Lê Nặc Ý và dàn thí sinh Miss Hong Kong đến Quảng Nam ghi hình: Trổ tài ca hát, vẽ tranh, quay MV tại Hội An

Ngày 17/7, HK01 đưa tin nam diễn viên Lê Nặc Ý và Hoa hậu Hong Kong 2020 Tạ Gia Di cùng 16 người đẹp cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2023 đang ghi hình tại Hội An, Quảng Nam. Lê Nặc Ý là một trong 3 cố vấn sẽ theo suốt các thí sinh trong chuyến ghi hình tại Việt Nam lần này. 16 thí sinh được chia thành 4 đội để tham quan và tham gia thử thách của chương trình đó là thi tài quảng bá văn hóa và ẩm thực Hong Kong ở Việt Nam. Trong số 4 đội, có 1 đội nấu và bán đặc sản Hong Kong, 1 đội thiết kế và bán áo phông in danh lam thắng cảnh và 1 đội đàn hát những ca khúc tiếng Quảng Đông nổi tiếng.