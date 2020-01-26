Trần Kiều Ân bất ngờ mặc váy cưới trong ngày hội ngộ Minh Đạo

"Hoàng Tử Ếch” từng là bộ phim truyền hình Đài Loan làm mưa làm gió trên thị trường phim ảnh châu Á. Bộ phim này cũng được đánh giá là một trong những tác phẩm thành công nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Minh Đạo và Trần Kiều Ân.

Mới đây trong một chương trình truyền hình, Trần Kiều Ân và Minh Đạo đã có màn hội ngộ đầy thú vị mang đến nhiều điều bất ngờ cho những khán giả từng hâm mộ bộ phim này. Trần Kiều Ân xuất hiện xinh đẹp trong tạo hình cô dâu, đứng bên cạnh là “chàng Hoàng Tử Ếch” Minh Đạo. Khung cảnh đầy lãng mạn này khiến rất nhiều khán giả truyền hình vô cùng thích thú.

Trần Kiều Ân và Minh Đạo đã có màn tái ngộ bất ngờ trên sóng truyền hình

Sau thành công của vai diễn trong “Hoàng Tử Ếch”, sự nghiệp của Minh Đạo có phần đi xuống. Dù đã cố gắng thay đổi để phù hợp với thị trường phim ảnh nhưng Minh Đạo vẫn không thể có được thành công như lần hợp tác với Trần Kiều Ân. Hiện nay, khi đã hơn 40 tuổi anh vẫn đang cố gắng tìm kiếm vai diễn phù hợp để được sống với niềm đam mê diễn xuất.

Cùng tham gia trong chương trình này, Trần Kiều Ân và Minh Đạo đã làm sống lại ký ức của nhiều người

Hiện nay dù đã không còn nổi tiếng như ngày xưa nhưng cặp đôi vẫn nhận được sự yêu mến của khán giả truyền hình

Khác với Minh Đạo, sau thành công của “Hoàng Tử Ếch”, Trần Kiều Ân vẫn tạo được nhiều dấu ấn riêng trong sự nghiệp. Một thời gian dài, cô được ví von là nữ hoàng rating của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Hiện nay dù đã ở tuổi 40, Trần Kiều Ân vẫn chưa lập gia đình. Cô đang hạnh phúc trong tình yêu với một chàng trai kém tuổi. Nhiều fan hâm mộ mong đợi Trần Kiều Ân và bạn trai sẽ có một đám cưới cổ tích trong thời gian tới.