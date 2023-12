‘Dương Quá’ Trần Hiểu và ‘Tiểu Long Nữ’ Trần Nghiên Hy chính thức đưa nhau ra tòa, kết thúc cuộc hôn nhân 7 năm?

Trần Hiểu tổ chức sinh nhật mừng tuổi 40 cho bà xã hồi tháng 6.

Lần gần nhất là hồi tháng 6, gia đình cặp sao Thần Điêu Đại Hiệp có xuất hiện bên nhau, khoe tổ ấm hạnh phúc. Trần Hiểu tổ chức sinh nhật mừng tuổi 40 cho bà xã và mời bạn bè trong giới đến tham dự.

Đặc biệt, trong sự kiện Đêm hội Tầm nhìn Weibo 2023 mới đây, Trần Hiểu cũng gây chú ý với ngoại hình có phần sụt cân và tiều tụy hơn trước. Tuy nhiên, chuyện Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy ly hôn vẫn chỉ dừng lại ở mức độ nghi vấn, chưa có bằng chứng xác thực.

Trần Hiểu xuất hiện trong sự kiện Đêm hội Tầm nhìn Weibo 2023 với ngoài hình kém sắc.

Hiện, tin tức này nhận được sự quan tâm trong dư luận Trung Quốc. Trước tin đồn tiêu cực về hôn nhân, Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy chưa đưa ra phản hồi. Khán giả vẫn đang chờ hai nhân vật chính lên tiếng để rõ thực hư.

Được biết, Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy gặp gỡ khi đóng chính trong phim Thần Điêu Đại Hiệp (2013). Một năm sau khi phim đóng máy, họ chính thức hẹn hò. Đến tháng 7/2016, cặp sao kết hôn.

Cặp đôi nên duyên khi đóng chung phim Thần Điêu Đại Hiệp (2013).

Thời điểm mới cưới nhau, chuyện tình của cặp đôi bị dư luận gièm pha dữ dội vì Trần Nghiên Hy hơn ông xã 4 tuổi, lại mang thai trước khi cưới. Năm 2019 và 2020, hôn nhân của Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu gặp sóng gió, liên tục vướng tin rạn nứt. Thời điểm ấy, cả hai phải thường xuyên đính chính, xuất hiện bên nhau với tần suất dày đặc để khẳng định tình cảm gắn bó.

Cuối năm 2020, Trần Hiểu bị đồn ngoại tình với Lâm Duẫn sau khi hợp tác trong phim Mộng Hoa Lục. “Dương Quá” lập tức đăng ảnh bên vợ con để xóa đi những nghi ngờ về việc mình không chung thủy.

Năm 2020, Trần Hiểu bị đồn ngoại tình với Lâm Duẫn sau khi hợp tác trong phim Mộng Hoa Lục.

Những năm gần đây, Trần Nghiên Hy hạn chế đóng phim để chăm sóc con cái, thu vén gia đình. Cô chỉ quảng cáo, tham gia sự kiện thời trang. Trên The Icon, Trần Hiểu từng nói vợ thông minh, hiểu biết và tháo vát. Tài tử cảm ơn Nghiên Hy chăm sóc gia đình, nuôi dạy con để anh được chuyên tâm phấn đấu cho sự nghiệp.

Nghiên Hy sinh ở Đài Loan, từng du học ở Mỹ. Năm 2006, cô về Đài Loan, ký hợp đồng với công ty giải trí. Người đẹp nổi tiếng đình đám năm 2011 với vai chính trong Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi (You Are The Apple of My Eye). Ngoài đóng phim, Trần Nghiên Hy là ca sĩ.

Những năm gần đây, Trần Nghiên Hy hạn chế đóng phim để chăm sóc con cái.

Trần Hiểu đóng phim từ thời niên thiếu. Anh nổi tiếng qua Tiếu ngạo giang hồ 2013, Lục Trinh truyền kỳ, Thần điêu đại hiệp 2014, Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn, Bác sĩ nhi khoa tài ba, Mộng hoa lục...