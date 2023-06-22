Viêm Á Luân thừa nhận từng quan hệ với bạn trai vị thành niên, hơn nữa còn để lộ hình ảnh nhạy cảm của hai người.

Sáng 21/6, hot tiktoker c đã tổ chức họp báo làm rõ câu chuyện với nam ca sĩ nổi tiếng Viêm Á Luân. Trong buổi họp báo, Khưu Diệu Nhạc cho biết cả hai chính thức hẹn hò khi nam sinh này mới 16 tuổi. Thời điểm này, Khưu Diệu Nhạc không biết Viêm Á Luân còn cặp kè nhiều người khác nữa. Khưu Diệu Nhạc Khi được phóng viên hỏi về việc Khưu Diệu Nhạc có biết bị Viêm Á Luân quay lại video nhạy cảm hay không thì nam sinh này cho biết đã kiên quyết từ chối. Theo Khưu Diệu Nhạc, khi Viêm Á Luân cầm điện thoại quay video anh đã từ chối và nam ca sĩ đã đặt điện thoại xuống bàn và hứa không ghi hình. Tuy nhiên, đến năm 2018 đoạn video riêng tư bị lộ thì những lời nói dối của Viêm Á Luân mới bị phanh phui.

Viêm Á Luân và bạn trai vị thành niên Ngay khi làn sóng phẫn nộ dành cho Viêm Á Luân đang dâng cao thì trên mạng lại xuất hiện thông tin Khưu Diệu Nhạc "lừa dối, thủ đoạn". Cụ thể, có bài viết bất ngờ tố Khưu Diệu Nhạc có hành vi bán dâm, thậm chí có thông tin cá nhân, hoá đơn chuyển khoản thanh toán tiền. Hiện tại, netizen đang chia làm 2 luồng ý kiến. Có người cho rằng cả Viêm Á Luân và Khưu Diệu Nhạc đều đời sống tình cảm hỗn loạn. Viêm Á Luân cúi đầu xin lỗi bạn trai Hiện tại, hình ảnh nhạy cảm của cả hai vẫn đang lan truyền trên Weibo. Đây cũng không phải lần đầu tiên Viêm Á Luân dính tới bê bối tình ái, trước đó anh cũng nhận gạch đá vì có hành vi bình luận quấy rối thành viên nhóm nhạc Kpop, ra mắt album có ảnh bìa nhạy cảm...

Nam ca sĩ khóc nức nở trước mặt phóng viên Trước đó, một tài khoản đã đăng tải đoạn tin nhắn giữa mình và Viêm Á Luân trên Instagram. Qua nội dung cuộc trò chuyện có thể thấy Viêm Á Luân đang cầu xin người này hãy giải quyết mọi chuyện trong âm thầm. Chủ nhân bài viết để lại lời nhắn cho Viêm Á Luân: 'Ngô Diệc Phàm bị tạm giam rồi, mong rằng người tiếp theo sẽ là anh! Tất cả những gì anh đã làm, anh có biết người bị hại phải mất bao nhiêu thời gian mới chữa lành được hay không? Tôi nghĩ là anh không biết đâu! Đừng đóng giả làm người tốt nữa! Fan của anh đều lý trí và tốt bụng, anh không xứng đáng với họ!'. Viêm Á Luân từng bị tố phát tán ảnh riêng tư của bạn trai vào năm 2018 Viêm Á Luân từng bị tố phát tán ảnh riêng tư của bạn trai vào năm 2018, khi sự việc vỡ lở thì chỉ chuyển tiền làm phí bồi thường, thậm chí còn đe doạ nếu cậu tiết lộ chuyện này ra ngoài thì sẽ thuê giang hồ đến xử lý. Aaron Viêm Á Luân (1985) là thành viên nhóm nhạc Phi Luân Hải nổi tiếng của Đài Loan (Trung Quốc). Ngoài ra anh cũng góp mặt trong không ít phim ảnh nổi tiếng như Thơ ngây, Đội quân sấm sét, Xin hãy ban cho tôi đôi cánh...

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