Cảnh sát Đài Loan tìm thấy một số clip nhạy cảm trong các thiết bị công nghệ của Viêm Á Luân. Nam diễn viên hiện bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Bóc lột tình dục người vị thành niên.

Ngày 4/7, ETtoday đưa tin Viêm Á Luân bị cấm xuất cảnh sau khi cơ quan chức năng xác định anh có hành vi quay lén, tàng trữ clip nóng của người vị thành niên. Nam diễn viên bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Bóc lột tình dục người vị thành niên. Viêm Á Luân bị cấm xuất cảnh sau khi cơ quan chức năng xác định anh có hành vi quay lén, tàng trữ clip nóng của người vị thành niên Theo ETtoday, Viêm Á Luân hiện tiếp nhận điều tra không giam giữ sau khi nộp khoản bảo lãnh 500.000 Đài tệ ( 16.000 USD ). Anh thuê 2 luật sư để bào chữa cho mình trong vụ kiện về tình dục với bạn trai cũ Khâu Diệu Nhạc.

Chia sẻ với truyền thông sau khi đến cảnh sát trình diện và cho lời khai, Viêm Á Luân mong dư luận không suy đoán lung tung, gán ghép cho anh các tội danh vô căn cứ. 'Điều quan trọng nhất của tôi hiện tại là phối hợp điều tra với cảnh sát. Tôi sẽ cố gắng bảo vệ sự trong sạch của mình. Trước khi có kết quả điều tra, tôi xin phép không đưa ra bất kỳ bình luận nào về lùm xùm đời tư với Khâu Diệu Nhạc', tài tử phim Thơ ngây nói. Viêm Á Luân mong dư luận không suy đoán lung tung, gán ghép cho anh các tội danh vô căn cứ Ngày 20/6, Viêm Á Luân bị Khâu Diệu Nhạc tố cáo ép buộc quan hệ tình dục, quay lén clip nóng khi anh mới 16-17 tuổi. Sau đó, video bị phát tán trên Internet làm cuộc sống của Khâu Diệu Nhạc đảo lộn.

Viêm Á Luân cúi đầu xin lỗi Khâu Diệc Nhạc Vào ngày 3/7, Viêm Á Luân đã bị cảnh sát triệu tập để tiếp tục điều tra. Ngoài việc lấy lời khai của anh, các cơ quan thực thi pháp luật đã tiến hành khám xét tại nhà riêng và các địa điểm liên quan khác, thu giữ điện thoại và máy tính của anh làm bằng chứng. Dược biết, Viêm Á Luân (sinh năm 1985) là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng trong làng giải trí Đài Loan. Anh nổi lên với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nam Phi Luân Hải và góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh, truyền hình nổi tiếng như "Thơ ngây", "Đội quân mây mèo", "Bữa tiệc tình yêu", "Thiếu nữ thần chết", "Con đường đưa tiễn đầy đủ" và "Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà". Ca sĩ kiêm diễn viên Viêm Á Luân Sau scandal, Viêm Á Luân vấp phải sự chỉ trích nặng nề từ dư luận, làng giải trí dần xa lánh anh. Hệ quả là nam diễn viên bị mất nhiều hợp đồng quảng cáo và cơ hội biểu diễn trong các sự kiện nghệ thuật. Để cứu vãn các chương trình đã ghi hình hiện có, các đài truyền hình buộc phải làm mờ hoặc xóa hình ảnh của Viêm Á Luân trước khi phát sóng. Sự nghiệp từng hứa hẹn của nam diễn viên giờ đây bị treo lơ lửng khi anh chờ đợi kết quả của thủ tục pháp lý.

Nghi tàng trữ clip nóng, diễn viên Viêm Á Luân bị cảnh sát khám nhà Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Viêm Á Luân bị cảnh sát triệu tập điều tra.

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