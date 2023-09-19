Top 10 Miss Hong Kong 2019 Thái Gia Hân bị chỉ trích khi 'tôn thờ' đồng tiền, dựa hơi chồng sắp cưới

Sao quốc tế 19/09/2023 09:07

Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ khi Miss Hong Kong 2019 Thái Gia Hân thông báo kết hôn với một doanh nhân cuối năm nay.

Vào ngày 16/9, Thái Gia Hân (Kayan) - Top 10 Miss Hong Kong 2019, cho biết quyết định rời TVB, chuẩn bị về chung một nhà với bạn trai doanh nhân vào cuối năm nay.

Top 10 Miss Hong Kong 2019 Thái Gia Hân bị chỉ trích khi 'tôn thờ' đồng tiền, dựa hơi chồng sắp cưới - Ảnh 1
Thái Gia Hân (Kayan) - Top 10 Miss Hong Kong 2019, cho biết quyết định rời TVB, chuẩn bị về chung một nhà với bạn trai doanh nhân vào cuối năm nay.

Người đẹp bày tỏ rằng cô đã đồng ý khi được bạn trai giàu có ngoài ngành cầu hôn cách đây không lâu. Thời điểm đó cô còn tâm sự rằng: "Hạnh phúc khi thông báo rằng tôi đã đồng ý. Sau 7 năm, chúng tôi quyết định kết hôn. Anh ấy là người tôi muốn dành trọn đời mình để chung sống. Cảm ơn đã bảo vệ em, dành cho em tất cả tình yêu. Gặp anh, bên anh và xây dựng tương lai cùng anh là may mắn lớn nhất đời em". Đám cưới của cặp đôi sẽ tổ chức vào ngày 3/12 sắp tới tại Hong Kong.

Top 10 Miss Hong Kong 2019 Thái Gia Hân bị chỉ trích khi 'tôn thờ' đồng tiền, dựa hơi chồng sắp cưới - Ảnh 2

Đám cưới của cặp đôi sẽ tổ chức vào ngày 3/12 sắp tới tại Hong Kong.

Mỹ nhân cũng tiết lộ, cô vẫn còn hợp đồng với TVB và dự kiến sẽ hết hạn vào năm sau, tuy nhiên cô không có ý định gia hạn. Kể từ năm ngoái đến nay, cô hầu như không xuất hiện trong các chương trình, sự kiện giải trí, hoạt động của đài. Hiện tại, cô tiếp tục hoạt động với tư cách là một KOL và dành thời gian chuẩn bị cho đám cưới vào cuối năm.

Trước đó, nhiều khán giả bày tỏ sự tức giận khi Thái Gia Hân có những phát ngôn 'thiếu chừng mực'. Cụ thể, cô đã khẩu chiến với khán giả về vấn đề sùng bái tiền bạc. Người đẹp bị đánh giá là đề cao vật chất khi chơi với hội bạn "mê tiền", không những thế cô thẳng thắn thừa nhận là một người tôn thờ đồng tiền và điều đó hoàn toàn tích cực, cho thấy phụ nữ hiện đại có thể tự lập kiếm tiền. Diễn viên nói hiện tại cô và chồng chưa cưới đã độc lập về tài chính. Dù bị nhiều người chê dựa hơi bạn trai giàu có, cô không phản bác. Mặc lại còn khoe nhiều ảnh cưới tại Paris trên trang cá nhân.

Top 10 Miss Hong Kong 2019 Thái Gia Hân bị chỉ trích khi 'tôn thờ' đồng tiền, dựa hơi chồng sắp cưới - Ảnh 3
Cô khoe nhiều ảnh cưới tại Paris trên trang cá nhân.

Sinh năm 1994, Thái Gia Hân nổi tiếng với gương mặt khả ái, thu hút ánh nhìn. Ngoài ra, cô còn có vóc dáng ấn tượng. Thái Gia Hân từng tham gia Hoa hậu Hong Kong năm 2019 và nhanh chóng lọt vào tọp 10. Người đẹp này từng giành giải "Đôi môi đẹp nhất" trong khuôn khổ cuộc thi. Từ sau đó, Thái Gia Hân bắt đầu sự nghiệp làm người dẫn chương trình trên ViuTV, Hong Kong. Cô cũng chính thức ký hợp đồng với TVB từ năm 2019.

Top 10 Miss Hong Kong 2019 Thái Gia Hân bị chỉ trích khi 'tôn thờ' đồng tiền, dựa hơi chồng sắp cưới - Ảnh 4
Sinh năm 1994, Thái Gia Hân nổi tiếng với gương mặt khả ái, thu hút ánh nhìn.
Top 10 Miss Hong Kong 2019 Thái Gia Hân bị chỉ trích khi 'tôn thờ' đồng tiền, dựa hơi chồng sắp cưới - Ảnh 5
Thái Gia Hân từng tham gia Hoa hậu Hong Kong năm 2019 và nhanh chóng lọt vào tọp 10.

Lê Nặc Ý và dàn thí sinh Miss Hong Kong đến Quảng Nam ghi hình: Trổ tài ca hát, vẽ tranh, quay MV tại Hội An

Lê Nặc Ý và dàn thí sinh Miss Hong Kong đến Quảng Nam ghi hình: Trổ tài ca hát, vẽ tranh, quay MV tại Hội An

Dàn thí sinh và ê-kíp cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2023 chia sẻ rằng họ cảm thấy vui vẻ vì có những trải nghiệm thú vị tại Việt Nam.

Xem thêm
Từ khóa:   Thái Gia Hân sao Hoa ngữ cbiz tin tức sao Hoa ngữ sao Trung

TIN LIÊN QUAN

Lê Nặc Ý và dàn thí sinh Miss Hong Kong đến Quảng Nam ghi hình: Trổ tài ca hát, vẽ tranh, quay MV tại Hội An

Lê Nặc Ý và dàn thí sinh Miss Hong Kong đến Quảng Nam ghi hình: Trổ tài ca hát, vẽ tranh, quay MV tại Hội An

Xa Thi Mạn khiến công chúng bồi hồi khi đội lại vương miện Á hậu Miss Hong Kong

Xa Thi Mạn khiến công chúng bồi hồi khi đội lại vương miện Á hậu Miss Hong Kong

Vóc dáng hoàn hảo tuổi 52 của Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong Lý Gia Hân

Vóc dáng hoàn hảo tuổi 52 của Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong Lý Gia Hân

Hoa hậu Hong Kong Hoàng Gia Văn gây hấn với đàn em vì ghen tức, cho rằng bản thân bị TVB 'ghẻ lạnh'

Hoa hậu Hong Kong Hoàng Gia Văn gây hấn với đàn em vì ghen tức, cho rằng bản thân bị TVB 'ghẻ lạnh'

Bí quyết 'giữ lửa' cho cuộc hôn nhân kéo dài hơn 1 thập kỷ của Hoa hậu Hong Kong Lý Gia Hân và chồng tỷ phú

Bí quyết 'giữ lửa' cho cuộc hôn nhân kéo dài hơn 1 thập kỷ của Hoa hậu Hong Kong Lý Gia Hân và chồng tỷ phú

Xa Thị Mạn hé lộ cơ duyên thi Hoa hậu Hong Kong 1997, bật mí lý do để trở thành ngôi sao đắt giá của TVB

Xa Thị Mạn hé lộ cơ duyên thi Hoa hậu Hong Kong 1997, bật mí lý do để trở thành ngôi sao đắt giá của TVB

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 25 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 55 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 1 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 2 giờ 25 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 2 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau