Tránh xa chốn showbiz thị phi, "cặp đôi chân dài" - Sooyoung (SNSD) và Jung Kyung Ho lén lút hẹn hò, đi du lịch tại đất nước cờ hoa, fan hối 'cưới nhanh'

Trong các bức ảnh, Jung Kyung Ho đang đi trên một con đường tại thành phố du lịch mùa hè nổi tiếng ở nước cờ hoa - LA (Los Angeles) và tạo nhiều dáng chụp vô cùng đáng yêu đan xen vẻ ngượng ngùng khi ống kính máy ảnh hướng tới.

Vào 22/5 vừa qua, nam diễn viên điển trai Jung Kyung Ho đã đăng một vài bức ảnh lên Instagram cá nhân của mình không kèm bất kỳ bình luận hay dòng trạng thái đặc biệt nào.

Mùa hè đang đến rất gần, nắng ấm cũng trở nên nhiều hơn, vì thế mà chàng diễn viên nhanh trí, bắt trọn ngay những khoảnh khắc quý giá này khi chụp cùng ánh nắng mặt trời chiếu rọi lung linh và bầu trời xanh ngát nhìn “mát mắt” vô cùng.

Ảnh : Instagram 'jstar_allallj'

Trùng hợp thay, “mỹ nữ chân dài của SNSD” - Sooyoung cũng đăng những bức ảnh về chuyến đi của cô ấy đến LA vào 21/5 vừa qua. Cô nàng đã đăng những bức ảnh lên kèm dòng trạng thái "Được bao quanh bởi nghệ thuật" và được chụp tại bảo tàng nghệ thuật Los Angeles.

Ảnh : Instagram 'sooyoungchoi'

Một điểm chung nữa, cô nàng cũng chụp cùng nắng LA tương tự như bạn trai của mình, phong cách ăn mặc của cả hai tuy không giống nhau hoàn toàn, nhưng concept màu vàng kem khá giống nhau.

Qua những bức ảnh của hai người này được đăng cùng thời điểm và cả hai đều ở Los Angeles, có thể thấy rằng cả hai dường như đang dành thời gian nghỉ ngơi bên nhau và tận hưởng kỳ nghỉ hè vui vẻ, thoải mái tại LA.

Nam diễn viên điển trai Jung Kyung Ho đã công khai hẹn hò với nữ idol kiêm diễn viên đa sắc thái Sooyoung (SNSD) kể từ năm 2012. Hiện tại, cả hai vẫn còn đang duy trì mối quan hệ tình cảm “mặn nồng” hơn 10 năm trời khiến bao người hâm mộ mong chờ cái kết duyên mãn đến từ “cặp đôi hài quốc dân” này. Nét “phu thê" giữa cặp đôi này càng ngày hiện lên rất rõ, như thể định mệnh sắp đặt trước cả hai nhất định phải thuộc về nhau.