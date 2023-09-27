Trần Hiểu lần đầu bị mỉa mai sau khi nhuộm tóc trong phim mới

Mới đây, một số hình ảnh hậu trường của phim Hoa Của Quỷ được remake từ Hàn Quốc đã được tung ra. Trong loạt ảnh, tạo hình của nam chính Trần Hiểu gây chú ý vì trông khá khác lạ, gần như chưa từng có trong suốt sự nghiệp đóng phim trước giờ của anh. Nam diễn viên 8X lần này đã đổi màu tóc, thế nhưng đang bị khán giả chê bai hết lời.

Trần Hiểu đã có nửa đầu năm 2023 khá thành công ở mảng chiếu đài lẫn chiếu mạng, khi các bộ phim như Vân Tương Truyện, Con Đường Nhân Sinh... đều được đón nhận nồng nhiệt. Tuy nhiên, sau Vẻ Đẹp Không Gì Sánh Bằng, Trần Hiểu giờ đây bất ngờ bị chê bai nhan sắc khi ghi hình phim mới.

Sau khi những bức ảnh được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, nhiều người đã tỏ ra thất vọng về tạo hình lần này của Trần Hiểu. Điều tệ nhất ở hình tượng này chính là màu tóc mới trông không đẹp, khiến anh nhìn như già trước tuổi. So sánh với màu tóc và nước tóc bên bản Hàn do Lee Jun Ki thể hiện, Trần Hiểu rõ ràng kém xa dù nhan sắc anh bình thường không hề thua sút "Tứ ca" chút nào.

Bên cạnh đó, khán giả còn chê rằng tạo hình tóc tai trên phim của Trần Hiểu còn chẳng bằng một góc khi anh nhuộm "cho vui" ngoài đời.

Nội dung Hoa Của Quỷ là cuộc đấu trí giữa 2 vợ chồng bề ngoài có vẻ như hạnh phúc, êm ấm nhưng bên trong lại có quá nhiều bí mật. Cô vợ làm cảnh sát, trong khi người chồng thực chất là một tên sát nhân đang che giấu thân phận, luôn đóng vai người chồng, người cha mẫu mực.

Mọi chuyện bắt đầu "éo le" khi một vụ án do người vợ điều tra bỗng chốc dính líu đến người chồng, và người vợ bắt buộc phải lựa chọn giữa công lý và gia đình của mình. Trong bản phim Hoa ngữ lần này, Dương Tử San được chọn đóng nữ chính cạnh Trần Hiểu.