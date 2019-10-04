Bức ảnh chưa chỉnh sửa của nữ diễn viên Lâm Tâm Như trong buổi ghi hình cho một show truyền hình bất ngờ trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Mới đây, nữ diễn viên Lâm Tâm Như vừa nhận lời tham gia chương trình truyền hình thực tế mang tên “Quán Trọ Thân Thương”. Những hình ảnh hậu trường của show liên tục được người hâm mộ chia sẻ lên mạng xã hội.

Trong số đó, bức ảnh do “team qua đường” chụp Lâm Tâm Như đang trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của cư dân mạng. Qua hình ảnh được chia sẻ, bà xã Hoắc Kiến Hoa diện áo hoodie trẻ trung kết hợp với quần jeans ống rộng và trang điểm nhẹ nhàng.

Lâm Tâm Như gây tranh cãi chỉ với 1 tấm ảnh - Ảnh: Internet

Dù gây ấn tượng với phong cách thời trang giản dị và năng động nhưng Lâm Tâm Như lại lộ dấu hiệu tuổi tác qua bức ảnh chụp vội, chưa được chỉnh sửa kỹ càng.

Theo trang QQ, Lâm Tâm Như lộ nhan sắc thật đã lão hóa. Nhiều người hâm mộ tỏ ra thất vọng khi làn da của người đẹp có dấu hiệu chảy xệ, nếp nhăn xung quanh miệng cũng hiện rõ và dáng người kém thon gọn. Nếu so sánh với những bức ảnh được photoshop, Lâm Tâm Như bị cho là kém sắc hơn rất nhiều.

Hình ảnh trẻ trung của Lâm Tâm Như khi được photoshop kỹ lưỡng - Ảnh: Internet

Bên cạnh những ý kiến chê bai của netizen, người hâm mộ cho rằng Lâm Tâm Như vẫn rất xinh đẹp: “40 tuổi như vậy là ổn rồi”, “Cô ấy như vậy mà bị cho là già ư? Tôi thấy Lâm Tâm Như vẫn rất xinh đẹp mà”, “Nhận xét nhan sắc thì cũng nên chú ý tới tuổi tác nữa chứ”…

Hình ảnh gây tranh cãi trước đó của Lâm Tâm Như - Ảnh: Internet

Trước đó, hình ảnh chưa chỉnh sửa của nữ diễn viên ở một siêu thị cũng từng khiến netizen ngỡ ngàng. Dù trang điểm khá đậm nhưng nữ diễn viên vẫn để lộ gương mặt đầy dấu vết thời gian.

Nụ hôn của Lâm Tâm Như và Trương Thiết Lâm 'phá nát' tuổi thơ của nhiều người Nữ diễn viên Lâm Tâm Như và Trương Thiết Lâm có mối quan hệ cha con trong “Hoàn Châu Cách Cách”. Tuy nhiên, ít ai biết cả hai từng đóng vai tình nhân trong một bộ phim khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trai-nguoc-voi-anh-photoshop-lam-tam-nhu-lo-nhan-sac-that-gay-tranh-cai-duoi-ong-kinh-nguoi-qua-duong-339930.html