Nghi tàng trữ clip nóng, diễn viên Viêm Á Luân bị cảnh sát khám nhà

Sao quốc tế 04/07/2023 13:07

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Viêm Á Luân bị cảnh sát triệu tập điều tra.

Vào ngày 3/7 vừa qua, Viêm Á Luân đã trình diện tại văn phòng cảnh sát quận Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc (Đài Loan) vào 9h sáng nay. Đi cùng anh là 2 luật sư hỗ trợ tư vấn pháp lý. Tài tử phim Thơ ngây bị bạn trai cũ Khâu Diệu Nhạc khởi kiện với cáo buộc cưỡng ép người vị thành niên quan hệ tình dục, ghi hình và làm rò rỉ video nhạy cảm.

Ngoài lấy lời khai, cơ quan chức năng còn cử Đội cảnh sát Phụ nữ và trẻ em Đài Bắc khám xét nhà riêng của Viêm Á Luân cũng như một số địa điểm liên quan đến vụ án để thu thập chứng cứ. Nam diễn viên bị thu điện thoại, máy tính và máy tính bảng vì đội điều tra nghi vấn Viêm Á Luân từng quay lén và nắm giữ nhiều hơn một video riêng tư của người vị thành niên.

Nghi tàng trữ clip nóng, diễn viên Viêm Á Luân bị cảnh sát khám nhà - Ảnh 1

Trước đó, vào ngày 20/6, Viêm Á Luân bị Khâu Diệu Nhạc tố cáo ép buộc quan hệ tình dục, quay lén clip nóng khi anh mới 16-17 tuổi. Sau đó, video bị phát tán trên Internet làm cuộc sống của Khâu Diệu Nhạc đảo lộn.

Tại buổi họp báo vào ngày 21/6, nam diễn viên thừa nhận từng quan hệ với bạn trai tuổi vị thành niên và để lộ video nhạy cảm của hai người. Tuy nhiên, Viêm Á Luân phủ nhận ép buộc Khâu Diệu Nhạc. Anh 2 lần cúi người 90 độ xin lỗi, cầu xin bạn trai cũ tha thứ nhưng không được chấp nhận.

Nghi tàng trữ clip nóng, diễn viên Viêm Á Luân bị cảnh sát khám nhà - Ảnh 2

Đến ngày 24/6, Khâu Diệu Nhạc nộp đơn kiện Viêm Á Luân. Anh được luật sư và gia đình hộ tống đến đồn cảnh sát để cho lời khai. Mẹ của Khâu Diệu Nhạc cho biết không hòa giải, không tha thứ và muốn Viêm Á Luân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Theo gia đình, vì Viêm Á Luân làm clip nóng phát tán vào năm 2018, Khâu Diệu Nhạc đã bị trầm cảm nghiêm trọng đến mức phải bỏ học một thời gian dài.

Nghi tàng trữ clip nóng, diễn viên Viêm Á Luân bị cảnh sát khám nhà - Ảnh 3

Viêm Á Luân sinh năm 1985, là ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng của showbiz Đài Loan. Anh từng là thành viên của nhóm nhạc nam Phi Luân Hải. Viêm Á Luân nổi tiếng với các phim như Thơ ngây, Đội quân sấm sét, Bữa tiệc tình yêu, Thiếu nữ thần chết, Con đường đưa tiễn đầy hoa, Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà.

Sau khi vướng bê bối, Viêm Á Luân bị công chúng chỉ trích, giới nghệ thuật tẩy chay. Anh đã mất sạch 15 hợp đồng quảng cáo và các chương trình biểu diễn nghệ thuật.

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Vụ việc Viêm Á Luân bị TikToker Khâu Diệu Nhạc tố cáo cưỡng ép quan hệ tình dục, quay lén clip nóng và làm rò rỉ lên mạng xã hội được dư luận quan tâm.

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