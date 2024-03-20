Tiểu Long Nữ "xấu nhất lịch sử" Trần Nghiên Hy và cuộc sống trong dinh thự xa hoa tại Bắc Kinh đáng ngưỡng mộ ở tuổi 40+

Sao quốc tế 20/03/2024 23:22

Cuộc sống của Tiểu Long Nữ “xấu nhất màn ảnh" Trần Nghiên Hy ổ tuổi 40+ nhận được nhiều sự quan tâm, nhất là sau nhiều tin đồn ly hôn Trần Hiểu.

Trần Nghiên Hy từng được mệnh danh là "nữ thần thanh xuân" với Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Từng Theo Đuổi. Đồng thời cũng chính là nhân vật bị gắn mác "Tiểu Long Nữ xấu nhất màn ảnh" với tạo hình "Cô Cô đùi gà" đáng quên...

Tiểu Long Nữ 'xấu nhất lịch sử' Trần Nghiên Hy và cuộc sống trong dinh thự xa hoa tại Bắc Kinh đáng ngưỡng mộ ở tuổi 40+ - Ảnh 1
Trần Nghiên Hy.
Tiểu Long Nữ 'xấu nhất lịch sử' Trần Nghiên Hy và cuộc sống trong dinh thự xa hoa tại Bắc Kinh đáng ngưỡng mộ ở tuổi 40+ - Ảnh 2
Trần Nghiên Hy bị gắn mác "Tiểu Long Nữ xấu nhất màn ảnh".

Sau kết hôn, Trần Nghiên Hy đã hạn chế tham gia các hoạt động Cbiz để lui về hậu trường vun vén cho gia đình. Sau hơn 8 năm kết hôn, gia đình nhỏ của Trần Nghiên Hy - Trần Hiểu không ít lần dính vào tin đồn ly hôn. Trước tin đồn tiêu cực về hôn nhân, Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu chưa đưa ra phản hồi. Khán giả vẫn đang chờ hai nhân vật chính lên tiếng để rõ thực hư.

Tiểu Long Nữ 'xấu nhất lịch sử' Trần Nghiên Hy và cuộc sống trong dinh thự xa hoa tại Bắc Kinh đáng ngưỡng mộ ở tuổi 40+ - Ảnh 3
Trần Nghiên Hy - Trần Hiểu kết hôn 7/2016.

Trên Sina, Trần Hiểu từng chia sẻ anh cảm thấy may mắn vì cưới được người vợ thông minh, hiểu biết và tháo vát. Tài tử cũng biết ơn Trần Nghiên Hy đã một tay lo liệu cho tổ ấm nhỏ để anh được chuyên tâm phấn đấu sự nghiệp.

Được biết, Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu gặp gỡ khi đóng chính trong phim Thần Điêu Đại Hiệp (2013). Một năm sau khi phim đóng máy, họ chính thức hẹn hò. Đến tháng 7/2016, cặp sao kết hôn.

Tiểu Long Nữ 'xấu nhất lịch sử' Trần Nghiên Hy và cuộc sống trong dinh thự xa hoa tại Bắc Kinh đáng ngưỡng mộ ở tuổi 40+ - Ảnh 4

Chuyện tình của họ bị dư luận gièm pha dữ dội vì Trần Nghiên Hy hơn ông xã 4 tuổi, lại mang thai trước khi cưới. Năm 2019 và 2020, hôn nhân của Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu gặp sóng gió, liên tục vướng tin rạn nứt. Thời điểm ấy, cả hai phải thường xuyên đính chính, xuất hiện bên nhau với tần suất dày đặc để khẳng định tình cảm gắn bó.

Cuối năm 2020, Trần Hiểu bị đồn ngoại tình với Lâm Duẫn sau khi hợp tác trong phim Mộng Hoa Lục. Nam diễn viên Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn lập tức đăng ảnh bên vợ con để xóa đi những nghi ngờ về việc mình không chung thủy.

Nhưng sau bao sóng gió kéo đến, hiện tại vẫn chưa có thông tin xác thực về việc cặp đôi đã ly hôn. Ngược lại, Trần Nghiên Hy vẫn đang tận hưởng cuộc sống viên mãn, hạnh phúc của mình.

Tiểu Long Nữ 'xấu nhất lịch sử' Trần Nghiên Hy và cuộc sống trong dinh thự xa hoa tại Bắc Kinh đáng ngưỡng mộ ở tuổi 40+ - Ảnh 5

Mới đây, những hình ảnh về căn biệt thự tại Bắc Kinh - nơi gia đình nữ diễn viên sinh sống khiến netizen xứ tỷ dân bàn luận sôi nổi. Thậm chí nhiều người không khỏi bất ngờ xen lẫn ghen tỵ bởi không nghĩ rằng, nơi ở của Trần Nghiên Hy lại xa hoa và xinh đẹp đến vậy.

Tiểu Long Nữ 'xấu nhất lịch sử' Trần Nghiên Hy và cuộc sống trong dinh thự xa hoa tại Bắc Kinh đáng ngưỡng mộ ở tuổi 40+ - Ảnh 6
Phòng khách thậm chí trở thành "studio" để Trần Nghiên Hy thỏa sức tạo dáng.
Tiểu Long Nữ 'xấu nhất lịch sử' Trần Nghiên Hy và cuộc sống trong dinh thự xa hoa tại Bắc Kinh đáng ngưỡng mộ ở tuổi 40+ - Ảnh 7
Các món nội thất trong phòng khách được bày trí rất tinh tế và hợp lý.
Tiểu Long Nữ 'xấu nhất lịch sử' Trần Nghiên Hy và cuộc sống trong dinh thự xa hoa tại Bắc Kinh đáng ngưỡng mộ ở tuổi 40+ - Ảnh 8
Phòng ăn của gia đình Trần Nghiên Hy được bài trí hết sức tối giản nhưng vẫn mang đến cho không gian một cảm giác "sang chảnh thầm lặng".
Tiểu Long Nữ 'xấu nhất lịch sử' Trần Nghiên Hy và cuộc sống trong dinh thự xa hoa tại Bắc Kinh đáng ngưỡng mộ ở tuổi 40+ - Ảnh 9
Phòng ngủ của nữ diễn viên mang lại cảm giác nữ tính. 
Tiểu Long Nữ 'xấu nhất lịch sử' Trần Nghiên Hy và cuộc sống trong dinh thự xa hoa tại Bắc Kinh đáng ngưỡng mộ ở tuổi 40+ - Ảnh 10
Mỗi món đồ đều nói lên tính cách nhẹ nhàng và gu thẩm mỹ cực kỳ ổn áp của nữ gia chủ.
Tiểu Long Nữ 'xấu nhất lịch sử' Trần Nghiên Hy và cuộc sống trong dinh thự xa hoa tại Bắc Kinh đáng ngưỡng mộ ở tuổi 40+ - Ảnh 11
Thiết kế phòng tắm sử dụng màu sắc đơn giản nhưng vẫn mang lại màu sắc và sức sống.
Sau tin đồn ly hôn,‘Tiểu Long Nữ’ Trần Nghiên Hy giảm thành công 10kg, nhan sắc lột xác ngoạn mục gây bão MXH

Sau tin đồn ly hôn,‘Tiểu Long Nữ’ Trần Nghiên Hy giảm thành công 10kg, nhan sắc lột xác ngoạn mục gây bão MXH

Nhan sắc của nàng “Tiểu Long Nữ” Trần Nghiên Hy vốn không được đánh giá cao, sau khi sinh con đầu lòng càng thêm kém sắc. Nhưng sau khi giảm thành công 10kg thì kết quả hoàn toàn bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Nghiên Hy sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Sau tin đồn ly hôn,‘Tiểu Long Nữ’ Trần Nghiên Hy giảm thành công 10kg, nhan sắc lột xác ngoạn mục gây bão MXH

Sau tin đồn ly hôn,‘Tiểu Long Nữ’ Trần Nghiên Hy giảm thành công 10kg, nhan sắc lột xác ngoạn mục gây bão MXH

‘Dương Quá’ Trần Hiểu và ‘Tiểu Long Nữ’ Trần Nghiên Hy chính thức đưa nhau ra tòa, kết thúc cuộc hôn nhân 7 năm?

‘Dương Quá’ Trần Hiểu và ‘Tiểu Long Nữ’ Trần Nghiên Hy chính thức đưa nhau ra tòa, kết thúc cuộc hôn nhân 7 năm?

Trần Hiểu hé lộ lý do chia tay Triệu Lệ Dĩnh, đồng ý kết hôn với Trần Nghiên Hy

Trần Hiểu hé lộ lý do chia tay Triệu Lệ Dĩnh, đồng ý kết hôn với Trần Nghiên Hy

Trần Nghiên Hy hạnh phúc đón tuổi 40 bên chồng và con trai

Trần Nghiên Hy hạnh phúc đón tuổi 40 bên chồng và con trai

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy sở hữu nhan sắc mặn mà, lão hóa ngược ở tuổi 40 khiến khối chị em phải ganh tỵ

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy sở hữu nhan sắc mặn mà, lão hóa ngược ở tuổi 40 khiến khối chị em phải ganh tỵ

Từng bị chê bai hết lời về nhan sắc, Trần Nghiên Hy khiến netizen 'quay xe' với loạt ảnh đúng chuẩn 'mối tình đầu'

Từng bị chê bai hết lời về nhan sắc, Trần Nghiên Hy khiến netizen 'quay xe' với loạt ảnh đúng chuẩn 'mối tình đầu'

TIN MỚI NHẤT

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Tâm sự gia đình 26 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Sao quốc tế 1 giờ 1 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Quan Hiểu Đồng đón tuổi 29 với bộ ảnh mới đầy cuốn hút

Quan Hiểu Đồng đón tuổi 29 với bộ ảnh mới đầy cuốn hút

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vượt 'Đầu Xuân Tươi Sáng' sau 5 ngày lên sóng

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vượt 'Đầu Xuân Tươi Sáng' sau 5 ngày lên sóng

Tỉnh Bách Nhiên gây chú ý với ảnh chụp cùng nữ chính 'Đầu xuân tươi sáng'

Tỉnh Bách Nhiên gây chú ý với ảnh chụp cùng nữ chính 'Đầu xuân tươi sáng'