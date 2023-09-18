'Tình đầu quốc dân' Chương Nhược Nam xinh đẹp, giản dị trong lễ đính hôn của em gái

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Chương Nhược Nam xuất hiện trong lễ đính hôn của em gái. Dù chỉ diện trang phục và trang điểm đơn giản nhưng cô nàng vẫn khiến dân tình mê đắm với nhan sắc xinh đẹp trong mọi khoảnh khắc.

Có thể thấy, phong cách trang điểm của Chương Nhược Nam tôn vinh nét đẹp sẵn có, mang đến sự tươi mới và tạo thiện cảm cho người đối diện. Khí chất thanh tao cùng dung mạo nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh, sống mũi cao và nụ cười ngọt ngào giúp cô được mệnh danh là ‘Tình đầu quốc dân’.

Chương Nhược Nam là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ hiện nay. Nữ diễn viên gây ấn tượng với khán giả qua các vai diễn ở những bộ phim lấy bối cảnh hiện đại, trong đó nổi tiếng nhất là dự án Hôn Lễ Của Em đóng chính cùng Hứa Quang Hán. Trong năm nay, cô có một tác phẩm đáng chú ý là Soi Sáng Cho Em hợp tác với mỹ nam Trần Vỹ Đình. Với kỹ năng diễn xuất cùng gương mặt khả ái đã giúp nữ diễn viên chiếm cảm tình của số lượng lớn người hâm mộ trong và ngoài nước.

Đặc biệt, Chương Nhược Nam từng gây ấn tượng với khán giả với cảnh khóc sau 3 giây. Theo đó, ở video hậu trường khi quay bộ phim Nếu Âm Thanh Không Ghi Nhớ, chỉ trong vòng 3 giây ngắn ngủi, những dòng nước mắt của cô nàng đã lăn dài trên má kèm với những tiếng khóc nghẹn ngào. Chỉ 1 lúc sau, nữ diễn viên tiếp tục gây ấn tượng mạnh nhờ nụ cười nén bao đau buồn. Diễn xuất đỉnh cao của cô nàng từng được dân tình gây sốt cộng đồng mạng một thời gian dài.

Gần đây, Chương Nhược Nam gây chú ý khi tham gia vai nữ phụ trong dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Trúc Nghiệp do Lưu Thi Thi đóng chính. Mặc dù đây là dự án cổ trang hiếm hoi ‘nữ thần thanh xuân’ tham gia và trong khoảnh khắc đứng chung khung hình với ‘đàn chị’ Lưu Thi Thi nhưng nhan sắc của cô nàng vẫn không hề lép vế mà vô cùng mãn nhãn, đầy tiên khí.