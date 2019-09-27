Thực hư tin đồn Lâm Tâm Như đòi ly hôn Hoắc Kiến Hoa vì bị bạo hành

Sao quốc tế 27/09/2019 16:29

Cộng đồng mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin nữ diễn viên Lâm Tâm Như đệ đơn ly hôn vì bị Hoắc Kiến Hoa bạo hành.

Từ sau khi kết hôn, vợ chồng nữ diễn viên Lâm Tâm Như liên tục vướng phải tin đồn trục trặc tình cảm. Khoảng thời gian gần đây, cả lại lại bị nghi đã đường ai nấy đi.

dien vien lam tam nhu 1
Cặp đôi liên tục vướng tin đồn ly hôn - Ảnh: Internet

Mới đây, một blogger bất ngờ đăng tải thông tin cuộc hôn nhân của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa rạn nứt là vì nữ diễn viên thường xuyên bị chồng bạo hành. Tài khoản này còn cho biết cặp đôi đình đám này đã ra tòa để hoàn tất thủ tục ly hôn.

dien vien lam tam nhu 2
Một blogger xứ Trung tiết lộ Lâm Tâm Như bị Hoắc Kiến Hoa bạo hành - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, mạng xã hội xứ Trung tràn lan những thông tin về cuộc sống hôn nhân của Lâm Tâm Như. Theo đó, một số blogger tiết lộ Lâm Tâm Như đã nhiều lần bị Hoắc Kiến Hoa bạo hành đến chảy máu, thương tích đầy người. Chính vì không thể chịu đựng được người chồng vũ phu thêm nữa, cô đã phải đệ đơn ly hôn.

dien vien lam tam nhu 3
Người hâm mộ lo lắng trước tin đồn cả hai đã ly hôn - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, người hâm mộ đã tìm ra bằng chứng chứng minh tin đồn này là vô căn cứ. Vào ngày 25/9 vừa qua, Lâm Tâm Như xuất hiện tại Ninh Hạ để tham gia ghi hình show “Quán trọ thân thương 3″. Qua những hình ảnh được chia sẻ, nàng “Hạ Tử Vi” vô cùng rạng rỡ, gương mặt cô cũng không có bất kỳ vết thương nào do bị đánh đập.

dien vien lam tam nhu 4
Lâm Tâm Như vui vẻ khi đi ghi hình - Ảnh: Internet
dien vien lam tam nhu 5
Trước đó, cả hai còn đi ăn chung cùng nhau - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, trước ngày ghi hình, người hâm mộ còn bắt gặp Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa cùng nhau đi ăn. Có thể thấy, mối quan hệ của cả hai vẫn đang rất tốt đẹp và không hề trục trặc như lời đồn.

Những tấm hình hiếm hoi chưa từng tiết lộ của Lâm Tâm Như, nhan sắc mỹ nhân từ bé khiến ai nấy đều trầm trồ

Những tấm hình hiếm hoi chưa từng tiết lộ của Lâm Tâm Như, nhan sắc mỹ nhân từ bé khiến ai nấy đều trầm trồ

Loạt ảnh thuở nhỏ của nữ diễn viên Lâm Tâm Như đang khiến người hâm mộ bấn loạn trước nhan sắc không góc chết của cô.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Tâm Như Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa Hoắc Kiến Hoa

TIN LIÊN QUAN

Những tấm hình hiếm hoi chưa từng tiết lộ của Lâm Tâm Như, nhan sắc mỹ nhân từ bé khiến ai nấy đều trầm trồ

Những tấm hình hiếm hoi chưa từng tiết lộ của Lâm Tâm Như, nhan sắc mỹ nhân từ bé khiến ai nấy đều trầm trồ

Lâm Tâm Như học thạc sĩ ở tuổi 43, Hoắc Kiến Hoa bị chỉ trích không có chí tiến thủ

Lâm Tâm Như học thạc sĩ ở tuổi 43, Hoắc Kiến Hoa bị chỉ trích không có chí tiến thủ

Lâm Tâm Như váy áo thướt tha dự sự kiện nhưng lại tự ‘dìm hàng’ nhan sắc vì lỗi make up nhiều sao mắc phải

Lâm Tâm Như váy áo thướt tha dự sự kiện nhưng lại tự ‘dìm hàng’ nhan sắc vì lỗi make up nhiều sao mắc phải

Khác biệt quá lớn giữa hình trước và sau chỉnh sửa của Lâm Tâm Như

Khác biệt quá lớn giữa hình trước và sau chỉnh sửa của Lâm Tâm Như

Lâm Tâm Như lộ vòng hai khá rõ, dấy lên nghi vấn mang thai lần hai ở tuổi 43

Lâm Tâm Như lộ vòng hai khá rõ, dấy lên nghi vấn mang thai lần hai ở tuổi 43

Bị thẩm mỹ viện lấy ‘ảnh dìm’ rồi công khai sử dụng trái phép, Lâm Tâm Như thắng kiện hàng trăm triệu đồng

Bị thẩm mỹ viện lấy ‘ảnh dìm’ rồi công khai sử dụng trái phép, Lâm Tâm Như thắng kiện hàng trăm triệu đồng

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 4 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 5 giờ 5 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 6 giờ 5 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới