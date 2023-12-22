Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được CCTV ca tụng hết lời, khó sao nữ nào đạt được điều này

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ, cô đã vươn mình trở thành tiểu hoa đán 85 thành công nhất tính đến thời điểm hiện tại khi 'bỏ túi' nhiều tác phẩm ăn khách. Tuy nhiên dù là ngôi sao thành công, được nhiều người ngưỡng mộ nhưng có thể nói Triệu Lệ Dĩnh không khoa trương, thay vào đó là sự cá tính nhưng rất kỷ luật. Thậm chí, cô nàng còn được CCTV nhiều lần công khai khen ngợi, ca tụng đời tư sạch sẽ của cô nàng.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ.

Cô đã vươn mình trở thành tiểu hoa đán 85 thành công nhất tính đến thời điểm hiện tại khi 'bỏ túi' nhiều tác phẩm ăn khách.

Cô nàng còn được CCTV nhiều lần công khai khen ngợi, ca tụng đời tư sạch sẽ của cô nàng.

Mới đây, CCTV đã đăng tải loạt video để kỷ niệm 1 năm bộ phim Gió Thổi Bán Hạ do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính. Bên cạnh đó, đơn vị này còn đưa ra những lời nhận xét tích cực về diễn xuất cũng như đời tư của mỹ nhân họ Triệu. CCTV công khai bình luận: "Triệu Lệ Dĩnh đã tìm được cho mình con đường đúng đắn, rõ ràng là đã thành công đóng chính trong phim chính kịch đại nữ chủ. Triệu Lệ Dĩnh trong hai năm nay, đối với thói đời là tâm thái thản nhiên, hờ hững, không tạp niệm".