‘Dương Quá’ Trần Hiểu và ‘Tiểu Long Nữ’ Trần Nghiên Hy chính thức đưa nhau ra tòa, kết thúc cuộc hôn nhân 7 năm?

Sao quốc tế 09/12/2023 15:09

Sau thời gian dài không xuất hiện cùng nhau, cặp đôi Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy một lần nữa rộ lên tin đồn ly hôn.

Trang Sohu ngày 8/12 dẫn nguồn tin từ bài đăng của một blogger trên mạng xã hội Weibo tiết lộ rằng, Trần Hiểu và bà xã Trần Nghiên Hy đã cùng nhau ra tòa để tiến hành hoàn tất thủ tục ly hôn.

‘Dương Quá’ Trần Hiểu và ‘Tiểu Long Nữ’ Trần Nghiên Hy chính thức đưa nhau ra tòa, kết thúc cuộc hôn nhân 7 năm? - Ảnh 1
Sau 7 năm chung sống, Trần Hiểu và bà xã Trần Nghiên Hy tiếp tục rộ tin ly hôn.

Theo blogger này, dù Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy đã có 1 cậu con trai chung cũng như chung sống gần 7 năm, nhưng, mối quan hệ giữa họ xảy ra nhiều mâu thuẫn không thể hòa giải, dẫn đến tình cảm vợ chồng ngày càng lạnh nhạt. Nhiều năm qua, cặp sao cố gắng bên nhau chỉ vì cha mẹ hai bên gia đình ngăn cản họ chia tay.

‘Dương Quá’ Trần Hiểu và ‘Tiểu Long Nữ’ Trần Nghiên Hy chính thức đưa nhau ra tòa, kết thúc cuộc hôn nhân 7 năm? - Ảnh 2
Trần Nghiên Hy sinh sống và làm việc ở Đài Loan (Trung Quốc) cùng con trai, trong khi Trần Hiểu vẫn hoạt động ở thị trường Đại Lục.

Nhưng đến thời điểm hiện tại, cả 2 vì không còn chịu nổi cuộc sống hôn nhân đã cạn tình cảm, nên họ quyết định cùng ra tòa thực hiện thủ tục ly hôn.

Nhiều người cho rằng, dù đây chỉ là chia sẻ từ blogger, nhưng "không có lửa làm sao có khói". Bởi lẽ nghi vấn ly hôn giữa Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy đã râm ran từ khá lâu. Chưa dừng ở đó, suốt cả năm qua, công chúng cũng chú ý thấy, vợ chồng Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy gần như không xuất hiện bên nhau. Trần Nghiên Hy sinh sống và làm việc ở Đài Loan (Trung Quốc) cùng con trai, trong khi Trần Hiểu vẫn hoạt động ở thị trường Đại Lục.

‘Dương Quá’ Trần Hiểu và ‘Tiểu Long Nữ’ Trần Nghiên Hy chính thức đưa nhau ra tòa, kết thúc cuộc hôn nhân 7 năm? - Ảnh 3
Trần Hiểu tổ chức sinh nhật mừng tuổi 40 cho bà xã hồi tháng 6. 

Lần gần nhất là hồi tháng 6, gia đình cặp sao Thần Điêu Đại Hiệp có xuất hiện bên nhau, khoe tổ ấm hạnh phúc. Trần Hiểu tổ chức sinh nhật mừng tuổi 40 cho bà xã và mời bạn bè trong giới đến tham dự.

Đặc biệt, trong sự kiện Đêm hội Tầm nhìn Weibo 2023 mới đây, Trần Hiểu cũng gây chú ý với ngoại hình có phần sụt cân và tiều tụy hơn trước. Tuy nhiên, chuyện Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy ly hôn vẫn chỉ dừng lại ở mức độ nghi vấn, chưa có bằng chứng xác thực.

‘Dương Quá’ Trần Hiểu và ‘Tiểu Long Nữ’ Trần Nghiên Hy chính thức đưa nhau ra tòa, kết thúc cuộc hôn nhân 7 năm? - Ảnh 4
 Trần Hiểu xuất hiện trong sự kiện Đêm hội Tầm nhìn Weibo 2023 với ngoài hình kém sắc. 

Hiện, tin tức này nhận được sự quan tâm trong dư luận Trung Quốc. Trước tin đồn tiêu cực về hôn nhân, Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy chưa đưa ra phản hồi. Khán giả vẫn đang chờ hai nhân vật chính lên tiếng để rõ thực hư.

Được biết, Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy gặp gỡ khi đóng chính trong phim Thần Điêu Đại Hiệp (2013). Một năm sau khi phim đóng máy, họ chính thức hẹn hò. Đến tháng 7/2016, cặp sao kết hôn.

‘Dương Quá’ Trần Hiểu và ‘Tiểu Long Nữ’ Trần Nghiên Hy chính thức đưa nhau ra tòa, kết thúc cuộc hôn nhân 7 năm? - Ảnh 5
Cặp đôi nên duyên khi đóng chung phim Thần Điêu Đại Hiệp (2013). 

Thời điểm mới cưới nhau, chuyện tình của cặp đôi bị dư luận gièm pha dữ dội vì Trần Nghiên Hy hơn ông xã 4 tuổi, lại mang thai trước khi cưới. Năm 2019 và 2020, hôn nhân của Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu gặp sóng gió, liên tục vướng tin rạn nứt. Thời điểm ấy, cả hai phải thường xuyên đính chính, xuất hiện bên nhau với tần suất dày đặc để khẳng định tình cảm gắn bó.

Cuối năm 2020, Trần Hiểu bị đồn ngoại tình với Lâm Duẫn sau khi hợp tác trong phim Mộng Hoa Lục. “Dương Quá” lập tức đăng ảnh bên vợ con để xóa đi những nghi ngờ về việc mình không chung thủy.

‘Dương Quá’ Trần Hiểu và ‘Tiểu Long Nữ’ Trần Nghiên Hy chính thức đưa nhau ra tòa, kết thúc cuộc hôn nhân 7 năm? - Ảnh 6
Năm 2020, Trần Hiểu bị đồn ngoại tình với Lâm Duẫn sau khi hợp tác trong phim Mộng Hoa Lục.

Những năm gần đây, Trần Nghiên Hy hạn chế đóng phim để chăm sóc con cái, thu vén gia đình. Cô chỉ quảng cáo, tham gia sự kiện thời trang. Trên The Icon, Trần Hiểu từng nói vợ thông minh, hiểu biết và tháo vát. Tài tử cảm ơn Nghiên Hy chăm sóc gia đình, nuôi dạy con để anh được chuyên tâm phấn đấu cho sự nghiệp.

Nghiên Hy sinh ở Đài Loan, từng du học ở Mỹ. Năm 2006, cô về Đài Loan, ký hợp đồng với công ty giải trí. Người đẹp nổi tiếng đình đám năm 2011 với vai chính trong Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi (You Are The Apple of My Eye). Ngoài đóng phim, Trần Nghiên Hy là ca sĩ.

‘Dương Quá’ Trần Hiểu và ‘Tiểu Long Nữ’ Trần Nghiên Hy chính thức đưa nhau ra tòa, kết thúc cuộc hôn nhân 7 năm? - Ảnh 7
Những năm gần đây, Trần Nghiên Hy hạn chế đóng phim để chăm sóc con cái.

Trần Hiểu đóng phim từ thời niên thiếu. Anh nổi tiếng qua Tiếu ngạo giang hồ 2013, Lục Trinh truyền kỳ, Thần điêu đại hiệp 2014, Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn, Bác sĩ nhi khoa tài ba, Mộng hoa lục... 

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