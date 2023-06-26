Lật tẩy 'bộ mặt thật' của Viêm Á Luân: Ban hành lệnh cấm sóng tại Đài Loan, mất hơn 15 hợp đồng quảng cáo

Sao quốc tế 26/06/2023 14:46

Vụ việc Viêm Á Luân bị TikToker Khâu Diệu Nhạc tố cáo cưỡng ép quan hệ tình dục, quay lén clip nóng và làm rò rỉ lên mạng xã hội được dư luận quan tâm.

ETtoday đưa tin, Viêm Á Luân đã thừa nhận lỗi lầm, cam kết chịu trách nhiệm và cúi đầu xin lỗi bạn trai cũ trong họp báo. Tuy nhiên, qua tìm hiểu của ETtoday, Viêm Á Luân thực chất chỉ "diễn kịch" trước dư luận và truyền thông. Nhiều năm qua, nam diễn viên chưa từng quan tâm đến ảnh hưởng tiêu cực mà Khâu Diệu Nhạc phải chịu dù chính anh là người làm lộ clip nóng của bạn trai cũ.

Năm 2018, khi video riêng tư của Khâu Diệu Nhạc bị lộ, người thân cận với Viêm Á Luân cho biết tài tử dửng dưng. Nam diễn viên không sợ bị liên đới và khoe khoang với bạn bè trong giới rằng: "Hên ghê, tôi không có lộ mặt". Vì vậy, chia sẻ cũng từng bị "tra tấn tinh thần, luôn cảm thấy bất an" vì vụ bê bối là lời xảo ngôn, lừa dối công chúng của Viêm Á Luân.

Lật tẩy 'bộ mặt thật' của Viêm Á Luân: Ban hành lệnh cấm sóng tại Đài Loan, mất hơn 15 hợp đồng quảng cáo - Ảnh 1Lật tẩy 'bộ mặt thật' của Viêm Á Luân: Ban hành lệnh cấm sóng tại Đài Loan, mất hơn 15 hợp đồng quảng cáo - Ảnh 2

Những ngày qua, việc Viêm Á Luân xông vào họp báo, tước quyền phát ngôn của bạn trai cũ Khâu Diệu Nhạc cũng bị đánh giá "thâm độc". Với việc khẳng định mọi chuyện mình làm đều nhận được sự đồng thuận từ bạn trai cũ, trái ngược với tố cáo của Khâu Diệu Nhạc, anh được cho cố ý lèo lái vụ việc phạm tội quan hệ tình dục với người vị thành niên, tàng trữ văn hóa phẩm ấu dâm thành mâu thuẫn yêu đương.

Sự xuất hiện của Viêm Á Luân tạo sức ép khủng khiếp cho Khâu Diệu Nhạc. TikToker cúi đầu, nắm chặt tay và cần có sự động viên của bạn bè mới bình tĩnh trở lại sau khi chạm trán trực diện với tài tử phim Thơ ngây. Sau khi Viêm Á Luân rời đi, Khâu Diệu Nhạc cũng không còn vững tâm lý để tiếp tục trả lời chất vấn của truyền thông, phải hủy sự kiện giữa chừng khi còn chưa kịp tung chứng cứ mới.

Lật tẩy 'bộ mặt thật' của Viêm Á Luân: Ban hành lệnh cấm sóng tại Đài Loan, mất hơn 15 hợp đồng quảng cáo - Ảnh 3

Việc vướng phải scandal nghiêm trọng khiến Viêm Á Luân hứng chịu làn sóng tẩy chay từ công chúng và giới nghệ thuật. Cảnh sát cũng đã vào cuộc điều tra scandal tình ái của nam diễn viên. Từ ngày 21/6, showbiz Đài Loan bắt đầu "cấm vận" sự nghiệp của ngôi sao sinh năm 1985.

Theo Sent, Viêm Á Luân đã mất sạch 15 hợp đồng quảng cáo, bị loại khỏi danh sách khách mời biểu diễn tại Lễ hội khinh khí cầu của quận Đài Đông, Đài Loan vào ngày 28/8, bị cắt tư cách báo danh MC xuất sắc trong lễ trao giải Kim Chung. Ngoài ra, phòng Thương mại Thiếu niên Quốc tế Đài Loan thu hồi giải thưởng "Top 10 thanh niên xuất sắc" mà anh được trao năm 2022. 

Lật tẩy 'bộ mặt thật' của Viêm Á Luân: Ban hành lệnh cấm sóng tại Đài Loan, mất hơn 15 hợp đồng quảng cáo - Ảnh 4

Trước đó, vào năm 2018, Viêm Á Luân từng bị tố hẹn hò cùng lúc 3 người đàn ông. Tuy nhiên, ngôi sao thần tượng xứ Đài thoát nạn và vẫn tiếp tục được làm việc trong làng giải trí bằng cách công khai bản thân là người đồng tính. Trong hai lần dính scandal, anh đều nhanh chóng đăng tâm thư, xin lỗi tất cả mọi người. Song, truyền thông xứ Đài nhận định, ở lần dính bê bối này, Viêm Á Luân khó thoát nạn.

Hiện, tài tử bị điều tra, công chúng tẩy chay và gạch tên trong một số sự kiện. Việc anh xuất hiện đường đột tại buổi họp báo của bạn trai cũ, khóc lóc xin lỗi cũng không nhận được sự cảm thông của khán giả. 

Viêm Á Luân (SN 1985) từng là thành viên nhóm nhạc Phi Luân Hải. Ngoài ra, anh còn tham gia một số phim thần tượng nổi tiếng tại châu Á như Thơ ngây, Thiên thần ánh sáng, Chỉ muốn anh yêu em, Xin hãy ban cho tôi một đôi cánh…

Sau khi lên tiếng thừa nhận, Viêm Á Luân tiếp tục bị điều tra vụ bê bối cưỡng ép bạn trai 17 tuổi

Sau khi lên tiếng thừa nhận, Viêm Á Luân tiếp tục bị điều tra vụ bê bối cưỡng ép bạn trai 17 tuổi

Trước những cáo buộc của Khâu Diệu Nhạc, Viêm Á Luân thừa nhận bản từng có hành động, suy nghĩ méo mó trong chuyện tình yêu. Tuy nhiên, anh không cưỡng ép hay cố ý làm clip nóng của cả hai bị lộ ra ngoài vào năm 2018.

Xem thêm
Từ khóa:   Viêm Á Luân Viêm Á Luân xâm hại bạn trai Viêm Á Luân sao hoa ngữ sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Sau khi lên tiếng thừa nhận, Viêm Á Luân tiếp tục bị điều tra vụ bê bối cưỡng ép bạn trai 17 tuổi

Sau khi lên tiếng thừa nhận, Viêm Á Luân tiếp tục bị điều tra vụ bê bối cưỡng ép bạn trai 17 tuổi

Thông tin mới vụ nam ca sĩ Viêm Á Luân quan hệ với trẻ vị thành niên: Nạn nhân bị lộ hoá đơn chuyển khoản bán dâm

Thông tin mới vụ nam ca sĩ Viêm Á Luân quan hệ với trẻ vị thành niên: Nạn nhân bị lộ hoá đơn chuyển khoản bán dâm

'Vụng Trộm Không Thể Giấu' lên sóng chưa lâu, khán giả đòi gỡ gấp phim của Triệu Lộ Tư vì nhân vật nam chính quá sai trái

'Vụng Trộm Không Thể Giấu' lên sóng chưa lâu, khán giả đòi gỡ gấp phim của Triệu Lộ Tư vì nhân vật nam chính quá sai trái

Tạo hình đeo mắt kính và màn tương tác ngọt ngào với Triệu Lộ Tư sau hậu trường của Trần Triết Viễn khiến cộng đồng mạng 'tan chảy'

Tạo hình đeo mắt kính và màn tương tác ngọt ngào với Triệu Lộ Tư sau hậu trường của Trần Triết Viễn khiến cộng đồng mạng 'tan chảy'

Tứ đại mỹ nhân thế hệ 9X của màn ảnh Hoa ngữ được đánh giá có diễn xuất tốt nhất và hợp cả cổ trang lẫn hiện đại gọi tên ai?

Tứ đại mỹ nhân thế hệ 9X của màn ảnh Hoa ngữ được đánh giá có diễn xuất tốt nhất và hợp cả cổ trang lẫn hiện đại gọi tên ai?

Nam ca sĩ từng giả bệnh ung thư để lừa tiền qua đời hơn 3 ngày không được tổ chức tang lễ

Nam ca sĩ từng giả bệnh ung thư để lừa tiền qua đời hơn 3 ngày không được tổ chức tang lễ

TIN MỚI NHẤT

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 16 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Ngoại tình 1 giờ 11 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu