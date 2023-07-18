Lê Nặc Ý và dàn thí sinh Miss Hong Kong đến Quảng Nam ghi hình: Trổ tài ca hát, vẽ tranh, quay MV tại Hội An

Dàn thí sinh và ê-kíp cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2023 chia sẻ rằng họ cảm thấy vui vẻ vì có những trải nghiệm thú vị tại Việt Nam.
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Ngày 17/7, HK01 đưa tin nam diễn viên Lê Nặc Ý và Hoa hậu Hong Kong 2020 Tạ Gia Di cùng 16 người đẹp cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2023 đang ghi hình tại Hội An, Quảng Nam. Lê Nặc Ý là một trong 3 cố vấn sẽ theo suốt các thí sinh trong chuyến ghi hình tại Việt Nam lần này. 16 thí sinh được chia thành 4 đội để tham quan và tham gia thử thách của chương trình đó là thi tài quảng bá văn hóa và ẩm thực Hong Kong ở Việt Nam. Trong số 4 đội, có 1 đội nấu và bán đặc sản Hong Kong, 1 đội thiết kế và bán áo phông in danh lam thắng cảnh và 1 đội đàn hát những ca khúc tiếng Quảng Đông nổi tiếng.
Dàn thí sinh và ê-kíp cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2023 chia sẻ rằng họ cảm thấy vui vẻ vì có những trải nghiệm thú vị tại Việt Nam, đồng thời còn quảng bá được văn hóa Hong Kong đến bạn bè quốc tế. Hoa hậu Hong Kong 2020 Tạ Gia Di cũng bày tỏ cảm xúc trong chuyến ghi hình tại Hội An trên trang cá nhân: "Tôi thực sự bất ngờ vì vẻ đẹp của Việt Nam. Đặc biệt là khung cảnh thả hoa đăng trên sông Hoài".