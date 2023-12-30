Thần Ẩn chiếu mãi vẫn flop, hoá ra là vì Triệu Lộ Tư nhất quyết không chịu 'xào couple' với Vương An Vũ

Sao quốc tế 30/12/2023 18:08

Nhiều ý kiến cho rằng, kịch bản "Thần ẩn" quá lỗi thời. Thiết lập nhân vật từ chính đến phụ không quá nổi bật. Bên cạnh đó 1 nguyên nhân được cư dân mạng nhận định là vì Triệu Lộ Tư không chịu tương tác với Vương An Vũ.

Thần Ẩn của Vương An Vũ Triệu Lộ Tư đã ra mắt khán giả cách đây không lâu, mang về kha khá thành tích đáng nể nhưng vẫn bị chê "flop". 

Thần Ẩn chiếu mãi vẫn flop, hoá ra là vì Triệu Lộ Tư nhất quyết không chịu 'xào couple' với Vương An Vũ - Ảnh 1

Nhiều cư dân mạng cho rằng một trong những nguyên nhân khiến phim mới của Triệu Lộ Tư bị "ghẻ lạnh" đến từ chính nữ diễn viên. Diễn chung với Vương An Vũ, mỹ nhân sinh năm 1998 gần như rất ít tương tác, cảm giác couple mang đến cho khán giả gần như nhạt nhoà. 

Thần Ẩn chiếu mãi vẫn flop, hoá ra là vì Triệu Lộ Tư nhất quyết không chịu 'xào couple' với Vương An Vũ - Ảnh 2

Trước đó, nàng tiểu hoa được mệnh danh là "cỗ máy chemistry" khi đóng phim với bạn diễn nam nào cũng có thể dính tin đồn hẹn hò bởi dù là hậu trường hay trên phim cũng vô cùng đáng yêu. Tuy nhiên lần này thái độ của Triệu Lộ Tư với Vương An Vũ rất thờ ơ, khác hẳn với Trần Triết Viễn hay Ngô Lỗi trong Vụng Trộm Không Thể Giấu hay Tinh Hán Xán Lạn. 

Thần Ẩn chiếu mãi vẫn flop, hoá ra là vì Triệu Lộ Tư nhất quyết không chịu 'xào couple' với Vương An Vũ - Ảnh 3

Trong một buổi phỏng vấn mới đây, Vương An Vũ đã trách móc Triệu Lộ Tư vì trả lời tin nhắn rất chậm, thường xuyên đang nhắn tin thì biến mất. Trước lời trách móc của cô bạn đồng niên, Triệu Lộ Tư cũng ngượng ngùng thừa nhận có khi mình quên tận 2 ngày sau mới trả lời tin của sao nam Mộng Hồi Đại Thanh.

Bên cạnh đó, nhiều netizen còn chỉ ra, nội dung tình tiết của Thần Ẩn không thu hút, diễn biến phim ngày càng nhạt nhoà khiến do thành tích không được như mong muốn. 

Thần Ẩn chiếu mãi vẫn flop, hoá ra là vì Triệu Lộ Tư nhất quyết không chịu 'xào couple' với Vương An Vũ - Ảnh 4

Có thể nói năm 2023 là năm đáng thất vọng của Triệu Lộ Tư, ngoài phim "Vụng trộm không thể giấu", mỹ nhân họ Triệu đều gặp tranh cãi ở các phim cô đóng trong năm nay.

Nhiều khán giả xem phim cho rằng, nữ diễn viên cần nên cân nhắc lựa chọn vai diễn phù hợp hơn thay vì đóng phim theo kiểu đại trà, không có sự tính toán hợp lí.

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