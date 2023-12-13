Fan Lưu Thi Thi 'đòi công bằng' cho thần tượng: Quay 1000 phân cảnh nhưng bị 'cướp đất diễn' để nhường cho Lưu Vũ Ninh?

Sao quốc tế 13/12/2023 14:36

Fan của Lưu Thi Thi đang cho rằng nhà sản xuất Nhất Niệm Quan Sơn đã cắt đất diễn của nữ diễn viên để nâng nam chính do Lưu Vũ Ninh thủ vai, khiến nhân vật của cô trở nên thiếu nhất quán.

"Nhất Niệm Quan Sơn" của Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh hiện đang là bộ phim Hoa ngữ nhận được nhiều sự quan tâm từ phía công chúng. Ngoài sự trở lại của mỹ nhân họ Lưu thì phim còn ăn điểm nhờ các tình tiết võ thuật, nội dung hấp dẫn, cảnh quay "ăn tiền". 

Fan Lưu Thi Thi 'đòi công bằng' cho thần tượng: Quay 1000 phân cảnh nhưng bị 'cướp đất diễn' để nhường cho Lưu Vũ Ninh? - Ảnh 1

Chính vì thế, không khó hiểu khi "Nhất Niệm Quan Sơn" của Lưu Thi Thi đạt loạt thành tích. Ngay khi vừa ra mắt đã đánh bại nhiều siêu phẩm trước đó như Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc. 

Điểm nhiệt trên IQIYI của dự án này cũng thuốc vào hàng khủng khiến nhiều cư dân mạng nức lòng. 

Fan Lưu Thi Thi 'đòi công bằng' cho thần tượng: Quay 1000 phân cảnh nhưng bị 'cướp đất diễn' để nhường cho Lưu Vũ Ninh? - Ảnh 2

Tuy giành nhiều thành tích nổi bật, nhưng một số khán giả cho rằng Lưu Vũ Ninh chính là điểm trừ đáng tiếc nhất của phim, hơn nữa những tập gần đây, fan của nàng tiểu hoa họ Lưu cho rằng nhà sản xuất đã thiên vị, cắt đất diễn của nữ chính để đẩy nam chính 1 cách lộ liễu. 

Cụ thể, nhiều netizen đưa những clip và ảnh tạo hình từng ngày quay để chứng minh cô đã quay hơn 1000 cảnh của Nhất Niệm Quan Sơn, bỏ ra rất nhiều công sức, nhưng thời lượng lên phim không bằng nam chính. 

Fan Lưu Thi Thi 'đòi công bằng' cho thần tượng: Quay 1000 phân cảnh nhưng bị 'cướp đất diễn' để nhường cho Lưu Vũ Ninh? - Ảnh 3

Đồng thời, họ cũng tố đoán làm phim biên tập tình tiết làm sụp đổ hình tượng của nữ chính, từ một người phụ nữ mạnh mẽ tự lập tự cường thành một đóa hoa phải dựa vào nam chính. Còn nam chính do Lưu Vũ Ninh thủ vai lại được xây dựng như 1 anh hùng, luôn kịp thời ứng cứu những lúc nữ chính lâm nguy. 

Fan Lưu Thi Thi 'đòi công bằng' cho thần tượng: Quay 1000 phân cảnh nhưng bị 'cướp đất diễn' để nhường cho Lưu Vũ Ninh? - Ảnh 4

Hay như tình tiết nữ chính xử lý xong 47 kẻ thù, nam chính mới có mặt để an ủi, bị sửa thành mới xử lý được một nửa thì nam chính xuất hiện với nhạc nền hùng tráng ở tập 15. Ở một tập khác, kịch bản vốn là nữ chính tự tay đẩy ngã đồ đệ, lại đổi thành nam chính chắn trước mặt nữ chính và đẩy ngã đồ đệ của cô.

Những "bằng chứng" trên được fan của bà xã Ngô Kỳ Long tung ra để đòi công bằng cho thần tượng. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó, một bộ phận cư dân mạng cũng bày tỏ việc đưa ra số lượng tạo hình trong từng ngày quay không thể hiện được số phân cảnh quay thực tế nữ diễn viên đã thực hiện. Con số 1000 cảnh quay của một diễn viên một con số quá lớn cho một bộ phim chỉ 40 tập. Hơn nữa việc thay đổi hay chỉnh sửa cũng chỉ để phù hợp với dự án. 

Fan Lưu Thi Thi 'đòi công bằng' cho thần tượng: Quay 1000 phân cảnh nhưng bị 'cướp đất diễn' để nhường cho Lưu Vũ Ninh? - Ảnh 5

Dù bị ảnh hưởng ít nhiều do tranh cãi từ fan của 2 diễn viên chính, song không thể phủ nhận Nhất Niệm Quan Sơn sẽ làm nên chuyện, có thể trở thành một trong những bộ phim cổ trang Hoa ngữ thành công nhất trong năm 2023. 

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