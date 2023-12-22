Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được CCTV ca tụng hết lời, khó sao nữ nào đạt được điều này

Nhà đài CCTV bất ngờ ca tụng Triệu Lệ Dĩnh, đặc biệt là đời tư sạch sẽ của cô nàng.
- Gió Thổi Bán Hạ ra mắt 1 năm trước vẫn thu về thành tích đáng nể cho Triệu Lệ Dĩnh
- Lâm Canh Tân chính thức lên tiếng 'thừa nhận' mối quan hệ với Triệu Lệ Dĩnh, không còn là bạn bè từ nhận: ‘Tôi rất nghe lời’
Triệu Lệ Dĩnh là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ, cô đã vươn mình trở thành tiểu hoa đán 85 thành công nhất tính đến thời điểm hiện tại khi 'bỏ túi' nhiều tác phẩm ăn khách. Tuy nhiên dù là ngôi sao thành công, được nhiều người ngưỡng mộ nhưng có thể nói Triệu Lệ Dĩnh không khoa trương, thay vào đó là sự cá tính nhưng rất kỷ luật. Thậm chí, cô nàng còn được CCTV nhiều lần công khai khen ngợi, ca tụng đời tư sạch sẽ của cô nàng.
Mới đây, CCTV đã đăng tải loạt video để kỷ niệm 1 năm bộ phim Gió Thổi Bán Hạ do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính. Bên cạnh đó, đơn vị này còn đưa ra những lời nhận xét tích cực về diễn xuất cũng như đời tư của mỹ nhân họ Triệu. CCTV công khai bình luận: "Triệu Lệ Dĩnh đã tìm được cho mình con đường đúng đắn, rõ ràng là đã thành công đóng chính trong phim chính kịch đại nữ chủ. Triệu Lệ Dĩnh trong hai năm nay, đối với thói đời là tâm thái thản nhiên, hờ hững, không tạp niệm".
Chính động thái này của CCTV cũng ngầm khẳng định vị thế của Triệu Lệ Dĩnh trong giới giải trí. Dù cả năm không có phim chiếu nhưng cô cũng là cái tên đầu tiên chuyển hình thành công sang phái diễn viên thực lực với 2 tác phẩm để lại ấn tượng trong năm 2022 là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ. Hiện tại Dữ Phượng Hành của cô tham gia nhận được sự chú ý và kỳ vọng rất cao từ phía khán giả.
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