong xã hội Hàn, cùng tham gia các trò chơi để giành giải thưởng cao nhất là 45,6 tỉ won (tương đương 35 triệu USD). Tuy nhiên, họ phải đánh đổi bằng mạng sống nếu thua cuộc.

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