Triệu Lệ Dĩnh, Thư Kỳ và Lưu Thi Thi ‘đụng hàng’ phong cách, ai mới là người có thần thái áp đảo?

Chưa dừng lại ở đó, nhiều cư dân mạng còn đặt kiểu trang điểm mắt Tế ti tuyết của Triệu Lệ Dĩnh lên bàn cân so sánh với Thư Kỳ và Lưu Thi Thi.

Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ gây sốt với phong cách trang điểm Tế ti tuyết trên tạp chí. Mỹ nhân họ Triệu gây ấn tượng với kiểu trang điểm mắt với phấn sáng màu kết hợp cùng lông vũ vô cùng nổi bật trong mọi khung hình. Kiểu trang điểm độc đáo của nữ chính Dữ Phượng Hành cũng nhanh chóng trở thành trend trên các diễn đàn mạng và nhận về nhiều lời khen ngợi có cánh.

Còn với “mỹ nhân cổ trang 2023’’ Lưu Thi Thi lại gây bão mạng với kiểu trang điểm mắt “đọa tiên”. Kiểu đánh mắt này giúp gương mặt của bà xã Ngô Kỳ Long trông sắc sảo, lạnh lùng hơn hẳn. Lưu Thi Thi cũng nhanh chóng trở thành hình mẫu để nhiều người học trang điểm theo trên các diễn đàn mạng.

Đối với chị đại Thư Kỳ đã mang đến cho người xem sự ngỡ ngàng với đôi mắt sáng cùng thần thái áp đảo. Nữ diễn viên được nhận xét là đẹp chẳng kém các đàn em lứa 85.

Lưu Thi Thi lại gây bão mạng với kiểu trang điểm mắt “đọa tiên”.

Khi đặt 3 người đẹp lên bàn cân, nhiều ý kiến cho rằng cả 3 đều mang đến vẻ đẹp riêng với phong cách trang điểm mắt này. Nếu mỹ nhân Dữ Phượng Hành nhẹ nhàng, uyển chuyển như bông tuyết rơi thì Thư Kỳ và Lưu Thi Thi lại có chút lạnh lùng, bá khí. Đặc biệt, nàng “mỹ nhân cổ trang đẹp nhất màn ảnh 2023” còn đem đến một hình ảnh khác biệt hoàn toàn so với phong cách lạnh lùng thường ngày.

Trong năm 2024 này, Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Thi Thi có thể họ sẽ đối đầu nhau trên đường đua phim ảnh với Dữ Phượng Hành và Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương – Trúc Nghiệp Thiên.

Dữ Phượng Hành có nội dung kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh). Sau khi trốn xuống trần gian, cô gặp nạn và được Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) cứu giúp. Về sau, Thẩm Ly đem lòng thầm yêu Hành Chỉ dù không biết thân phận thật sự của anh.

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân dự kiến lên sóng đầu năm 2024.

Đến lúc quay lại ma giới, Thẩm Ly mới phát hiện ra chuyện Hành Chỉ chính là người đã ban mối hôn sự oan nghiệt, khiến cô tức giận đến mức phải từ chối. Từ thời điểm này, mối quan hệ yêu hận đan xen với nhiều tình tiết bi thương xen lẫn hạnh phúc giữa 2 nhân vật mới thực sự bắt đầu.

Còn Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp, nội dung chủ yếu sẽ xoay quanh tình yêu của Đông Phương Hoài Trúc (Lưu Thi Thi) và Vương Quyền Bá Nghiệp (Trương Vân Long). Bá Nghiệp khi ấy là một trang thanh niên tuấn kiệt, kết giao với nhóm bạn tuổi trẻ tài cao cùng nhau lập nên tổ chức Mặt Nạ. Một lần gặp nạn, Bá Nghiệp tình cờ cứu Hoài Trúc, hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Tuy vậy, trong quá trình khi hành hiệp, tổ chức Mặt Nạ gặp nhiều biến cố sinh tử đau lòng khiến tinh thần của Bá Nghiệp hoàn toàn sụp đổ.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp của Lưu Thi Thi cũng lên sóng năm 2024, đối đầu với phim của Triệu Lệ Dĩnh.

Trong lúc này, đệ tử Kim Diện Hỏa Thần của Đông Phương gia giết chết sư phụ, ép Đông Phương Hoài Trúc thành thân với mình hòng có được khả năng đặc biệt của Đông Phương linh tộc. Bất đắc dĩ, Vương Quyền Bá Nghiệp phải đồng ý kế thừa vị trí gia chủ họ Vương Quyền, hiệu lệnh gia tộc ra tay cứu Đông Phương gia và cưới Đông Phương Hoài Trúc làm thiếp.

Cùng lên sóng trong năm 2024, phim Dữ Phượng Hành và Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Trúc Nghiệp của 2 nàng hoa đán 85 hứa hẹn sẽ có những trận chiến kịch liệt với nhau.