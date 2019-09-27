Cộng đồng mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin nữ diễn viên Lâm Tâm Như đệ đơn ly hôn vì bị Hoắc Kiến Hoa bạo hành.

Từ sau khi kết hôn, vợ chồng nữ diễn viên Lâm Tâm Như liên tục vướng phải tin đồn trục trặc tình cảm. Khoảng thời gian gần đây, cả lại lại bị nghi đã đường ai nấy đi.

Cặp đôi liên tục vướng tin đồn ly hôn - Ảnh: Internet

Mới đây, một blogger bất ngờ đăng tải thông tin cuộc hôn nhân của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa rạn nứt là vì nữ diễn viên thường xuyên bị chồng bạo hành. Tài khoản này còn cho biết cặp đôi đình đám này đã ra tòa để hoàn tất thủ tục ly hôn.

Một blogger xứ Trung tiết lộ Lâm Tâm Như bị Hoắc Kiến Hoa bạo hành - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, mạng xã hội xứ Trung tràn lan những thông tin về cuộc sống hôn nhân của Lâm Tâm Như. Theo đó, một số blogger tiết lộ Lâm Tâm Như đã nhiều lần bị Hoắc Kiến Hoa bạo hành đến chảy máu, thương tích đầy người. Chính vì không thể chịu đựng được người chồng vũ phu thêm nữa, cô đã phải đệ đơn ly hôn.

Người hâm mộ lo lắng trước tin đồn cả hai đã ly hôn - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, người hâm mộ đã tìm ra bằng chứng chứng minh tin đồn này là vô căn cứ. Vào ngày 25/9 vừa qua, Lâm Tâm Như xuất hiện tại Ninh Hạ để tham gia ghi hình show “Quán trọ thân thương 3″. Qua những hình ảnh được chia sẻ, nàng “Hạ Tử Vi” vô cùng rạng rỡ, gương mặt cô cũng không có bất kỳ vết thương nào do bị đánh đập.

Lâm Tâm Như vui vẻ khi đi ghi hình - Ảnh: Internet

Trước đó, cả hai còn đi ăn chung cùng nhau - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, trước ngày ghi hình, người hâm mộ còn bắt gặp Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa cùng nhau đi ăn. Có thể thấy, mối quan hệ của cả hai vẫn đang rất tốt đẹp và không hề trục trặc như lời đồn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuc-hu-tin-don-lam-tam-nhu-doi-ly-hon-hoac-kien-hoa-vi-bi-bao-hanh-339224.html