Triệu Vy vui vẻ xuất hiện trước khán giả sau 2 năm dính phong sát

Sao quốc tế 28/06/2023 11:47

Diễn viên Triệu Vy nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả tại sân bay Bắc Kinh hôm 26/6.

Theo Sinchew, Triệu Vy mặc đồ đơn giản, khỏe khoắn, đeo khẩu trang, đội mũ kín khi xuất hiện ở sân bay. Dù vậy, nhiều người nhận ra cô và chào hỏi, chụp hình. Đáp lại, Triệu Vy vẫy tay chào, mắt lộ rõ ánh cười. Khi một fan bông đùa với cô rằng "đút tay vào túi thật ngầu", cô đã đáp: "Vậy từ sau sẽ không rút tay ra nữa".

Triệu Vy vui vẻ xuất hiện trước khán giả sau 2 năm dính phong sát - Ảnh 1
Triệu Vy mặc đồ đơn giản, khỏe khoắn, đeo khẩu trang, đội mũ kín khi xuất hiện ở sân bay 

Nhiều khán giả nhận xét diễn viên lộ rõ dấu thời gian trên gương mặt. Triệu Vy hiện hoàn toàn "im hơi lặng tiếng" trong giới giải trí, dù thi thoảng vẫn lộ diện trên đường phố.

Tung tích của Triệu Vy hiện là một bí ẩn. Có tin đồn cô sống ở quê nhà An Huy. Nguồn tin khác nói cô ở Bắc Kinh. Cuối năm 2021, cô bị chụp ảnh tại một trạm xăng ở Hong Kong. Diễn viên gần như không khi nào lên tiếng nói về cuộc sống hiện tại.

Triệu Vy vui vẻ xuất hiện trước khán giả sau 2 năm dính phong sát - Ảnh 2
Diễn viên gần như không khi nào lên tiếng nói về cuộc sống hiện tại

Được biết, kể từ tháng 7/2021, sau khi diễn viên Trương Triết Hạn (người được Triệu Vy đỡ đầu) dính bê bối bị cấm sóng, nữ diễn viên cũng biến mất một cách bí ẩn.

Cô còn bị gạch tên khỏi các tác phẩm làm nên tên tuổi như Hoàn Châu cách cách, Tân dòng sông ly biệt, Họa bì, Mẹ hổ bố mèo, Kinh hoa yên vân... thu hồi danh hiệu đại hoa đán cùng một số giải thưởng. Đến nay, việc phong sát "ngầm" dành cho Triệu Vy vẫn là một dấu hỏi lớn với công chúng.

Triệu Vy vui vẻ xuất hiện trước khán giả sau 2 năm dính phong sát - Ảnh 3
Nữ diễn viên Triệu Vy 

Thỉnh thoảng người hâm mộ phát hiện Triệu Vy hoạt động lặng lẽ trên mạng xã hội khi bình luận hoặc tương tác với một số người bạn. Bản thân nữ diễn viên không đăng tải bất kỳ thông tin mới nào trên tài khoản cá nhân. Cộng đồng mạng cũng phát hiện ra việc nữ diễn viên dọn dẹp tài khoản cá nhân khi bỏ theo dõi một số người bạn.

Triệu Vy vui vẻ xuất hiện trước khán giả sau 2 năm dính phong sát - Ảnh 4
Thỉnh thoảng nữ diễn viên có xuất hiện trên mạng xã hội tương tác với bạn bè 
Dàn mỹ nhân 'Hoàn Châu cách cách' sau 25 năm: Triệu Vy bị hạn chế hoạt động, Lâm Tâm Như có cuộc sống viên mãn

Dàn mỹ nhân 'Hoàn Châu cách cách' sau 25 năm: Triệu Vy bị hạn chế hoạt động, Lâm Tâm Như có cuộc sống viên mãn

Triệu Vy, Phạm Băng Băng bị hạn chế hoạt động ở Trung Quốc, sau 25 năm đóng "Hoàn Châu cách cách".

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Vy diễn viên Triệu Vy Tin tức giải trí bản tin sao Hoa ngữ Tin sao Hoa Ngữ

TIN LIÊN QUAN

Dàn mỹ nhân 'Hoàn Châu cách cách' sau 25 năm: Triệu Vy bị hạn chế hoạt động, Lâm Tâm Như có cuộc sống viên mãn

Dàn mỹ nhân 'Hoàn Châu cách cách' sau 25 năm: Triệu Vy bị hạn chế hoạt động, Lâm Tâm Như có cuộc sống viên mãn

Triệu Vy nương nhờ cửa Phật sau khi bố ruột qua đời

Triệu Vy nương nhờ cửa Phật sau khi bố ruột qua đời

Triệu Vy bất ngờ comeback sau drama bị phong sát?

Triệu Vy bất ngờ comeback sau drama bị phong sát?

Hé lộ nguyên nhân thật sự khiến cho tình chị em Triệu Vy và Chương Tử Di từ thân thiết chuyển sang thù ghét?

Hé lộ nguyên nhân thật sự khiến cho tình chị em Triệu Vy và Chương Tử Di từ thân thiết chuyển sang thù ghét?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/11/2022: Con gái phản đối Lưu Khải Uy tái hôn với tình mới, Châu Đông Vũ có thể thành Triệu Vy thứ 2?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/11/2022: Con gái phản đối Lưu Khải Uy tái hôn với tình mới, Châu Đông Vũ có thể thành Triệu Vy thứ 2?

Phim của Triệu Vy đổi tên, thay nữ chính, đổi cả nội dung với hy vọng được lên sóng sau thời gian dài 'đắp chiếu'

Phim của Triệu Vy đổi tên, thay nữ chính, đổi cả nội dung với hy vọng được lên sóng sau thời gian dài 'đắp chiếu'

TIN MỚI NHẤT

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 21 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Ngoại tình 1 giờ 16 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu