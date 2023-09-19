Top 10 Miss Hong Kong 2019 Thái Gia Hân bị chỉ trích khi 'tôn thờ' đồng tiền, dựa hơi chồng sắp cưới

Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ khi Miss Hong Kong 2019 Thái Gia Hân thông báo kết hôn với một doanh nhân cuối năm nay.

Vào ngày 16/9, Thái Gia Hân (Kayan) - Top 10 Miss Hong Kong 2019, cho biết quyết định rời TVB, chuẩn bị về chung một nhà với bạn trai doanh nhân vào cuối năm nay. Thái Gia Hân (Kayan) - Top 10 Miss Hong Kong 2019, cho biết quyết định rời TVB, chuẩn bị về chung một nhà với bạn trai doanh nhân vào cuối năm nay. Người đẹp bày tỏ rằng cô đã đồng ý khi được bạn trai giàu có ngoài ngành cầu hôn cách đây không lâu. Thời điểm đó cô còn tâm sự rằng: "Hạnh phúc khi thông báo rằng tôi đã đồng ý. Sau 7 năm, chúng tôi quyết định kết hôn. Anh ấy là người tôi muốn dành trọn đời mình để chung sống. Cảm ơn đã bảo vệ em, dành cho em tất cả tình yêu. Gặp anh, bên anh và xây dựng tương lai cùng anh là may mắn lớn nhất đời em". Đám cưới của cặp đôi sẽ tổ chức vào ngày 3/12 sắp tới tại Hong Kong.

Đám cưới của cặp đôi sẽ tổ chức vào ngày 3/12 sắp tới tại Hong Kong. Mỹ nhân cũng tiết lộ, cô vẫn còn hợp đồng với TVB và dự kiến sẽ hết hạn vào năm sau, tuy nhiên cô không có ý định gia hạn. Kể từ năm ngoái đến nay, cô hầu như không xuất hiện trong các chương trình, sự kiện giải trí, hoạt động của đài. Hiện tại, cô tiếp tục hoạt động với tư cách là một KOL và dành thời gian chuẩn bị cho đám cưới vào cuối năm.

Trước đó, nhiều khán giả bày tỏ sự tức giận khi Thái Gia Hân có những phát ngôn 'thiếu chừng mực'. Cụ thể, cô đã khẩu chiến với khán giả về vấn đề sùng bái tiền bạc. Người đẹp bị đánh giá là đề cao vật chất khi chơi với hội bạn "mê tiền", không những thế cô thẳng thắn thừa nhận là một người tôn thờ đồng tiền và điều đó hoàn toàn tích cực, cho thấy phụ nữ hiện đại có thể tự lập kiếm tiền. Diễn viên nói hiện tại cô và chồng chưa cưới đã độc lập về tài chính. Dù bị nhiều người chê dựa hơi bạn trai giàu có, cô không phản bác. Mặc lại còn khoe nhiều ảnh cưới tại Paris trên trang cá nhân. Cô khoe nhiều ảnh cưới tại Paris trên trang cá nhân. Sinh năm 1994, Thái Gia Hân nổi tiếng với gương mặt khả ái, thu hút ánh nhìn. Ngoài ra, cô còn có vóc dáng ấn tượng. Thái Gia Hân từng tham gia Hoa hậu Hong Kong năm 2019 và nhanh chóng lọt vào tọp 10. Người đẹp này từng giành giải "Đôi môi đẹp nhất" trong khuôn khổ cuộc thi. Từ sau đó, Thái Gia Hân bắt đầu sự nghiệp làm người dẫn chương trình trên ViuTV, Hong Kong. Cô cũng chính thức ký hợp đồng với TVB từ năm 2019.

Sinh năm 1994, Thái Gia Hân nổi tiếng với gương mặt khả ái, thu hút ánh nhìn. Thái Gia Hân từng tham gia Hoa hậu Hong Kong năm 2019 và nhanh chóng lọt vào tọp 10.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/top-10-miss-hong-kong-2019-thai-gia-han-bi-chi-trich-khi-ton-tho-ong-tien-dua-hoi-chong-sap-cuoi-617757.html