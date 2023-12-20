Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 20/12/2023: Lưu Thi Thi là nhân vật trang bìa của tạp chí So Figaro số cuối năm, Vương Hạc Đệ đón sinh nhật 25 tuổi

Cùng điểm lại những tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 20/12/2023 nhé!
- Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/12/2023: Châu Hải My từng phủ nhận mắc bệnh lupus ban đỏ vì không muốn bị lộ, quan hệ giữa Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh là 'bằng mặt không bằng lòng'?
- Fan Lưu Thi Thi 'đòi công bằng' cho thần tượng: Quay 1000 phân cảnh nhưng bị 'cướp đất diễn' để nhường cho Lưu Vũ Ninh?
1. Diễn viên Lưu Thi Thi là nhân vật góp mặt trang bìa cho tạp chí So Figaro số cuối năm. Đây là trang bìa thứ 4 của nữ diễn viên trong tháng 12 này. Tính từ đầu năm, cô giành được 20 trang bìa trong 12 số.
2. Vương Hạc Đệ đón sinh nhật tuổi 25, tuy nhiên livestream sinh nhật của anh đã hủy bỏ vì vụ động đất ở Cam Túc.
3. Loạt ảnh trên phim trường "Cẩm Nguyệt Như Ca" của Châu Dã và Thừa Lỗi gây chú ý trên Weibo.
5. Tạo hình xinh đẹp 'rung động' đầu tiên của mỹ nhân 'Trần Tình Lệnh' Mạnh Tử Nghĩa trong phim mới 'Cửu Trùng Tử' khiến dân tình đứng ngồi không yên.
6. Dự án phim Trúc Mã Và Kẻ Trên Trời Rơi Xuống Đều Là Cậu chuyển thể từ tiểu thuyết "Dâu Tây Ấn" của tác giả Bất Chỉ Thị Khoả Thái với sự góp mặt của Lý Quân Nhuệ, Từ Nhược Hàm đã tung poster đầu tiên.
7. Tại sự kiện của thương hiệu Kono, Lưu Thi Thi khoe sắc rạng rỡ trong bộ váy dài màu vàng sang trọng.
8. Trương Lăng Hách và tạo hình 'hết nước chấm' trong cảnh đại hôn của phim Độ Hoa Niên - chuyển thể từ tác phẩm "Trưởng Công Chúa" của tác giả Mặc Thư Bạch.
9. Đặng Vi và tạo hình mới trong phim Tiên Đài Hữu Thụ - chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng.
10. Nhan sắc của La Vân Hi khi bắt thẳng camera của cánh paparazzi trên phim trường Thủy Long Ngâm.