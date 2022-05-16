Thả Thí Thiên Hạ bị chỉ trích nhiều nhưng vẫn đứng đầu BXH phim hot, tất cả đều do một tay nhân vật này làm nên?

Thả Thí Thiên Hạ thu hút nhiều sự chú ý từ phía khán giả, tất cả đều nhờ Dương Dương làm nên?.

Thả Thí Thiên Hạ là bộ phim giành được nhiều sự quan tâm của khán giả yêu phim Hoa ngữ trên toàn châu Á. Dẫu cho có nhiều lùm xùm bên ngoài nhưng không thể phủ nhận một điều sức hút của bộ phim là vô cùng lớn. Mới đây, trên mạng xã hội xứ Trung đã lan truyền một chủ đề thu hút sự thảo luận của người dùng về Thả Thí Thiên Hạ. Trong đó, một điều bất ngờ là bộ phim nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả là nam giới, nhiều hơn hẳn các dự án cổ trang khác. Đặc biệt, không phải Triệu Lộ Tư, Dương Dương mới là lý do khiến Thả Thí Thiên Hạ thu hút fan nam.

Nam diễn viên Dương Dương trong Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: Internet Theo một số netizen điều này không có gì quá ngạc nhiên khi Dương Dương đã thể hiện vai diễn của mình tương đôi ấn tượng và cực kỳ ngầu trong Thả Thí Thiên Hạ, vậy nên việc bộ phim có được thành công như ở thời điểm hiện tại có dấu ấn rất lớn của anh chàng. Phân đoạn khiến nhiều người phát cuồng của Dương Dương trong phim - Ảnh: Internet Một số bình luận của khán giả:

- Chồng tôi cũng coi phim nè, tập tát Phong Cử ổng hét inh ỏi. - Nam chính vừa trí vừa cường, con trai xem sao có thể không thích? - Lý do khiến tôi xem phim này là bởi cảnh hôn xuất hiện khá muộn. - Phim tạo cảm giác đại nam chủ mãnh liệt lắm, nữ chính bị nhạt nhòa. Tuy nhiên, cũng có một số netizen cho rằng việc bộ phim có được thành công không thể tính riêng mình công lao của mỹ nam họ Dương mà ở đó còn có đoàn làm phim, nhân vật phụ và còn rất nhiều đứng đằng sau hậu trường góp phần làm nên thành tích của Thả Thí Thiên Hạ ở thời điểm hiện tại. Thả Thí Thiên Hạ đang bước vào chặn đường cuối sau thời gian oanh tạc nhiều BXH trên các nền tảng chiếu. Khán giả gửi nhiều lời chúc tốt đẹp đến dàn diễn viên tuyệt vời của phim.

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