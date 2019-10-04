Bức ảnh chưa chỉnh sửa của nữ diễn viên Lâm Tâm Như trong buổi ghi hình cho một show truyền hình bất ngờ trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội.
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Mới đây, nữ diễn viên Lâm Tâm Như vừa nhận lời tham gia chương trình truyền hình thực tế mang tên “Quán Trọ Thân Thương”. Những hình ảnh hậu trường của show liên tục được người hâm mộ chia sẻ lên mạng xã hội.
Trong số đó, bức ảnh do “team qua đường” chụp Lâm Tâm Như đang trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của cư dân mạng. Qua hình ảnh được chia sẻ, bà xã Hoắc Kiến Hoa diện áo hoodie trẻ trung kết hợp với quần jeans ống rộng và trang điểm nhẹ nhàng.
Dù gây ấn tượng với phong cách thời trang giản dị và năng động nhưng Lâm Tâm Như lại lộ dấu hiệu tuổi tác qua bức ảnh chụp vội, chưa được chỉnh sửa kỹ càng.
Theo trang QQ, Lâm Tâm Như lộ nhan sắc thật đã lão hóa. Nhiều người hâm mộ tỏ ra thất vọng khi làn da của người đẹp có dấu hiệu chảy xệ, nếp nhăn xung quanh miệng cũng hiện rõ và dáng người kém thon gọn. Nếu so sánh với những bức ảnh được photoshop, Lâm Tâm Như bị cho là kém sắc hơn rất nhiều.
Bên cạnh những ý kiến chê bai của netizen, người hâm mộ cho rằng Lâm Tâm Như vẫn rất xinh đẹp: “40 tuổi như vậy là ổn rồi”, “Cô ấy như vậy mà bị cho là già ư? Tôi thấy Lâm Tâm Như vẫn rất xinh đẹp mà”, “Nhận xét nhan sắc thì cũng nên chú ý tới tuổi tác nữa chứ”…
Trước đó, hình ảnh chưa chỉnh sửa của nữ diễn viên ở một siêu thị cũng từng khiến netizen ngỡ ngàng. Dù trang điểm khá đậm nhưng nữ diễn viên vẫn để lộ gương mặt đầy dấu vết thời gian.