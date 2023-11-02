Triệu Lệ Dĩnh thông báo khai máy bộ phim mới, dân tình xôn xao dự án hợp tác cùng 'ác nữ' Như Ý Truyện?

Sao quốc tế 02/11/2023 10:09

Nhiều cư dân mạng đang xôn xao thông tin dự án phim mà Triệu Lệ Dĩnh sắp tham gia là "Tâm Sự Của Kiều Nghiên", sẽ đóng với nữ diễn viên Tân Chỉ Lôi.

Mới đây, trong lịch trình tháng 11 của Triệu Lệ Dĩnh có thông báo khai máy bộ phim mới. Thông tin bên lề cho biết đây là phim văn nghệ "Tâm Sự Của Kiều Nghiên", sẽ đóng với nữ diễn viên Tân Chỉ Lôi. Cũng có thông tin cho biết phim đã khai máy vào hôm qua. Tuy nhiên đến hiện tại, phòng làm việc của nàng tiểu hoa lứa 85 vẫn chưa phản hồi chính thức.

Triệu Lệ Dĩnh thông báo khai máy bộ phim mới, dân tình xôn xao dự án hợp tác cùng 'ác nữ' Như Ý Truyện? - Ảnh 1

Triệu Lệ Dĩnh thông báo khai máy bộ phim mới, dân tình xôn xao dự án hợp tác cùng 'ác nữ' Như Ý Truyện? - Ảnh 2

Dù chỉ mới là tin dưa, song đã khiến các mọt phim ngóng đợi màn hợp tác của phái thực lực. Sự kết hợp mới lạ này khiến dân tình bàn tán xôn xao, nhiều người dự đoán có thể là một bộ phim song nữ chủ và tò mò về mối quan hệ của hai nữ diễn viên trong phim.

Tân Chỉ Lôi sinh năm 1986. Nữ diễn viên quen thuộc qua các phim truyền hình Họa bì 1, Hoa tư dẫn, Đấu phá thương khung, Ma thổi đèn chi nộ tinh tương tây, Khánh dư niên… và Như Ý truyện. Trong Như Ý truyện, Tân Chỉ Lôi để lại ấn tượng mạnh với Gia quý phi Kim Ngọc Nghiên thâm độc và si tình. Sau khi công chiếu, với diễn xuất ấn tượng, Tân Chỉ Lôi thậm chí còn được cư dân mạng gọi với biệt danh "ác nữ" màn ảnh xứ Trung. 

Triệu Lệ Dĩnh thông báo khai máy bộ phim mới, dân tình xôn xao dự án hợp tác cùng 'ác nữ' Như Ý Truyện? - Ảnh 3Triệu Lệ Dĩnh thông báo khai máy bộ phim mới, dân tình xôn xao dự án hợp tác cùng 'ác nữ' Như Ý Truyện? - Ảnh 4

Về phía Triệu Lệ Dĩnh, nhiều năm lăn lộn với showbiz, đến thời điểm hiện tại không thể phủ nhận thực lực diễn xuất của bà mẹ 1 con. Sau khi ly hôn với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu quay trở lại guồng quay công việc, tham gia hàng loạt tác phẩm như “Hạnh Phúc đến Vạn gia”, “Gió Thổi Bán Hạ”, “Hữu Phỉ”,... Những tác phẩm này có phong cách khác nhau và có danh tiếng tốt. Triệu Lệ Dĩnh được đề cử giải Hoa mộc lan cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất với vai Hứa Bán Hạ.

Triệu Lệ Dĩnh thông báo khai máy bộ phim mới, dân tình xôn xao dự án hợp tác cùng 'ác nữ' Như Ý Truyện? - Ảnh 5

 Ngoài việc trở lại với dòng phim cổ trang, Triệu Lệ Dĩnh còn đảm nhận vai trò nhà sản xuất trong dự án “Dữ phượng hành”. Đây được xem là điểm khởi đầu mới cho sự nghiệp của cô nàng sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn với nam tài tử sinh năm 1978.

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