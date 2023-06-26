Viêm Á Luân chính thức bị gia đình bạn trai cũ khởi kiện

Còn Diệu Lạc từ chối trả lời truyền thông, chỉ cập nhật chế độ story trên Instagram rằng: 'Mọi việc đang chờ kết luận của cơ quan chức năng'.

Theo China Times ngày 25/6, mẹ của Diệu Lạc đến đồn cảnh sát, đệ đơn khiếu nại Viêm Á Luân . Bà cho biết kiện ca sĩ vì muốn anh chịu trách nhiệm pháp luật chứ không phải vì tiền, nói không bao giờ tha thứ cho hành động của Viêm Á Luân. Cảnh sát Văn phòng Công tố quận Sỹ Lâm (Đài Bắc) cho biết mở cuộc điều tra, Viêm Á Luân đã đến hợp tác.

Theo Diệu Lạc, Viêm Á Luân từng cùng lúc "quan hệ" nhiều người, đe dọa anh không được tiết lộ các bê bối, nếu không sẽ thuê xã hội đen ra tay. Diệu Lạc nói nắm giữ tất cả bằng chứng về những tố cáo của anh.

Mẹ Diệu Lạc cho biết sốc khi con trai công khai chuyện giữa anh và Viêm Á Luân tối 20/6. Chuyện xảy ra hơn 10 năm trước, lúc đó Diệu Lạc 16 tuổi. Khi bên nhau, Viêm Á Luân giấu Diệu Lạc, ghi lại video gần gũi của hai người. Sau đó, video bị phát tán trên Internet, khiến cuộc sống của Diệu Lạc ảnh hưởng nặng nề.

Mẹ Diệu Lạc được một người bạn giới thiệu luật sư, quyết định kiện để bảo vệ sự trong sạch và quyền lợi của con. Bà cho biết con trai trải qua thời gian trầm cảm nhưng không chia sẻ với gia đình. Sau vụ lộ video năm 2018, Diệu Lạc từng bỏ học một thời gian, được mẹ động viên trở lại trường.

Diệu Lạc và Viêm Á Luân

Vụ scandal về tình ái Viêm Á Luân đã ảnh hưởng đến cuộc sống nghề nghiệp của anh, một số chương trình truyền hình và quảng cáo có nam diễn viên hiện đang phải đối mặt với những hạn chế ở Đài Loan. Phản ứng của công chúng đối với vụ việc tương đối đa chiều, nhiều người bày tỏ lo ngại và kêu gọi một cuộc điều tra kỹ lưỡng để đảm bảo công lý được thực thi.

Vụ việc đã gây ra sự phẫn nộ của công chúng, thu hút sự chú ý đến sự phổ biến của phong trào #MeToo ở Đài Loan. Một số phim đề tài xã hội như "Khoảng cách giữa chúng ta và cái ác", "Con của bạn không phải con của bạn" và "Chính trường nổi sóng", đã góp phần tạo đà cho phong trào. Ngành giải trí Đài Loan cũng chứng kiến nhiều nạn nhân đứng ra tố cáo hành vi sai trái tình dục của những người nổi tiếng.

Vụ scandal về tình ái Viêm Á Luân đã ảnh hưởng đến cuộc sống nghề nghiệp của anh

Trước Viêm Á Luân, các nam diễn viên khác như Hứa Kiệt Huy, Hựu Thăng, Hoàng Tử Giảo đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội của công chúng và hậu quả sau khi bị vạch trần hành vi ngược đãi phụ nữ. Những cá nhân này thừa nhận sai lầm của họ và tác hại gây ra cho nạn nhân của họ.

Ảnh minh họa: Internet

Viêm Á Luân (sinh năm 1985) được công nhận là ca sĩ kiêm diễn viên trong làng giải trí Đài Loan. Anh từng là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Phi Luân Hải và xuất hiện trong một số bộ phim, bao gồm "Tử thần thiếu nữ" (Tử thần), "Thơ ngây" (Thơ ngây), "Thiên thần ánh sáng" (Ánh sáng thiên thần) và "Bảy người bạn" (Seven Friends). Năm 2018, anh công khai xu hướng tính dục của mình là gay.