Tin vui cho fan phim võ thuật xứ Trung, 'Phi hồ ngoại truyện' 2022 được khen ngợi nức nở vì cảnh võ thuật chân thật

Sao quốc tế 14/10/2022 23:15

"Phi hồ ngoại truyện" 2022, chuyển thể tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung, được khán giả khen cảnh đấu võ sinh động.

Những năm gần đây loạt phim võ thuật xứ Trung đang có dấu hiệu đi xuống rõ nét khi các tác phẩm không được đông đảo người xem đón nhận như trước. Cụ thể, hầu hết người xem đều cho rằng các nhà làm phim đã quá lạm dụng kỹ xảo hình ảnh và làm mất đi vẻ đẹp vốn có của một bộ phim võ thuật đó chính là tính chân thật, nơi mà các pha hành động đều phải được diễn một cách giống thật nhất. 

Tin vui cho fan phim võ thuật xứ Trung, 'Phi hồ ngoại truyện' 2022 được khen ngợi nức nở vì cảnh võ thuật chân thật - Ảnh 1
Phi Hồ Ngoại Truyện - Ảnh: Internet

Tưởng chừng như loạt phim ăn khách một thời ngày nào sẽ chịu cảnh ngủ yên một khoảng thời gian dài không ai dòm ngó tới nữa nhưng mới đây dự án Phi hồ ngoại truyện đã và đang làm sống lại loạt phim về chủ đề võ thuật. Cụ thể nhờ có dàn êkíp không lạm dụng quay chậm, diễn viên hạn chế "bay qua bay lại" để tỉ thí như trong phim tiên hiệp. Hầu hết đoạn hành động đều được dàn dựng công phu, nghiêm túc.

Bộ phim đã làm hài lòng không ít fan truyện Kim Dung. Tài tử Lâm Vũ Thân (vai Miêu Nhân Phụng) có phong thái dứt khoát, khoáng đạt khi diễn cảnh hành động.

Dù vậy, Phi hồ ngoại truyện 2022 không phải tác phẩm xuất sắc, còn hạn chế về kịch bản, diễn xuất. Tuy nhiên, đây chính là bước ngoặt lớn để các dòng phim võ thuật một thời có thể quay trở lại làm mưa làm gió thêm một lần nữa trên màn ảnh Cbiz bởi netizen đang quá chán nản với các dự án tiên hiệp. 

Tin vui cho fan phim võ thuật xứ Trung, 'Phi hồ ngoại truyện' 2022 được khen ngợi nức nở vì cảnh võ thuật chân thật - Ảnh 2
Tạo hình Trình Linh Tố - Ảnh: Internet

Tác phẩm chuyển thể tiểu thuyết cùng tên của Kim Dung (1924-2018), sáng tác năm 1960, xoay quanh chuyện tình cảm giữa Hồ Phỉ và hai cô gái Trình Linh Tố (Hình Phi đóng) và Viên Tử Y (Lương Khiết) cùng giấc mộng bá chủ võ lâm của các thế lực giang hồ. Dàn diễn viên phụ của phim gồm nhiều gương mặt nổi tiếng, có thực lực diễn xuất như Lưu Tuyết Hoa, Hà Nhuận Đông, Lữ Lương Vỹ, Ông Hồng...

Cảnh võ thuật giả tạo, màu mè được coi là "vấn nạn" trong nhiều phim truyền hình Trung Quốc những năm gần đây. Trên Sohu, đạo diễn hành động Trương Trạch Bân nói vì lịch quay gấp gáp, không ít êkíp cắt xén thời gian khi quay hành động, giao cho công ty kỹ xảo xử lý. Ông nói: "Ở nhiều phim cổ trang bây giờ, các nhân vật cứ đủng đỉnh bay đi bay lại trên không, hoặc họ chỉ cần chỉ tay một phát là đối phương ngã lăn quay. Động tác như thế không thể thuyết phục khán giả".

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Từ khóa:   Phi Hồ Ngoại Truyện Lâm Vũ Thân Phim Hoa Ngữ hay sao Châu Á sao Hoa ngữ

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