Triệu Vy vui vẻ xuất hiện trước khán giả sau 2 năm dính phong sát

Diễn viên Triệu Vy nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả tại sân bay Bắc Kinh hôm 26/6.

Theo Sinchew, Triệu Vy mặc đồ đơn giản, khỏe khoắn, đeo khẩu trang, đội mũ kín khi xuất hiện ở sân bay. Dù vậy, nhiều người nhận ra cô và chào hỏi, chụp hình. Đáp lại, Triệu Vy vẫy tay chào, mắt lộ rõ ánh cười. Khi một fan bông đùa với cô rằng "đút tay vào túi thật ngầu", cô đã đáp: "Vậy từ sau sẽ không rút tay ra nữa". Triệu Vy mặc đồ đơn giản, khỏe khoắn, đeo khẩu trang, đội mũ kín khi xuất hiện ở sân bay Nhiều khán giả nhận xét diễn viên lộ rõ dấu thời gian trên gương mặt. Triệu Vy hiện hoàn toàn "im hơi lặng tiếng" trong giới giải trí, dù thi thoảng vẫn lộ diện trên đường phố.

Tung tích của Triệu Vy hiện là một bí ẩn. Có tin đồn cô sống ở quê nhà An Huy. Nguồn tin khác nói cô ở Bắc Kinh. Cuối năm 2021, cô bị chụp ảnh tại một trạm xăng ở Hong Kong. Diễn viên gần như không khi nào lên tiếng nói về cuộc sống hiện tại. Diễn viên gần như không khi nào lên tiếng nói về cuộc sống hiện tại Được biết, kể từ tháng 7/2021, sau khi diễn viên Trương Triết Hạn (người được Triệu Vy đỡ đầu) dính bê bối bị cấm sóng, nữ diễn viên cũng biến mất một cách bí ẩn.

Cô còn bị gạch tên khỏi các tác phẩm làm nên tên tuổi như Hoàn Châu cách cách, Tân dòng sông ly biệt, Họa bì, Mẹ hổ bố mèo, Kinh hoa yên vân... thu hồi danh hiệu đại hoa đán cùng một số giải thưởng. Đến nay, việc phong sát "ngầm" dành cho Triệu Vy vẫn là một dấu hỏi lớn với công chúng. Nữ diễn viên Triệu Vy Thỉnh thoảng người hâm mộ phát hiện Triệu Vy hoạt động lặng lẽ trên mạng xã hội khi bình luận hoặc tương tác với một số người bạn. Bản thân nữ diễn viên không đăng tải bất kỳ thông tin mới nào trên tài khoản cá nhân. Cộng đồng mạng cũng phát hiện ra việc nữ diễn viên dọn dẹp tài khoản cá nhân khi bỏ theo dõi một số người bạn. Thỉnh thoảng nữ diễn viên có xuất hiện trên mạng xã hội tương tác với bạn bè

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-vy-vui-ve-xuat-hien-truoc-khan-gia-sau-2-nam-dinh-phong-sat-596629.html