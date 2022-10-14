Tin vui cho fan phim võ thuật xứ Trung, 'Phi hồ ngoại truyện' 2022 được khen ngợi nức nở vì cảnh võ thuật chân thật

Những năm gần đây loạt phim võ thuật xứ Trung đang có dấu hiệu đi xuống rõ nét khi các tác phẩm không được đông đảo người xem đón nhận như trước. Cụ thể, hầu hết người xem đều cho rằng các nhà làm phim đã quá lạm dụng kỹ xảo hình ảnh và làm mất đi vẻ đẹp vốn có của một bộ phim võ thuật đó chính là tính chân thật, nơi mà các pha hành động đều phải được diễn một cách giống thật nhất.

Phi Hồ Ngoại Truyện - Ảnh: Internet

Tưởng chừng như loạt phim ăn khách một thời ngày nào sẽ chịu cảnh ngủ yên một khoảng thời gian dài không ai dòm ngó tới nữa nhưng mới đây dự án Phi hồ ngoại truyện đã và đang làm sống lại loạt phim về chủ đề võ thuật. Cụ thể nhờ có dàn êkíp không lạm dụng quay chậm, diễn viên hạn chế "bay qua bay lại" để tỉ thí như trong phim tiên hiệp. Hầu hết đoạn hành động đều được dàn dựng công phu, nghiêm túc.