Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 20/12/2023: Lưu Thi Thi là nhân vật trang bìa của tạp chí So Figaro số cuối năm, Vương Hạc Đệ đón sinh nhật 25 tuổi

1. Diễn viên Lưu Thi Thi là nhân vật góp mặt trang bìa cho tạp chí So Figaro số cuối năm. Đây là trang bìa thứ 4 của nữ diễn viên trong tháng 12 này. Tính từ đầu năm, cô giành được 20 trang bìa trong 12 số.

2. Vương Hạc Đệ đón sinh nhật tuổi 25, tuy nhiên livestream sinh nhật của anh đã hủy bỏ vì vụ động đất ở Cam Túc.

Vương Hạc Đệ đón sinh nhật tuổi 25

3. Loạt ảnh trên phim trường "Cẩm Nguyệt Như Ca" của Châu Dã và Thừa Lỗi gây chú ý trên Weibo.

4. Đường Yên khoe nhan sắc rạng rỡ và ngọt ngào, thu hút truyền thông tại buổi roadshow của phim "Phồn Hoa".

5. Tạo hình xinh đẹp 'rung động' đầu tiên của mỹ nhân 'Trần Tình Lệnh' Mạnh Tử Nghĩa trong phim mới 'Cửu Trùng Tử' khiến dân tình đứng ngồi không yên.

6. Dự án phim Trúc Mã Và Kẻ Trên Trời Rơi Xuống Đều Là Cậu chuyển thể từ tiểu thuyết "Dâu Tây Ấn" của tác giả Bất Chỉ Thị Khoả Thái với sự góp mặt của Lý Quân Nhuệ, Từ Nhược Hàm đã tung poster đầu tiên.

7. Tại sự kiện của thương hiệu Kono, Lưu Thi Thi khoe sắc rạng rỡ trong bộ váy dài màu vàng sang trọng.

8. Trương Lăng Hách và tạo hình 'hết nước chấm' trong cảnh đại hôn của phim Độ Hoa Niên - chuyển thể từ tác phẩm "Trưởng Công Chúa" của tác giả Mặc Thư Bạch.

9. Đặng Vi và tạo hình mới trong phim Tiên Đài Hữu Thụ - chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng.

10. Nhan sắc của La Vân Hi khi bắt thẳng camera của cánh paparazzi trên phim trường Thủy Long Ngâm.

11. Douban phim điện ảnh Tướng Viên Lộng cập nhật dàn diễn viên 'đỉnh của chóp' như Chương Tử Di, Lôi Giai Âm, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Dịch Dương Thiên Tỉ, Lý Hiện.

12. Tạ Khả Dần gây sốt với tạo hình trong phim Rèm Ngọc Châu Sa. Được biết, Rèm Ngọc Châu Sa là phim thuộc thể loại cổ trang có thời lượng 38 tập do nền tảng Youku sản xuất.