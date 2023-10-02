'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi gây sốt với loạt ảnh đón hoàng hôn, hứa hẹn tạo thêm trào lưu mới

Sao quốc tế 02/10/2023 09:04

Mới đây, mạng xã hội phát sốt với bộ ảnh Lưu Diệc Phi đón hoàng hôn. Thậm chí, một số khán giả còn khẳng định loạt ảnh này hứa hẹn sẽ tạo thêm trào lưu mới.

Mới đây, mạng xã hội phát sốt với bộ ảnh Lưu Diệc Phi đón hoàng hôn. Trong ảnh, cô nàng để mái tóc dài buông xõa, choàng khăn họa tiết lên đầu giữa ánh hoàng hôn làm bật lên nhan sắc xinh đẹp, đầy bí ẩn, cuốn hút cùng khí chất của ‘thần tiên tỷ tỷ’.

'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi gây sốt với loạt ảnh đón hoàng hôn, hứa hẹn tạo thêm trào lưu mới - Ảnh 1'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi gây sốt với loạt ảnh đón hoàng hôn, hứa hẹn tạo thêm trào lưu mới - Ảnh 2'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi gây sốt với loạt ảnh đón hoàng hôn, hứa hẹn tạo thêm trào lưu mới - Ảnh 3'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi gây sốt với loạt ảnh đón hoàng hôn, hứa hẹn tạo thêm trào lưu mới - Ảnh 4'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi gây sốt với loạt ảnh đón hoàng hôn, hứa hẹn tạo thêm trào lưu mới - Ảnh 5'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi gây sốt với loạt ảnh đón hoàng hôn, hứa hẹn tạo thêm trào lưu mới - Ảnh 6

Nhiều dân tình không khỏi xuýt xoa trước nhan sắc và thần thái của Lưu Diệc Phi. Thậm chí, một số khán giả còn cho rằng mạng xã hội chuẩn bị có trend mới và sẽ tiếp tục cosplay hình ảnh này của cô nàng.

Trước đó, mạng xã hội đã rầm rộ trào lưu để bức hình nhân vật Hứa Hồng Đậu trong phim Đi Đến Nơi Có Gió do Lưu Diệc Phi thủ vai ôm bó hoa được nam chính Chi Dao (Lý Hiện) tặng làm hình nền điện thoại, ảnh đại diện trang cá nhân với ý nghĩa mong cầu sự may mắn, giúp tỏa ra năng lượng mới.

'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi gây sốt với loạt ảnh đón hoàng hôn, hứa hẹn tạo thêm trào lưu mới - Ảnh 7'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi gây sốt với loạt ảnh đón hoàng hôn, hứa hẹn tạo thêm trào lưu mới - Ảnh 8

Thậm chí, bức ảnh đó viral đến mức tạo thành trào lưu chụp ảnh được nhiều cô gái ‘đu trend’ trên trang cá nhân. Không phân biệt độ tuổi, dù là bé gái hay thiếu nữ đều ‘bắt trend’ và đem lại cảm giác khác nhau từ trong sáng, đáng yêu đến dịu dàng, thuần khiết.

Sau khi không đạt được thành công với phim điện ảnh Hoa Mộc Lan, Lưu Diệc Phi quay trở lại đóng phim truyền hình dài tập với 2 tác phẩm Mộng Hoa Lục và Đi Đến Nơi Có Gió đều đạt được thành tích cao. Dù diễn xuất của ‘thần tiên tỷ tỷ’ vẫn còn tranh cãi, khán giả thích thú theo dõi các tác phẩm của cô do ngoại hình xuất sắc, phim được sản xuất với chất lượng tốt.

'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi gây sốt với loạt ảnh đón hoàng hôn, hứa hẹn tạo thêm trào lưu mới - Ảnh 9

Gần đây, Lưu Diệc Phi gây chú ý khi tham gia dự án Câu Chuyện Hoa Hồng. Trong phim, cô nàng sẽ đảm nhận vai Hoàng Diệc Mai, một bà mẹ đơn thân đã trải qua thăng trầm cuộc sống, trải qua mối tình với 3-4 người đàn ông.

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Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đã 'ẵm' giải thưởng lớn trên đấu trường quốc tế.

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