Tiểu Long Nữ "xấu nhất lịch sử" Trần Nghiên Hy và cuộc sống trong dinh thự xa hoa tại Bắc Kinh đáng ngưỡng mộ ở tuổi 40+

Cuộc sống của Tiểu Long Nữ “xấu nhất màn ảnh" Trần Nghiên Hy ổ tuổi 40+ nhận được nhiều sự quan tâm, nhất là sau nhiều tin đồn ly hôn Trần Hiểu.

Trần Nghiên Hy từng được mệnh danh là "nữ thần thanh xuân" với Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Từng Theo Đuổi. Đồng thời cũng chính là nhân vật bị gắn mác "Tiểu Long Nữ xấu nhất màn ảnh" với tạo hình "Cô Cô đùi gà" đáng quên... Trần Nghiên Hy. Trần Nghiên Hy bị gắn mác "Tiểu Long Nữ xấu nhất màn ảnh". Sau kết hôn, Trần Nghiên Hy đã hạn chế tham gia các hoạt động Cbiz để lui về hậu trường vun vén cho gia đình. Sau hơn 8 năm kết hôn, gia đình nhỏ của Trần Nghiên Hy - Trần Hiểu không ít lần dính vào tin đồn ly hôn. Trước tin đồn tiêu cực về hôn nhân, Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu chưa đưa ra phản hồi. Khán giả vẫn đang chờ hai nhân vật chính lên tiếng để rõ thực hư.

Trần Nghiên Hy - Trần Hiểu kết hôn 7/2016. Trên Sina, Trần Hiểu từng chia sẻ anh cảm thấy may mắn vì cưới được người vợ thông minh, hiểu biết và tháo vát. Tài tử cũng biết ơn Trần Nghiên Hy đã một tay lo liệu cho tổ ấm nhỏ để anh được chuyên tâm phấn đấu sự nghiệp. Được biết, Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu gặp gỡ khi đóng chính trong phim Thần Điêu Đại Hiệp (2013). Một năm sau khi phim đóng máy, họ chính thức hẹn hò. Đến tháng 7/2016, cặp sao kết hôn.

Chuyện tình của họ bị dư luận gièm pha dữ dội vì Trần Nghiên Hy hơn ông xã 4 tuổi, lại mang thai trước khi cưới. Năm 2019 và 2020, hôn nhân của Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu gặp sóng gió, liên tục vướng tin rạn nứt. Thời điểm ấy, cả hai phải thường xuyên đính chính, xuất hiện bên nhau với tần suất dày đặc để khẳng định tình cảm gắn bó. Cuối năm 2020, Trần Hiểu bị đồn ngoại tình với Lâm Duẫn sau khi hợp tác trong phim Mộng Hoa Lục. Nam diễn viên Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn lập tức đăng ảnh bên vợ con để xóa đi những nghi ngờ về việc mình không chung thủy. Nhưng sau bao sóng gió kéo đến, hiện tại vẫn chưa có thông tin xác thực về việc cặp đôi đã ly hôn. Ngược lại, Trần Nghiên Hy vẫn đang tận hưởng cuộc sống viên mãn, hạnh phúc của mình. Mới đây, những hình ảnh về căn biệt thự tại Bắc Kinh - nơi gia đình nữ diễn viên sinh sống khiến netizen xứ tỷ dân bàn luận sôi nổi. Thậm chí nhiều người không khỏi bất ngờ xen lẫn ghen tỵ bởi không nghĩ rằng, nơi ở của Trần Nghiên Hy lại xa hoa và xinh đẹp đến vậy. Phòng khách thậm chí trở thành "studio" để Trần Nghiên Hy thỏa sức tạo dáng. Các món nội thất trong phòng khách được bày trí rất tinh tế và hợp lý. Phòng ăn của gia đình Trần Nghiên Hy được bài trí hết sức tối giản nhưng vẫn mang đến cho không gian một cảm giác "sang chảnh thầm lặng". Phòng ngủ của nữ diễn viên mang lại cảm giác nữ tính. Mỗi món đồ đều nói lên tính cách nhẹ nhàng và gu thẩm mỹ cực kỳ ổn áp của nữ gia chủ. Thiết kế phòng tắm sử dụng màu sắc đơn giản nhưng vẫn mang lại màu sắc và sức sống.

Sau tin đồn ly hôn,‘Tiểu Long Nữ’ Trần Nghiên Hy giảm thành công 10kg, nhan sắc lột xác ngoạn mục gây bão MXH Nhan sắc của nàng “Tiểu Long Nữ” Trần Nghiên Hy vốn không được đánh giá cao, sau khi sinh con đầu lòng càng thêm kém sắc. Nhưng sau khi giảm thành công 10kg thì kết quả hoàn toàn bất ngờ.

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