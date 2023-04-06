Tạm dừng hoạt động, 'tiên nữ đồng quê' Lý Tử Thất vẫn kiếm tiền tỷ mỗi tháng

Theo thông tin từ QQ, trong thời gian qua, Lý Tử Thất đã kiếm tiền từ YouTube. Nhờ 17 triệu lượt theo dõi và gần 3 tỷ lượt xem, nữ blogger đã thu về 785 nghìn NDT (2,7 tỷ đồng) mỗi tháng. Số tiền này là từ lượt xem của những video cũ do cô sản xuất.

Trước đó, khi ở đỉnh cao sự nghiệp, Lý Tử Thất đã xảy ra tranh chấp hợp đồng với công ty quản lý Vô Niệm Hàng Châu. Đến tháng 8/2021, cô tạm dừng đăng tải video mới. Vào cuối năm 2022, Lý Tử Thất và Vô Niệm Hàng Châu đạt được hòa giải và tiếp tục hợp tác.

Trang iFeng cho biết, Lý Tử Thất hiện là nhà sáng tạo nội dung giàu nhất tại Trung Quốc. Thời điểm còn hoạt động, cô kiếm về 210 nghìn - 380 nghìn USD cho một video. Bên cạnh đó, các sản phẩm ẩm thực cũng góp phần vào khối tài sản hàng triệu USD của nữ blogger này. Thống kê cho thấy, hàng năm Lý Tử Thất có thu nhập trung bình lên đến 8 triệu USD (187 tỷ đồng).

Tuy nhiên, kể từ khi hòa giải với công ty quản lý, Lý Tử Thất vẫn chưa quay trở lại làm video. Chia sẻ với The Paper, "tiên nữ đồng quê" cho biết cô cần thời gian nhận định lại mục tiêu và định hướng phát triển mới cho mình.

Việc Lý Tử Thất giành lại thương hiệu mang tên mình nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ. Tuy nhiên, giới chuyên môn đánh giá, sự trở lại của cô không dễ dàng. Thị trường sáng tạo nội dung trên Internet hiện nay chứng kiến sự đào thải lớn. Những blogger như Lý Tử Thất dễ bị khán giả bỏ rơi, quên lãng nếu không chịu làm mới hay biến mất quá lâu.

Caasdata - hãng phân tích số liệu Internet hàng đầu Trung Quốc tiết lộ "tiên nữ đồng quê" đánh mất tổng cộng 8 triệu người hâm mộ trên 4 nền tảng Douyin, Weibo, Kuaishou và Bilibili sau hơn một năm ngừng đăng video mới. Chỉ số tìm kiếm và theo dõi tin tức liên quan tới "tiên nữ đồng quê" giảm sâu trong một năm qua.

Bên cạnh đó, xu thế xem video ngắn ở Trung Quốc có sự thay đổi lớn trong năm nay. Công chúng chủ yếu xem video có nội dung thực tế, có ích cho cuộc sống hơn là tìm kiếm sản phẩm thiên về nghệ thuật thưởng thức như trước. Do đó, việc trở lại bằng video về cuộc sống nông thôn của Lý Tử Thất có thể bị xem là đi ngược xu thế.