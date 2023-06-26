Lật tẩy 'bộ mặt thật' của Viêm Á Luân: Ban hành lệnh cấm sóng tại Đài Loan, mất hơn 15 hợp đồng quảng cáo

Năm 2018, khi video riêng tư của Khâu Diệu Nhạc bị lộ, người thân cận với Viêm Á Luân cho biết tài tử dửng dưng. Nam diễn viên không sợ bị liên đới và khoe khoang với bạn bè trong giới rằng: "Hên ghê, tôi không có lộ mặt". Vì vậy, chia sẻ cũng từng bị "tra tấn tinh thần, luôn cảm thấy bất an" vì vụ bê bối là lời xảo ngôn, lừa dối công chúng của Viêm Á Luân.

ETtoday đưa tin, Viêm Á Luân đã thừa nhận lỗi lầm, cam kết chịu trách nhiệm và cúi đầu xin lỗi bạn trai cũ trong họp báo. Tuy nhiên, qua tìm hiểu của ETtoday, Viêm Á Luân thực chất chỉ "diễn kịch" trước dư luận và truyền thông. Nhiều năm qua, nam diễn viên chưa từng quan tâm đến ảnh hưởng tiêu cực mà Khâu Diệu Nhạc phải chịu dù chính anh là người làm lộ clip nóng của bạn trai cũ.

Những ngày qua, việc Viêm Á Luân xông vào họp báo, tước quyền phát ngôn của bạn trai cũ Khâu Diệu Nhạc cũng bị đánh giá "thâm độc". Với việc khẳng định mọi chuyện mình làm đều nhận được sự đồng thuận từ bạn trai cũ, trái ngược với tố cáo của Khâu Diệu Nhạc, anh được cho cố ý lèo lái vụ việc phạm tội quan hệ tình dục với người vị thành niên, tàng trữ văn hóa phẩm ấu dâm thành mâu thuẫn yêu đương.

Sự xuất hiện của Viêm Á Luân tạo sức ép khủng khiếp cho Khâu Diệu Nhạc. TikToker cúi đầu, nắm chặt tay và cần có sự động viên của bạn bè mới bình tĩnh trở lại sau khi chạm trán trực diện với tài tử phim Thơ ngây. Sau khi Viêm Á Luân rời đi, Khâu Diệu Nhạc cũng không còn vững tâm lý để tiếp tục trả lời chất vấn của truyền thông, phải hủy sự kiện giữa chừng khi còn chưa kịp tung chứng cứ mới.

Việc vướng phải scandal nghiêm trọng khiến Viêm Á Luân hứng chịu làn sóng tẩy chay từ công chúng và giới nghệ thuật. Cảnh sát cũng đã vào cuộc điều tra scandal tình ái của nam diễn viên. Từ ngày 21/6, showbiz Đài Loan bắt đầu "cấm vận" sự nghiệp của ngôi sao sinh năm 1985.

Theo Sent, Viêm Á Luân đã mất sạch 15 hợp đồng quảng cáo, bị loại khỏi danh sách khách mời biểu diễn tại Lễ hội khinh khí cầu của quận Đài Đông, Đài Loan vào ngày 28/8, bị cắt tư cách báo danh MC xuất sắc trong lễ trao giải Kim Chung. Ngoài ra, phòng Thương mại Thiếu niên Quốc tế Đài Loan thu hồi giải thưởng "Top 10 thanh niên xuất sắc" mà anh được trao năm 2022.

Trước đó, vào năm 2018, Viêm Á Luân từng bị tố hẹn hò cùng lúc 3 người đàn ông. Tuy nhiên, ngôi sao thần tượng xứ Đài thoát nạn và vẫn tiếp tục được làm việc trong làng giải trí bằng cách công khai bản thân là người đồng tính. Trong hai lần dính scandal, anh đều nhanh chóng đăng tâm thư, xin lỗi tất cả mọi người. Song, truyền thông xứ Đài nhận định, ở lần dính bê bối này, Viêm Á Luân khó thoát nạn.

Hiện, tài tử bị điều tra, công chúng tẩy chay và gạch tên trong một số sự kiện. Việc anh xuất hiện đường đột tại buổi họp báo của bạn trai cũ, khóc lóc xin lỗi cũng không nhận được sự cảm thông của khán giả.

Viêm Á Luân (SN 1985) từng là thành viên nhóm nhạc Phi Luân Hải. Ngoài ra, anh còn tham gia một số phim thần tượng nổi tiếng tại châu Á như Thơ ngây, Thiên thần ánh sáng, Chỉ muốn anh yêu em, Xin hãy ban cho tôi một đôi cánh…