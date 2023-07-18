Lê Nặc Ý và dàn thí sinh Miss Hong Kong đến Quảng Nam ghi hình: Trổ tài ca hát, vẽ tranh, quay MV tại Hội An

Sao quốc tế 18/07/2023 17:11

Dàn thí sinh và ê-kíp cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2023 chia sẻ rằng họ cảm thấy vui vẻ vì có những trải nghiệm thú vị tại Việt Nam.

Ngày 17/7, HK01 đưa tin nam diễn viên Lê Nặc Ý và Hoa hậu Hong Kong 2020 Tạ Gia Di cùng 16 người đẹp cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2023 đang ghi hình tại Hội An, Quảng Nam. Lê Nặc Ý là một trong 3 cố vấn sẽ theo suốt các thí sinh trong chuyến ghi hình tại Việt Nam lần này. 16 thí sinh được chia thành 4 đội để tham quan và tham gia thử thách của chương trình đó là thi tài quảng bá văn hóa và ẩm thực Hong Kong ở Việt Nam. Trong số 4 đội, có 1 đội nấu và bán đặc sản Hong Kong, 1 đội thiết kế và bán áo phông in danh lam thắng cảnh và 1 đội đàn hát những ca khúc tiếng Quảng Đông nổi tiếng.

Lê Nặc Ý và dàn thí sinh Miss Hong Kong đến Quảng Nam ghi hình: Trổ tài ca hát, vẽ tranh, quay MV tại Hội An - Ảnh 1Lê Nặc Ý và dàn thí sinh Miss Hong Kong đến Quảng Nam ghi hình: Trổ tài ca hát, vẽ tranh, quay MV tại Hội An - Ảnh 2

Lê Nặc Ý và dàn thí sinh Miss Hong Kong đến Quảng Nam ghi hình: Trổ tài ca hát, vẽ tranh, quay MV tại Hội An - Ảnh 3
Nam diễn viên Lê Nặc Ý cùng 16 người đẹp cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2023 đang ghi hình tại Hội An, Quảng Nam

Dàn thí sinh và ê-kíp cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2023 chia sẻ rằng họ cảm thấy vui vẻ vì có những trải nghiệm thú vị tại Việt Nam, đồng thời còn quảng bá được văn hóa Hong Kong đến bạn bè quốc tế. Hoa hậu Hong Kong 2020 Tạ Gia Di cũng bày tỏ cảm xúc trong chuyến ghi hình tại Hội An trên trang cá nhân: "Tôi thực sự bất ngờ vì vẻ đẹp của Việt Nam. Đặc biệt là khung cảnh thả hoa đăng trên sông Hoài"

Lê Nặc Ý và dàn thí sinh Miss Hong Kong đến Quảng Nam ghi hình: Trổ tài ca hát, vẽ tranh, quay MV tại Hội An - Ảnh 4

Lê Nặc Ý và dàn thí sinh Miss Hong Kong đến Quảng Nam ghi hình: Trổ tài ca hát, vẽ tranh, quay MV tại Hội An - Ảnh 5
Lê Nặc Ý và các thí sinh Hoa hậu Hong Kong 2023 có những trải nghiệm thú vị tại Hội An

 

Lê Nặc Ý và dàn thí sinh Miss Hong Kong đến Quảng Nam ghi hình: Trổ tài ca hát, vẽ tranh, quay MV tại Hội An - Ảnh 6

Lê Nặc Ý và dàn thí sinh Miss Hong Kong đến Quảng Nam ghi hình: Trổ tài ca hát, vẽ tranh, quay MV tại Hội An - Ảnh 7
16 người đẹp thi Miss Hong Kong 2023 mặc đồng phục váy trắng quay MV tại Thánh địa Mỹ Sơn

 

Lê Nặc Ý và dàn thí sinh Miss Hong Kong đến Quảng Nam ghi hình: Trổ tài ca hát, vẽ tranh, quay MV tại Hội An - Ảnh 8Lê Nặc Ý và dàn thí sinh Miss Hong Kong đến Quảng Nam ghi hình: Trổ tài ca hát, vẽ tranh, quay MV tại Hội An - Ảnh 9

Lê Nặc Ý và dàn thí sinh Miss Hong Kong đến Quảng Nam ghi hình: Trổ tài ca hát, vẽ tranh, quay MV tại Hội An - Ảnh 10
Một vài gương mặt sáng giá trong Miss Hong Kong 2023

 

Lê Nặc Ý và dàn thí sinh Miss Hong Kong đến Quảng Nam ghi hình: Trổ tài ca hát, vẽ tranh, quay MV tại Hội An - Ảnh 11

Lê Nặc Ý và dàn thí sinh Miss Hong Kong đến Quảng Nam ghi hình: Trổ tài ca hát, vẽ tranh, quay MV tại Hội An - Ảnh 12

Lê Nặc Ý và dàn thí sinh Miss Hong Kong đến Quảng Nam ghi hình: Trổ tài ca hát, vẽ tranh, quay MV tại Hội An - Ảnh 13
16 thí sinh được chia thành 4 đội để tham quan và tham gia thử thách của chương trình đó là thi tài quảng bá văn hóa và ẩm thực Hong Kong ở Việt Nam

 

Lê Nặc Ý và dàn thí sinh Miss Hong Kong đến Quảng Nam ghi hình: Trổ tài ca hát, vẽ tranh, quay MV tại Hội An - Ảnh 14

Lê Nặc Ý và dàn thí sinh Miss Hong Kong đến Quảng Nam ghi hình: Trổ tài ca hát, vẽ tranh, quay MV tại Hội An - Ảnh 15
Dàn thí sinh và ê-kíp cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2023 chia sẻ rằng họ cảm thấy vui vẻ vì có những trải nghiệm thú vị tại Việt Nam

 

 

 

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